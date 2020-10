Persistent Systems annonce un chiffre d'affaires record de 136,09 millions de dollars avec une croissance de 3,9 % Q-o-Q et 8,4 % Y-o-Y pour le T2FY21, nomme Sandeep Kalra au poste de PDG

PUNE, Inde et SANTA CLARA, Californie, 25 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers vérifiés de la société pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2020, tels qu'approuvés par le conseil d'administration.

En plus d'un nouveau trimestre de forte croissance et de performance opérationnelle, Persistent est heureux d'annoncer la nomination de Sandeep Kalra comme nouveau PDG, avec effet immédiat.

Sandeep a rejoint Persistent en mai 2019 en tant que directeur exécutif et président de l'unité des services technologiques (TSU), chargé de définir l'orientation stratégique ainsi que de gérer les fonctions de vente et de livraison pour l'unité. Sous sa direction, l'unité a connu une croissance constante et une amélioration des bénéfices tout au long de son mandat. En outre, il a joué un rôle clé dans la définition de la stratégie et du plan d'exécution de l'entreprise pendant la période de croissance la plus importante que l'entreprise ait connue depuis un certain temps.

« Il est extrêmement gratifiant de constater, alors que nous célébrons notre 30e anniversaire, que l'énergie et l'ingéniosité qui caractérisent Persistent sont renouvelées et rajeunies. Nous avons franchi des étapes importantes, dépassant pour la première fois 1 000 Crore de roupies en termes de recettes et 100 Crore de roupies en termes de bénéfices en un trimestre. La croissance que nous constatons dans l'ensemble de notre entreprise est le résultat d'une passion partagée par tous chez Persistent pour l'innovation et aidant nos clients non seulement à satisfaire mais à dépasser leurs attentes commerciales. Nous nous réjouissons de la prochaine phase de notre croissance, avec l'arrivée de Sandeep Kalra au poste de PDG. Je lui souhaite tout le succès possible et me réjouis de continuer à travailler avec lui sur l'avenir de Persistent. »

Dr. Anand Deshpande, fondateur, président et directeur général

Faits saillants financiers consolidés pour le trimestre clos le 30 septembre 2020 :



Q2FY21 Croissance Q-o-Q Croissance Y-o-Y Recettes (en millions de dollars US) 136,09 +3,9 % +8,4 % Recettes (en millions d'INR) 10 077 +1,7 % +13,9 % EBITDA (en millions d'INR) 1 658 +13,2 % +36,3 % PBT (en millions d'INR) 1 375 +12,7 % +19 % PAT (en millions d'INR) 1 020 +13,3 % +18,5 %

« Nous avons réalisé un nouveau trimestre solide, après un premier trimestre solide. L'accent que nous mettons en permanence sur l'excellence des prestations et l'accroissement de la valeur de notre expertise sur l'ensemble de nos comptes ont été les principaux moteurs de cette croissance. L'obtention de l'étoile d'excellence 2020 de l'ISG en dit long sur la force de notre stratégie et de notre orientation client, car le prix est directement basé sur les commentaires des clients. La confiance que m'ont accordée le conseil d'administration et Anand pour être le PDG m'inspire à mener l'équipe vers de nouveaux sommets et à faire progresser la croissance et le leadership de Persistent sur le marché. »

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif, Persistent Systems

Gains et résultats des clients du deuxième trimestre de l'exercice 21

Banque, services financiers et assurances

Améliorer la maturité agile d'un leader en matière de technologie fiscale, notamment en créant un centre technologique mondial pour assurer la modernisation et le soutien des produits.

Soutenir les initiatives de KYC et s'associer à la planification de la continuité des activités d'un consortium bancaire en Europe .

. Mise en œuvre, soutien et maintenance de 18 produits de prêt au détail pour une banque basée en Inde.

Soins de santé et sciences de la vie

Modernisation des applications exploitant le cloud et les micro-services pour une entreprise pharmaceutique et d'équipement basée aux États-Unis.

Développement d'une plateforme d'engagement, utilisant Salesforce, pour la surveillance à distance des paramètres de santé des patients ayant subi une transplantation d'organe pour une société leader dans le domaine de la médecine de précision.

Industrie

Conduire l'acquisition de nouveaux produits et les opportunités d'intégration par l'automatisation des processus robotisés pour l'une des dix premières entreprises technologiques mondiales.

Réduire les coûts et les temps d'arrêt grâce aux services gérés d'IBM Engineering Lifecycle Management pour l'un des plus grands bureaux agricoles des États-Unis.

Réduire le temps de développement des produits grâce à une meilleure collaboration et un meilleur échange de données avec les principaux fournisseurs du grand constructeur aéronautique américain.

Logiciels et haute technologie

Création d'un centre technologique mondial afin d'étendre les capacités de données et d'analyse et de fournir l'ingénierie et le soutien des offres phares pour les fournisseurs de solutions médiatiques mondiales.

Mise en place d'un centre opérationnel mondial pour surveiller et gérer l'offre massivement évolutive et hautement disponible de la société de gestion de données mondiale basée aux États-Unis.

Modernisation et réarchitecture du produit phare d'une architecture à base de composants anciens à une architecture moderne pour une multinationale de technologie médicale basée aux États-Unis.

Ecosystème partenaire

Reconnaissance des analystes

Autres nouvelles

Efforts d'aide COVID-19

Affirme son engagement envers ses communautés et fait un don de plus de 500 000 dollars à des organisations caritatives nord-américaines pour les aider à lutter contre l'impact de COVID-19

Don au fonds PM CARES

Don au fonds CM Relief Fund

Soutien financier accordé pour la recherche sur la COVID-19 à l'IISER et pour l'enquête SERO

Soutien financier pour le traitement des patients COVID-19 à l'hôpital Deenanath Mangeshkar et à l'hôpital Sassoon, Pune

Soutien à la création d'un centre de soins COVID-19 à la mission médicale Swami Vivekananda, Nagpur

Soutien accordé pour un mois de dépenses d'un centre COVID-19 de 300 lits pour la municipalité de Pune et l'hôpital de Sahyadri, Pune

À propos de Persistent Systems

Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une société de solutions globales qui propose des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits numériques pour les entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et avertissements

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site www.persistent.com/FLCS .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

Contact pour les médias :

Ken Montgomery

Persistent Systems (international)

+1 213 500 8355

[email protected]

Saviera Barretto

Archetype

+91 84249 17719

[email protected]

SOURCE Persistent Systems