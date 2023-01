Persistent s'associe à Microsoft pour accélérer sa croissance

La société tire parti des technologies Microsoft pour renforcer l'engagement de ses employés, prendre des décisions rapides et élaborer des solutions industrielles innovantes

SANTA CLARA, Californie, et PUNE, Inde, 3 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique, renforce sa relation à 360° pour les technologies de l'information avec Microsoft en tirant parti de ses technologies de pointe pour accroître son agilité et alimenter la prochaine phase de sa croissance. Parmi les entreprises d'ingénierie numérique qui connaissent la croissance la plus rapide, Persistent investit dans une pile technologique moderne de Microsoft qui permettra de cultiver un état d'esprit axé sur les données, de transformer les opérations commerciales et de suivre l'évolution des besoins des clients.

Persistent utilisera la plateforme Microsoft Viva pour améliorer l'expérience des employés, grâce à des analyses avancées intégrées à la plateforme. Les employés sont les actifs les plus précieux de la société et sont essentiels pour fournir des services de premier ordre. Compte tenu des modèles de travail flexibles induits par la pandémie, la plateforme Viva transformera la manière dont Persistent comprend et s'engage avec ses employés en temps réel. La plateforme fournira également des informations prédictives en dressant la carte des principales mesures organisationnelles et donnera à chaque employé les outils dont il a besoin pour réussir.

En collaboration avec Microsoft, Persistent met en place une structure de données moderne à l'échelle de l'entreprise en utilisant les offres de lac de données dans le cloud Microsoft Azure, leader du marché. Cette solution permettra d'améliorer la fiabilité et la vitesse des fonctions commerciales de Persistent et de mettre en place des tableaux de bord opérationnels basés sur l'apprentissage automatique afin de visualiser et d'optimiser les résultats commerciaux. Persistent va également étendre le lac de données dans le cloud à ses secteurs verticaux, élargissant ainsi ses offres de commercialisation.

Persistent continue à innover en collaboration avec Microsoft pour aider ses entreprises clientes à moderniser et optimiser leurs investissements technologiques grâce au cloud. Persistent a notamment conçu le produit Patient Care NXT, basé sur Microsoft Cloud pour le secteur de la santé, et publié sur Microsoft App Source. Cette plateforme complète de soins aux patients exploite Dynamics 365, Power Platform et Azure pour répondre aux besoins essentiels des fournisseurs, des payeurs, des sociétés pharmaceutiques et des directeurs des revenus.

En tant que partenaire à 360° pour les technologies de l'information à compétence Gold et fournisseur de services cloud (CSP), ces investissements vont renforcer la nouvelle unité commerciale Microsoft de Persistent, en développant une expertise sur les produits Microsoft de nouvelle génération basés sur le cloud et en aidant à générer des résultats commerciaux importants pour ses clients internationaux dans divers secteurs industriels.

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif de Persistent, a déclaré :

« Du fait de notre croissance soutenue, Persistent continue à faire des investissements stratégiques pour s'assurer que nous sommes une organisation internationale souple. Notre partenariat à 360 degrés et de longue date avec Microsoft nous a permis de développer des compétences et des solutions innovantes pour répondre aux besoins technologiques de nos clients, ainsi que d'étendre notre propre empreinte en tant que leaders du secteur. Au fur et à mesure que nous consolidons notre relation avec Microsoft, nous sommes davantage engagés dans nos succès mutuels tout en assurant le plus haut degré de satisfaction de nos employés et de nos clients. »

Sangita Singh, directrice générael de l'informatique et des technologies de l'information chez Microsoft Inde, a ajouté :

« Nous sommes ravis de renforcer davantage notre partenariat avec Persistent, afin d'accélérer son parcours de transformation numérique grâce aux technologies Microsoft. Cette collaboration permettra à nos deux entreprises de développer de nouvelles capacités pour les produits natifs du cloud et basés sur l'IA. Nous percevons d'énormes opportunités pour que cette association se développe grâce aux solutions technologiques de pointe de Microsoft et aux capacités éprouvées de Persistent en matière d'ingénierie numérique et de modernisation des entreprises. »

À propos de Persistent

Avec plus de 22 000 employés répartis dans 18 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions proposant de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises. Nous travaillons avec les leaders du secteur, dont 14 des 30 entreprises les plus innovantes identifiées par le BCG, 80 % des plus grandes banques des États-Unis et d'Inde, et de nombreux innovateurs dans les écosystèmes de la santé et du logiciel. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui font progresser les objectifs sociétaux. Persistent a été nommée dans la liste des meilleures entreprises de moins d'un milliard d'euros de Forbes Asia 2021, pour ses performances et sa croissance constantes.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/flcs .

Contacts pour les médias

Emma Handler

Persistent Systems (International)

+1 617 633 1635

[email protected]

Rhea Mistry

Archetype

+91 992 058 2926

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

SOURCE Persistent Systems