Persistent Systems unterstützt ATOSS beim Aufbau einer kundenzentrierten Organisation mit Hilfe von Salesforce

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 17. Dezember 2021 /PRNewswire/ --

News-Überblick:

ATOSS, ein deutscher Softwareanbieter für Personalmanagement mit über 10.000 Kunden weltweit, hat sich für Persistent entschieden, um sein Kundenbeziehungsmanagement mit Hilfe von Salesforce-Integrationen zu transformieren.

Persistent ist ein führender globaler Salesforce-Beratungs- und Implementierungspartner, der digitale Transformation in großem Maßstab ermöglicht. ATOSS wird die Salesforce Plattform nutzen, um den Vertrieb zu automatisieren, mit bestehenden Backend-Systemen zu integrieren sowie Kundenservice- und Eventmanagement einzuführen. Persistent wird zunächst die Sales Cloud implementieren, um die aktuellen Vertriebs- und Serviceprozesse bei ATOSS zu ersetzen und neu zu definieren. Dieses Projekt wird die strategischen Ziele von ATOSS, die langfristige Kundenbindung durch nachhaltiges Wachstum, Standardisierung und Optimierung der Geschäftsprozesse, unterstützt durch die Cloud-Transformation, die Transformation der geografischen Recherche und die organisatorische Transformation, vorantreiben.

Die Salesforce-Praxis von Persistent unterstützt Kunden bei der Umwandlung in moderne digitale Unternehmen mit einem kundenzentrierten, datengesteuerten und verbesserten Kundenerlebnis, das neben den bestehenden Systemen besteht und diese ergänzt. Das branchenübergreifende Know-how von Persistent ermöglicht Kunden auf der ganzen Welt einheitliche und modernisierte Lösungen.

„Bei der Auswahl des Partners haben uns die Professionalität, die Liebe zum Detail und die Schnelligkeit, mit der Persistent unsere Bedürfnisse verstanden und einen hochwertigen, lösungsorientierten Ansatz präsentiert hat, sehr überzeugt.Ausschlaggebend für die Wahl von Persistent als Implementierungspartner war die Erfahrung des Unternehmens mit komplexen Multi-Cloud-Projekten.Persistent hat sich während der Systemevaluation als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner erwiesen und uns über die Möglichkeiten von Salesforce beraten. Wir sind zuversichtlich, dass wir dieses Projekt gemeinsam mit Erfolg meistern werden."

Christof Leiber,

Finanzvorstand, ATOSS Software AG

„Das Projekt mit ATOSS basiert auf der Salesforce Customer 360 Plattform, mit kontinuierlicher Optimierung und der Implementierung weiterer Lösungen wie Marketing Automation zum Aufbau eines innovativen Kundenerlebnisses. Wir freuen uns, ATOSS in unserem globalen Kundenstamm begrüßen zu dürfen."

Rajasekar Sukumar

Vice President Europa bei Persistent Systems

Salesforce, Sales Cloud, Customer 360 und andere gehören zu den Marken von Salesforce.com, Inc.

Mit über 15.500 Mitarbeitern in 18 Ländern ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Persistent wurde in die Forbes Asia Best Under A Billion 2021-Liste aufgenommen und steht damit für beständige Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Mehr Informationen zu Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen erhalten Sie unter persistent.com/flcs .

Medienkontakte

Emma Handler

Persistent Systems (Weltweit)

+1 617 633 1635

[email protected]

Manohar Dhanakshirur

Archetype

+91 750 644 5361

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

SOURCE Persistent Systems