Perto de 1.300 profissionais do setor alimentício de 63 países se reuniram em Boca Raton, South Florida para o XXVIII International Nut and Dried Fruit Congress

Conforme foi discutido pelos líderes do setor durante as mesas redondas do Congresso, a produção mundial das árvores de castanhas foi estimada em 7,5 toneladas métricas (com base nos grãos, exceto pistaches com casca) um aumento de 5% em relação à safra do ano anterior. Mesmo que ainda seja muito cedo para prever os resultados finais das colheitas, os aumentos mais significativos são esperados das avelãs, nozes e amêndoas, que aumentaram de 2018/19 em 14%, 13% e 11% respectivamente.

De acordo com as estimativas iniciais, a produção mundial de amendoins em 2019/20 está prevista para chegar a 40,5 milhões de TM (com casca), um aumento de 1,2 milhão de TM em relação a 2018/19.

A produção global de frutas secas foi estimada em 3,2 milhões de TM, um aumento de 3% em relação a 2018/19, já que a produção deve aumentar para ameixas secas (14%), tâmaras (8%) e damascos (7%).

O direcionamento dos esforços visando a sustentabilidade foi um dos principais tópicos em todas as mesas redondas, bem como a dieta baseada em plantas e petiscos saudáveis, vistos como oportunidades de estimular o consumo de castanhas e frutas secas.

Um estimulante programa de três dias

O Dr. Oz, convidado de programas de entrevistas e personalidade da TV, forneceu percepções sobre as "Questões sobre a comunicação da mensagem de saúde", enquanto o Sr. Hamdi Ulukaya, fundador, presidente do conselho e CEO da Chobani, discursou sobre como as empresas inovadoras e humanizadoras podem mudar as comunidades em uma sessão chamada de "Conversa com os CEOs". O terceiro orador principal, o Sr. Brad Rose, vice-presidente executivo da Rose Research, forneceu uma visão geral sobre como a nova tecnologia está moldando o marketing e as percepções dos consumidores.

O Seminário Científico apresentou a Dra. Vicki McWilliam, dietista especializada em alergias e pesquisadora do Hospital Real Infantil (Royal Children's Hospital) de Melbourne, que discursou sobre os avanços na pesquisa sobre alergia às castanhas. A Professora Linda Tapsell, uma pesquisadora australiana líder da Escola de Medicina da Universidade de Wollongong, falou sobre as castanhas como parte de uma dieta saudável no Seminário de Nutrição.

Adicionalmente, a diretora executiva do INC, Goretti Guasch, apresentou o Relatório Anual do INC e revelou a nova campanha de marketing do INC para promover o consumo saudável de castanhas e frutas secas no café da manhã para fornecer a energia que precisamos para enfrentar nossos desafios diários. O Sr. Mark Mariani, presidente executivo do conselho da Mariani Packing Company, anunciou o final de sua função como presidente do conselho do INC, passando seu legado para o Sr. Michael Waring, presidente do conselho da MWT Foods. No final, foi anunciado que o Congresso de 2020 será realizado em Dubai, EAU, de 28 a 30 de maio de 2020.

Um bom trabalho merece reconhecimento

Os Prêmios do INC, entregues anualmente como parte do Congresso do INC, têm por objetivo reconhecer líderes e visionários de destaque, os quais contribuíram para a excelência do setor de castanhas e frutas secas. Em Boca Raton, o Sr. Bert Steir, vice- presidente da The Wonderful Company recebeu o Prêmio Individual Golden Nut, enquanto que o Prêmio Corporativo Golden Nut foi entregue para a Costco Wholesale Corporation. Também, o Prêmio de Excelência na Pesquisa foi concedido à Professora Linda Tapsell e o Prêmio de Excelência em Gastronomia foi entregue a Andrew Roenbeck, chef principal do Boca Raton Resort & Club.

