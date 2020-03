Persistent Systems est à nouveau nommée dans la Constellation ShortList™ pour ses services d'innovation et son ingénierie

Persistent est reconnue comme partenaire d'innovation de premier plan pour ses services de transformation numérique

PUNE, Inde et SANTA CLARA, Californie, 13 mars 2020 /PRNewswire/ -- Persistent Systems a annoncé aujourd'hui qu'elle a à nouveau été nommée dans la dernière Constellation ShortList™ pour ses services d'innovation et son ingénierie (1er trimestre 2020) . Les fournisseurs de technologies et les prestataires de services qui figurent sur la Constellation ShortList (liste restreinte) offrent des exigences essentielles pour les premiers adoptants qui entreprennent des initiatives de transformation numérique.

Constellation évalue plus de 50 solutions répertoriées dans ce marché, en se basant sur les demandes des clients, les conversations avec les partenaires, les références des clients, les projets de sélection des fournisseurs, les parts de marché et les recherches internes.

Pour évaluer les fournisseurs, la liste restreinte prend en compte les critères suivants :

Créer une stratégie d'offre globale ; encourager l'innovation, le prototypage et l'idéation ; concevoir la monétisation et les modèles commerciaux ; offrir des expériences immersives aux utilisateurs ; effectuer une analyse des besoins ; peaufiner la conception de produits ; développer l'offre ; fournir des tests ; fournir une assurance qualité ; étoffer l'offre ; soutenir l'offre ; et enfin permettre la réingénierie des produits.

Rakesh Rathod, directeur général des services d'ingénierie des produits chez Persistent Systems déclare :

« Les premiers adoptants sont passés à autre chose. La transformation numérique concerne désormais l'informatique composable, la création d'une mosaïque numérique qui permet de remplacer, d'ajouter ou d'améliorer des éléments technologiques essentiels. Notre approche à l'échelle des boutiques met Persistent à une place unique pour fournir à nos clients l'expertise technique et organisationnelle nécessaire pour se frayer un chemin à travers la myriade de choix. Ces compétences comprennent les éléments de construction des logiciels ainsi que des compétences en matière de gestion du changement afin de pouvoir adopter des processus réinventés. Nous sommes fiers de la rapidité avec laquelle nous mettons en œuvre ces stratégies pour nos clients et nous sommes très heureux d'être à nouveau reconnus par Constellation ».

R « Ray » Wang, président et fondateur de Constellation Research a déclaré :

« Travailler sur des dizaines de milliers de sélections de fournisseurs nous a appris qu'il n'y a pas deux entreprises qui aient les mêmes exigences. Nous avons mis de l'ordre dans le matraquage commercial et nous présentons les meilleures offres dans chacune de nos zones de couverture. Ces fournisseurs ont des solutions rigoureusement testées que nos analystes ont vérifiées et approuvées. »

Constellation Research conseille les dirigeants sur l'exploitation des technologies de rupture pour qu'ils réussissent à transformer le modèle économique. Les produits et services figurant sur la liste restreinte de Constellation répondent aux critères de seuils de cette catégorie, déterminés par les demandes des clients, les conversations avec les partenaires, les références des clients, les projets de sélection des fournisseurs, la part de marché et les recherches internes. Le portefeuille est fréquemment mis à jour tous les six mois en fonction de l'évolution rapide des conditions du marché.

À propos de Persistent Systems :

Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale axée sur les solutions, qui offre des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits numériques aux entreprises, tous secteurs d'activité et toutes régions du monde confondues.

www.persistent.com

