Persistent obtient le statut de compétence SaaS d'AWS

Ce statut reconnaît l'expertise approfondie de la société dans le domaine du cloud pour la création de mosaïques numériques dans des secteurs clés

PUNE, Inde et SANTA CLARA, Californie, 8 mai 2020 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : Persistent) (NSE : Persistent) a obtenu le statut de compétence d'Amazon Web Services (AWS) dans le domaine du « logiciel en tant que service » (SaaS). Cette désignation reconnaît que Persistent a fait preuve d'une grande expérience en aidant des organisations à concevoir et à développer des solutions SaaS et des solutions natives cloud sur AWS. Persistent est une société de solutions globales qui se distingue par sa capacité à accélérer le commerce numérique et à moderniser les entreprises dans des secteurs tels que les services bancaires et financiers, les soins de santé et les sciences de la vie, ainsi que le secteur industriel.

L'obtention de la compétence SaaS d'AWS distingue Persistent en tant que membre du réseau de partenaires AWS (APN) qui possède une expertise approfondie dans un ou plusieurs des principaux domaines suivants liés au SaaS : services de conception et constructeurs. Les partenaires de consultation APN dans la catégorie « services de conception » ont une certaine expertise dans la conception et la mise en œuvre de solutions SaaS complexes natives sur le cloud avec une infrastructure AWS. Les partenaires de consultation APN dans la catégorie « constructeurs » ont une expertise approfondie dans la création d'applications SaaS natives sur le cloud via le développement de logiciels. Pour recevoir cette désignation, les partenaires APN doivent posséder une expertise approfondie en matière de conception et de construction de solutions SaaS en toute transparence sur AWS.

Christopher O'Connor, PDG et directeur exécutif de Persistent Systems :

« Les organisations du monde entier exigent des plateformes efficaces basées sur le cloud pour répondre à leurs besoins spécifiques. Persistent conçoit et fournit une mosaïque numérique composable dans tous nos secteurs et nos catégories technologiques, accélérant ainsi la création de valeur pour nos clients et accroissant leur agilité commerciale. Nous avons développé une relation approfondie avec AWS, et le fait que nous soyons l'un des premiers partenaires APN à obtenir le statut de compétence SaaS d'AWS témoigne de notre engagement à aider les clients à passer au cloud en tirant parti de l'agilité, de l'étendue des services et de l'innovation qu'AWS leur apporte. »

AWS permet de mettre en œuvre des solutions évolutives, flexibles et économiques, pour les start-ups comme pour les grandes multinationales. Afin de soutenir l'intégration et le déploiement harmonieux de ces solutions, AWS a établi le programme de compétences AWS pour aider les clients à identifier des partenaires APN de consultation et de technologie ayant une expérience et une expertise approfondies dans le secteur.

Mise en œuvre SaaS sur AWS par Persistent

Persistent conçoit et construit des services de mise en œuvre SaaS sur AWS pour aider les fournisseurs de logiciels et les entreprises à migrer vers des applications basées sur le cloud. Cela inclut la gestion de leur déploiement et de leur cycle de vie sur le cloud, et la transition vers une tarification par abonnement afin que les entreprises puissent faire passer leurs clients à un modèle de « paiement à la vente », accélérer leur création de valeur et externaliser les responsabilités liées aux accords de niveau de service, le tout moyennant un faible investissement initial. John Kitchingman, directeur général, Euronorth, Dassault Systèmes.

Citation de Philip Acton, PDG de My Community Bank :

« En exploitant la robustesse et la fiabilité d'AWS, Persistent et son partenaire Gojoko ont construit un écosystème de fintech, offrant à My Community Bank l'accès à une infrastructure bancaire de pointe et de bout en bout. Des technologies intégrées de manière transparente de partenaires tels que Mambu et Salesforce, fonctionnant sur AWS, ont aidé My Community Bank à devenir la coopérative de crédit à la croissance la plus rapide du Royaume-Uni, nous permettant d'offrir un meilleur produit à nos clients. »

