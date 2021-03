Persistent Systems erhält den begehrten Golden Peacock 2020 für Corporate Governance

- Institute of Directors India würdigt herausragende Leistungen von Unternehmen

PUNE, Indien und SANTA CLARA, Kalifornien, 10. März 2021 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) wurde mit dem Golden Peacock Award for Excellence in Corporate Governance 2020 in einer nationalen Kategorie (IT-Sektor) ausgezeichnet.

Die jährlichen Golden Peacock Awards , die 1991 vom Institute of Directors (<38IOD) , Indien, ins Leben gerufen wurden, gelten heute weltweit als Benchmark für Corporate Excellence. Der Wettbewerb wurde ins Leben gerufen, um die allgemeinen Leistungsstandards zu erhöhen und die Leistungen der leistungsfähigsten Organisationen zu würdigen. Die Golden Peacock Awards werden in verschiedenen Branchen und Teilbereichen vergeben.

In diesem Jahr erhielt das Institute of Directors über 204 Einreichungen, von denen 87 in die engere Auswahl kamen, die in einem dreistufigen Bewertungsverfahren von unabhängigen Assessoren und schließlich von einer großen Jury aus indischen Wirtschaftskoryphäen vorgenommen wurde. Der ehrenwerte Richter M. N. Venkatachaliah, ehemaliger Oberster Richter Indiens und ehemaliger Vorsitzender der Nationalen Menschenrechtskommission Indiens und der Nationalen Kommission für Verfassungsreformen Indiens, war der Vorsitzende der Jury der Golden Peacock Awards.

„Persistent Systems ist heute eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der IT-Branche. Als börsennotiertes Unternehmen an der BSE und NSE ergreift es besondere Maßnahmen, um Transparenz und Verantwortlichkeit in seine Unternehmensführung zu bringen. Der Vorstandsvorsitzende führt auch in regelmäßigen Abständen Sitzungen für die Direktoren und neu ernannten Direktoren durch, um sich über aktuelle und globale Geschäftsszenarien auszutauschen. Persistent hat auch ein einzigartiges Stakeholder Relationship Committee, um mit allen wichtigen Interessengruppen zu kommunizieren, und hat durch seine Stiftung zahlreiche Programme in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Gemeindeentwicklung und Hilfe bei Naturkatastrophen unterstützt. Hut ab vor ihnen."

Zitat von Manoj K. Raut, Chief Executive Officer und Direktor, Institute of Directors

„Es ist eine Ehre, von einer so angesehenen Organisation wie dem IOD India für herausragende Leistungen in der Unternehmensführung ausgezeichnet zu werden. Wir streben bei Persistent danach, bei allem, was wir tun, die Besten zu sein, daher ist dies eine wichtige Bestätigung unserer Bemühungen, ein globales Unternehmen von Weltklasse zu schaffen."

Zitat von Dr. Anand Deshpande, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer, Persistent Systems

Mit mehr als 12.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt ist Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ein weltweit führender Lösungsanbieter für die Beschleunigung des digitalen Geschäfts, die Modernisierung von Unternehmen und die Produktentwicklung der nächsten Generation.

