Persistent stärkt Personalbereich und Betriebsführung für weiteres kontinuierliches Wachstum

Persistent Systems (BSE und NSE: Persistent), ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Digital Engineering, verstärkt sein Führungsteam, um weiteres Wachstum und strategische Schwerpunkte in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), Risikomanagement und Talent Transformation zu unterstützen.

Sameer Bendre, ehemaliger Chief People Officer, wird die Rolle des Chief of Operations übernehmen und die Verantwortung für die ESG- und Risikomanagement-Prioritäten von Persistent sowie für die Informationssysteme und Verwaltungsfunktionen des Unternehmens tragen.

Yogesh Patgaonkar ist neuer Chief People Officer von Persistent Systems. In dieser Funktion wird er für die weltweite HR-Funktion von Persistent verantwortlich sein, einschließlich Aus-und Weiterbildung sowie Talentakquise.

Yogesh Patgaonkar ist neu bei Persistent und bringt über 28 Jahre Erfahrung im Umgang mit strategisch wichtigen Rollen beim Aufbau und der Skalierung der HR-Funktion mit, um dem weltweiten Betrieb in führenden Unternehmen wie RPG Group, L&T und Mphasis gerecht zu werden. Vor Persistent war er als Berater tätig und betrieb eine erfolgreiche Praxis, mit der er Coaching von Führungskräften und strategische Interventionen für eine Vielzahl von Unternehmen in verschiedenen Branchen anbot. Patgaonkar wird Mitglied der Unternehmensleitung von Persistent und von Pune in Indien aus arbeiten.

„Wir freuen uns, Yogesh in der Persistent-Familie willkommen zu heißen und die nächste Phase unserer Transformation in der Talentakquise anzugehen. Während wir weiterhin organisch und auch durch Akquisitionen auf der ganzen Welt wachsen, wird Yogeshs vielfältige Erfahrung in den Bereichen Personalwesen, P&L und Beratung bei der nahtlosen Integration und Entwicklung unserer weltweiten Belegschaft helfen. Gleichzeitig stehen ESG und Risikomanagement im Mittelpunkt unserer Strategie, und wir freuen uns auf die führende Rolle von Sameer bei der Erzielung greifbarer Geschäftsergebnisse in diesen Bereichen sowie anderer betrieblicher Effizienzen."

„Meine bereits fünfzehnjährige Tätigkeit bei Persistent war sehr aufregend. Ich fühle mich privilegiert, eine Rolle bei der Gestaltung des Wachstums des Unternehmens als Personalleiter sowie in meinen früheren Rollen gespielt zu haben. Ich wünsche Yogesh alles Gute und freue mich darauf, als Chief of Operations neue Aufgaben zu übernehmen, um unsere ESG- und Risikomanagementpraktiken im gesamten Unternehmen zu leiten und den EIS- und Verwaltungsfunktionen ein neues Maß an Effizienz zu verleihen."

„Der Wachstumskurs von Persistent und die Marktführerschaft im Bereich Digital Engineering sind beeindruckend. Ich freue mich, in dieser aufregenden Phase Teil der Unternehmensleitung von Persistent zu werden. Ich freue mich darauf, die Menschen-zentrierte Kultur zu fördern, für die Persistent bekannt ist. Unsere Zukunft hängt von der Förderung und dem Wachstum der Fachkräfte im Unternehmen ab, und dafür möchte ich mich einsetzen."

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE und NSE: PERSISTENT) beschäftigt über 16.500 Mitarbeitern in 19 Ländern und ist ein global tätiges Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das digitales Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Persistent wurde in die Forbes-Liste Asia Best Under a Billion 2021 aufgenommen und steht damit für eine konstante Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweise

Zu Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen besuchen Sie bitte persistent.com/FLCS

