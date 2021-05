Persistent Systems se joint à l'écosystème croissant de partenaires qui utilisent IBM Cloud Paks avec Red Hat OpenShift pour moderniser leurs charges de travail urgentes

- Persistent envisage d'utiliser la nouvelle plateforme IBM Automation Foundation pour permettre aux entreprises de se concentrer sur des tâches à valeur élevée

À SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 13 mai 2021 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui son intention de se joindre à IBM (NYSE : IBM) un écosystème de partenaires utilisant la nouvelle plateforme Automation Foundation d'IBM et IBM Cloud Paks for Automation pour gérer et moderniser les charges de travail essentielles à la mission dans des environnements de cloud hybride. IBM Cloud Paks for Automation est un porte-folio basé sur l'intelligence artificielle qui aide les clients à rationaliser les processus commerciaux, à automatiser les tâches basées sur l'analyse des données et à améliorer continuellement les flux de travail qui s'exécutent de manière centralisée, sur les réseaux et à la périphérie.

IBM Cloud Paks for Automation, des solutions logicielles de cloud hybride reposant sur l'intelligence artificielle basées sur Red Hat OpenShift, offrent aux entreprises un chemin portable, flexible et sécurisé vers l'optimisation en automatisant les processus commerciaux et informatiques en vue d'accélérer la croissance.

Persistent possède près d'une décennie d'expérience en tant que partenaire clé de développement, de soutien et de déploiement dans l'ensemble du porte-folio d'IBM Automation, y compris IBM Cloud Pak for Business Automation, IBM Robotic Process Automation et d'autres solutions d'automatisation de réseau. Persistent renforce son expertise en matière d'automatisation avec le Red Hat Center of Excellence, une unité dédiée qui réunit plus de 2000 logiciels conteneurisés et des professionnels formés par Kubernetes avec plus de 300 experts en vente et livraison accrédités Red Hat. Cette expertise aide les clients à déployer l'IA et l'automatisation dans des environnements de cloud hybride pour atteindre leurs objectifs d'exploitation réseau et d'automatisation des processus opérationnels.

Jiani Zhang, vice-présidente exécutive d'IBM Alliance Sales, Persistent Systems :

« L'unification de l'IA et de l'automatisation est de plus en plus cruciale à mesure que le rythme des affaires s'accélère. Nous sommes fiers de travailler avec IBM et nos clients mutuels pour déployer des solutions à travers les applications, les réseaux et la périphérie. Peu d'entreprises peuvent égaler notre connaissance approfondie du porte-folio d'IBM et notre maîtrise des plateformes de cloud hyperscale ».

Evaristus Mainsah, directeur général d'IBM Hybrid Cloud and Edge Ecosystem, IBM :

« IBM Cloud Paks for Automation offre aux partenaires de l'écosystème comme Persistent la flexibilité, la sécurité et la portabilité pour automatiser les opérations commerciales et informatiques, débloquer la véritable valeur de leurs données et alctiver eur cheminement vers l'accélération numérique. L'écosystème grandissant d'IBM augmente les possibilités pour les clients de tirer parti du porte-folio d'IBM Automation pour simplifier les opérations, accroître l'efficacité et accélérer la croissance des revenus. »

Annoncé aujourd'hui à IBM Think, le porte-folio d'IBM Automation comprend une nouvelle capacité d'IA conçue pour aider les professionnels à automatiser leurs tâches de routine afin qu'ils puissent se concentrer sur un travail de plus grande valeur. Conçu dans le cadre d'IBM Research, IBM Watson Orchestrate utilise la technologie de traitement du langage naturel (NLP) pour interagir avec les utilisateurs à travers une variété de plateformes de messagerie et est actuellement en pré-visualisation dans IBM Cloud Paks for Automation.

Persistent fait partie de l'écosystème de partenaires d'IBM, une initiative visant à soutenir tous les types de partenaires de l'écosystème – qu'ils s'appuient sur les technologies et les plateformes d'IBM, qu'ils les utilisent pour les services ou les revendent – afin d'aider les clients à gérer et à moderniser leurs charges de travail en partant de zéro jusqu'à l'utilisation du multicloud et tout ce qui se passe entre les deux dans l'application des solutions IBM Cloud Pak basées sur Red Hat OpenShift, la plateforme Kubernetes leader de l'industrie.

À propos de Persistent

Avec plus de 13 500 employés dans le monde, Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions offrant des services d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise.

www.persistent.com

