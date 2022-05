Persistent Systems fournit une infrastructure bancaire axée sur le numérique pour la nouvelle banque challenger, GB Bank

GB Bank a reçu sa licence bancaire et commencera ses opérations en 2022

LONDRES et PUNE, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- GB Bank , une nouvelle banque spécialisée qui stimulera la croissance économique et la prospérité en étant le prêteur de choix pour le financement du développement immobilier dans les régions mal desservies du Royaume-Uni, s'est associée au fournisseur d'ingénierie numérique Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTANT) pour construire son infrastructure informatique axée sur le numérique et soutenir les opérations en cours de la banque.

La solution Digital Bank and Credit Union Solution de Persistent (solution de banque numérique et de coopérative de crédit) a permis à GB Bank de construire rapidement une architecture cloud sur mesure en utilisant une approche de « mosaïque numérique ». Au cœur de la solution se trouve une couche d'intégration basée sur des microservices et des intégrations prédéfinies, qui permettent de sélectionner les technologies les mieux adaptées pour réaliser la vision unique. La solution de Persistent offre la flexibilité nécessaire pour ajouter ou remplacer facilement des technologies spécifiques, évitant ainsi le verrouillage des fournisseurs et créant une architecture à l'épreuve du temps qui peut évoluer avec la croissance et la stratégie de la banque.

Pour tenir sa promesse, la stratégie de GB Bank consiste à fournir un service client exceptionnel, assuré par des chargés de clientèle axés sur la technologie. Au lieu de s'appuyer sur les technologies bancaires traditionnelles, la nouvelle banque challenger du Royaume-Uni s'est engagée à créer un écosystème de solutions, y compris des fonctionnalités de paiement et de reporting qui peuvent être intégrées ou remplacées de manière dynamique en réponse aux demandes changeantes d'une entreprise en pleine croissance. GB Bank a soigneusement sélectionné des fournisseurs de solutions basées sur le cloud, notamment Mambu, OutSystems et AWS, pour garantir la mise en œuvre des meilleures fonctionnalités de leur catégorie. Persistent utilise sa solution Digital Bank and Credit Union Solution pour toutes les intégrer de manière transparente.

Stephen Lancaster, PDG de GB Bank, a déclaré :

« L'accès au financement reste un défi pour de nombreux développeurs et nous avons pour ambition d'en faire un processus beaucoup plus facile et plus simple. Nous voulons offrir à nos clients le soutien et les ressources dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Il a donc été essentiel de nous entourer d'un réseau de partenaires qualifiés pour nous aider à donner vie à la banque. Pour assurer le succès à chaque étape, nous avions besoin d'un intégrateur de systèmes ayant fait ses preuves dans l'intégration d'une infrastructure flexible et composable. Dans ce qui a été un investissement important pour GB Bank, l'équipe de Persistent a mis à profit ses compétences et son expérience pour transformer notre vision en réalité opérationnelle. L'expérience de Persistent en matière de collaboration avec les banques challengers et sa compréhension de la façon de concevoir et de développer une infrastructure numérique robuste ont été essentielles pour en arriver là. »

Jaideep Dhok, vice-président directeur et directeur général, Banques, services financiers et assurances, Persistent Systems, a déclaré :

« Les banques challengers, comme GB Bank, sont extrêmement importantes pour l'évolution du paysage financier, car elles fournissent un service simple et spécialisé aux marchés de niche, tels que les promoteurs immobiliers du Nord que GB Bank soutiendra. Notre solution Digital Bank and Credit Union Solution regroupe le meilleur des solutions SaaS, ce qui garantit que la complexité de la construction de l'infrastructure informatique se traduit par la simplicité et la flexibilité dont la banque a besoin, lui permettant d'offrir un excellent service client, soutenu par une plateforme technique sophistiquée et flexible. »

À propos de GB Bank

GB Bank est une nouvelle banque spécialisée. Une banque avec un but.

GB Bank est une force pour le bien, engagée à stimuler la croissance économique et la prospérité des régions mal desservies du Royaume-Uni. Elle vise à conduire un changement positif en étant au cœur d'un écosystème de développement immobilier, dédié à la régénération des communautés à travers le Royaume-Uni.

Leader avec une passion et une expertise régionales, GB Bank fournira un accès facile à des produits de prêt de développement immobilier sur mesure avec des incitations pour les développements durables et zéro carbone et des récompenses pour les promoteurs engagés à créer des opportunités d'emploi locales.

Pour soutenir l'engagement de GB Bank à financer des développements durables pour le bien commun, les prêts sont associés à des produits d'épargne compétitifs, directement liés à des développements résidentiels et commerciaux sains sur le plan écologique dans les communautés qui en ont le plus besoin.

GB Bank a obtenu avec succès sa licence bancaire au Royaume-Uni (autorisée avec restrictions ou « AWR »), ce qui signifie qu'elle a été autorisée et réglementée à négocier avec des restrictions par la Financial Conduct Authority (FCA) et la Prudential Regulation Authority (PRA). L'équipe de direction de la banque est dirigée avec passion par le président Paul Rippon, cofondateur de Monzo et Starling.

Il existe une grave pénurie de logements en Grande-Bretagne . En plus de la disponibilité des terrains et des permis de construire, l'accès facile aux bons produits de prêt financier en est un facteur clé. GB Bank est déterminée à être une force puissante pour le bien, offrant des produits, des connaissances et des partenariats pour avoir un impact tangible sur le développement immobilier au Royaume-Uni.

GB Bank prévoit de proposer des prêts pour le développement immobilier de 1 à 5 millions de livres sterling, soutenant les promoteurs immobiliers régionaux, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de construction dans les régions mal desservies du Royaume-Uni. Elle a pour objectif de prêter 3 milliards de livres sterling sur cinq ans pour construire un bilan de plus de 1 milliard de livres sterling. Elle financera près de 20 000 maisons et plusieurs millions de pieds carrés d'espaces de bureau, soutenant ainsi la création de plus de 100 000 emplois. Pour les épargnants, les taux fixes compétitifs seront protégés par le Financial Services Compensation Scheme (FSCS).

À propos de Persistent

Avec plus de 18 500 employés répartis dans 19 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions proposant de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises. Persistent a été nommée dans la liste des meilleures entreprises de moins d'un milliard d'euros de Forbes Asia 2021, pour ses performances et sa croissance constantes.

www.persistent.com

