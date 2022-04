Persistent poursuit sa croissance, hausse de 42,2 % du chiffre d'affaires en glissement annuel au quatrième trimestre et de 35,2 % au titre de l'exercice 2022

Croissance séquentielle de 9,1 % en glissement trimestriel

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 29 avril 2022 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers audités de la société pour le trimestre clos le 31 mars 2022, tels qu'approuvés par le conseil d'administration.

Faits saillants financiers consolidés pour l'exercice 2021-2022



EF21 EF22 Croissance en

glissement annuel Chiffre d'affaires (en millions USD) 566,08 765,59 35,2 % Chiffre d'affaires (en millions INR) 41 878,88 57 107,46 36,4 % BAIIDA (en millions INR) 6 830,15 9 581,71 40,3 % Bénéfices avant impôt (en millions INR) 6 094,43 9 242,79 51,7 % Bénéfices après impôt (en millions INR) 4 506,77 6 903,86 53,2 %

Faits saillants financiers consolidés pour le trimestre clos le 31 mars 2022



T4EF22 Croissance en

glissement trimestriel Croissance en

glissement annuel Chiffre d'affaires (en millions USD) 217,32 9,1 % 42,2 % Chiffre d'affaires (en millions INR) 16 378,54 9,8 % 47,1 % BAIIDA (en millions INR) 2 811,74 12,0 % 49,3 % Bénéfices avant impôt (en millions INR) 2 671,83 13,0 % 44,5 % Bénéfices après impôt (en millions INR) 2 009,90 13,9 % 45,9 %

Le conseil d'administration a recommandé un dividende final de 11,00 INR par action sur la valeur nominale de 10,00 INR chacune. En janvier 2022, le Conseil a déclaré un dividende intérimaire de 20,00 INR par action, ce qui porte le dividende total à 31,00 INR par action. Le dividende final recommandé par le conseil d'administration est soumis à l'approbation des membres lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Anand Deshpande, fondateur, président et directeur général, Persistent :

« La croissance et la détermination ont caractérisé cette année chez Persistent Systems. Dans un contexte d'incertitude mondiale, nous sommes restés concentrés et flexibles pour assurer le succès de nos clients en tant que leader de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises. La croissance soutenue de Persistent souligne les valeurs et l'engagement de toute notre équipe à transformer avec confiance de nouvelles idées en résultats commerciaux tangibles. »

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif de Persistent a déclaré :

« L'exercice 2022 a été un exercice exceptionnel pour Persistent, avec une croissance de 35,2 % en glissement annuel. Notre capacité à identifier les tendances émergentes du secteur et de la technologie et à apporter de la valeur aux clients grâce à notre expertise nous a conféré un avantage concurrentiel significatif sur le marché. Nous sommes reconnaissants à nos clients, partenaires, employés et autres parties prenantes pour la confiance qu'ils accordent à notre équipe et pour leur collaboration sans faille.

En plus d'une croissance à la pointe du secteur, nous avons assuré l'avenir de notre entreprise afin de soutenir la prochaine phase de notre croissance grâce à des investissements stratégiques, à des acquisitions et au recrutement de dirigeants. Ces mesures ont permis de renforcer nos compétences en matière d'ingénierie numérique, d'améliorer nos partenariats dans l'écosystème hyperscaler et d'approfondir notre expertise dans nos secteurs clés. En nous appuyant sur cette base, nous restons concentrés sur l'amélioration des résultats commerciaux que nous offrons à nos clients et nous avons hâte de bâtir la prochaine phase de Persistent. »

Quatrième trimestre de l'exercice 22 - Nombre de clients gagnés et résultats obtenus

Les commandes enregistrées pour le trimestre clos le 31 mars 2022 s'élevaient à 361,00 millions de dollars en valeur contractuelle totale (TCV) et à 261,90 millions de dollars en valeur contractuelle annuelle (ACV).

Parmi les principales réussites du trimestre, citons :

Logiciels, haute technologie et industries émergentes

Le lancement d'un centre d'excellence pour l'ingénierie des produits afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les délais de commercialisation pour un pionnier de la technologie sans code

La gestion et la modernisation des opérations informatiques de bout en bout pour une société spécialisée dans la conception de logiciels de gestion des dépenses de télécommunications

La conception, la mise en place et la gestion d'un programme de transformation de l'infrastructure hybride multi-cloud pour une grande entreprise mondiale de médias

Banque, services financiers et assurances

La modernisation des plateformes de données centrales et d'entreprise et la migration vers le cloud pour un fournisseur de réseaux de paiement

Le développement des opérations technologiques parallèlement à l'exécution d'initiatives de transformation numérique pour une société leader dans le domaine de la technologie du patrimoine, qui fournit des logiciels de conseil financier aux entreprises

La prestation de services de conseil et de consultation pour favoriser l'efficacité des processus et la consolidation des fournisseurs pour l'une des plus grandes banques américaines

Soins de santé et sciences de la vie

La conception d'une plateforme de nouvelle génération pour développer les activités de diagnostic et de découverte de médicaments pour un leader de la médecine immunitaire

L'amélioration de la gestion et de l'expérience des relations avec les patients au moyen de Salesforce pour une entreprise biopharmaceutique internationale

La transformation de la chaîne d'approvisionnement traditionnelle en un réseau moderne alimenté par la demande des patients pour une multinationale pharmaceutique

Actualités du trimestre

Prix et distinctions pour l'exercice 22

À propos de Persistent

Avec plus de 18 500 employés répartis dans 19 pays, Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions proposant de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises. Persistent a été nommée dans la liste des meilleures entreprises de moins d'un milliard d'euros de Forbes Asia 2021, pour ses performances et sa croissance constantes.

Déclarations prospectives et mises en garde

Contacts pour les médias

Keith Landis

Persistent Systems (International)

+1 856 672 1753

[email protected]

Manohar Dhanakshirur

Archetype

+91 750 644 5361

[email protected]

