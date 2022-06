Persistent unter den Top-Unternehmen bei den Institutional Investor's 2022 Asia Executive Team Awards

Glaubwürdigkeit, solide Corporate-Governance-Praktiken und starke Führungsqualitäten

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) wurde von hoch angesehenen Sell-Side-Analysten in der Rangliste „2022 Asia Executive Team - Small and Mid-Cap" (ohne Japan) für die Technologie-, IT-Dienstleistungs- und Softwarebranche als eines von sieben Unternehmen in Asien (ohne Japan) als „Honored Company" anerkannt. Das Unternehmen erhielt diese Anerkennung aufgrund mehrerer veröffentlichter Positionen in den Rankings, darunter der erste Platz in der Kategorie Investor Relations (IR) Team und der dritte Platz für sein Investor Relations Programm. Darüber hinaus belegte Sandeep Kalra, Chief Executive Officer und Executive Director von Persistent, den zweiten Platz unter den CEOs und Saurabh Dwivedi, Head - Investor Relations von Persistent, den ersten Platz in der Kategorie IR Professional.

Das Institutional Investor Magazine, eine führende internationale Publikation für die Investment-Community, befragte über 4.800 Investmentprofis, um die Gewinner des Institutional Investor's 2022 Asia (ex-Japan) Executive Team .

Diese Bewertungen sind eine Bestätigung des IR-Programms von Persistent durch Sell-Side-Analysten, die sich auf verschiedene Faktoren stützen, darunter Roadshows/Konferenzen/Treffen, Autorität und Glaubwürdigkeit des IR-Teams, Erreichbarkeit der leitenden Angestellten, Reaktionsschnelligkeit, Gewinnanrufe, Geschäfts- und Marktkenntnisse, rechtzeitige Offenlegung sowie Konsistenz und Granularität der Offenlegung.

Sandeep Kalra, Vorstandsvorsitzender und geschäftsführender Direktor, Persistent:

„Die Förderung unseres Stakeholder-Engagements und der Kommunikation mit unseren Aktionären und der Investorengemeinschaft war für Persistent eine Priorität, genau wie unser Fokus auf Kunden, Mitarbeiter, Partner und Gemeinden. Unsere starke Leistung in den verschiedenen Kategorien ist ein Beweis für unsere soliden IR-Praktiken, die wir kontinuierlich verbessern und ausbauen wollen. Wir möchten uns bei Institutional Investor und der IR-Community für ihr Vertrauen in uns bedanken, dass wir nicht nur branchenführende Leistungen erbringen, sondern auch eine konsistente und qualitativ hochwertige Zusammenarbeit mit ihnen anstreben

Sunil Sapre, Finanzvorstand und geschäftsführender Direktor, Persistent:

„Ich möchte mich bei den Investoren bedanken, die an diesem Prozess teilgenommen und für das Persistent-Team gestimmt haben, das in den letzten zwei Jahren hart daran gearbeitet hat, die Investor Relations des Unternehmens umzugestalten. Diese Anerkennung ist eine Bestätigung für unser starkes IR-Personal und unsere Rahmenbedingungen, und wir werden uns weiterhin bemühen, bei unserem Ansatz die höchsten Governance-Standards zu erreichen. Wie immer freuen wir uns darauf, mit der Analystengemeinschaft in Kontakt zu treten und die Ziele und Leistungen von Persistent glaubwürdig zu vermitteln, während wir unsere Geschäftsstrategie und -abläufe weiterentwickeln

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE und NSE: PERSISTENT) beschäftigt über 18.500 Mitarbeitern in 19 Ländern und ist ein global tätiges Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das digitales Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Persistent wurde in die Forbes-Liste Asia Best Under a Billion 2021 aufgenommen und steht damit für eine konstante Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorbehalte

Für Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen besuchen Sie persistent.com/FLCS

