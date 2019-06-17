Первая узбекистанская компания в Гонконге будет продвигать китайскую медицину в странах инициативы "Пояс и путь"

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Yulin Bagu Group JV LLC

Jun 17, 2019, 21:16 ET

ГОНКОНГ (HONG KONG), 18 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- 13 июня компания Yulin Bagu Group JV LLC провела в Гонконге Международный неофициальный прием, посвященный вопросам инноваций и сотрудничества в сфере китайской медицины в странах "Пояса и пути".   В мероприятии приняли участие: делегация во главе с послом Узбекистана в Китае Бахтиёром Саидовым; член ВК НПКСК, исполнительный директор и заместитель главы правления Success Universe Group Limited, председатель Гонконгской культурной ассоциации и Гонконгской генеральной ассоциации "Чунцин" д-р Гоффман Ма Хо Мань (Ma Ho Man, Hoffman); председатель Гонконгской ассоциации журналистов Чжан Голян (Zhang Guoliang); заместитель генерального директора Dawen Group Цзян Чжэнъинь (Jiang Zhengyin); учредитель и соучредитель Yilin Bagu Group г-н Линь Сюэжун (Lin Xuerong) и  Баходыр Абдуллаев. Основной целью мероприятия являлось внедрение инициативы "Пояс и путь" в Гонконге и обеспечение международного обмена посредством совместного развития отрасли китайской медицины.

"The Belt and Road" International Cocktail Reception of Chinese Medicine Innovation and Cooperation was held in Hong Kong by Yulin Bagu Group JV LLC.
"The Belt and Road" International Cocktail Reception of Chinese Medicine Innovation and Cooperation was held in Hong Kong by Yulin Bagu Group JV LLC.

Посол Узбекистана г-н Саидов в ходе приёма отметил, что традиционная китайская медицина и ее диагностико-терапевтические методы, включая акупунктуру, набирают популярность в его стране как эффективные средства лечения и реабилитации. За последние годы поток узбекских пациентов, приезжающих в Китай на лечение, заметно увеличился. Г-н посол тепло поприветствовал присутствовавших на мероприятии представителей Гонконга, подчеркнув, что Узбекистан предоставит все необходимые условия и всестороннюю поддержку прямым инвестициям в страну.

В интервью журналистам Бахтиёр Саидов дополнительно пояснил, что Гонконг, как перекресток восточных и западных культур и международный мегаполис, обладающий мощной конкурентоспособностью, является приоритетной платформой, важным опорным пунктом и "плацдармом" для освоения зарубежных рынков китайской медицины в ходе реализации инициативы "Пояс и путь", демонстрирующим непревзойденные преимущества в процессе продвижения упомянутой инициативы и глобализации китайской медицины. Узбекистан стремится наращивать коммуникацию и расширять сотрудничество с представителями политических кругов, бизнеса и фармацевтического исследовательского сообщества Гонконга.

Yilin Bagu Group планирует учредить в Гонконге собственное дочернее предприятие, которое станет первой узбекистанской компанией, зарегистрированной в специальном административном районе КНР. По словам члена делегации Yilin Bagu г-жи Гулинур Абдуллаевой, гонконгский филиал будет использовать все преимущества региона для проведения клинических исследований, торговли, финансирования и интернационализации китайской фармацевтической продукции. Компания будет осваивать бизнес-потенциал, связанный с китайской медициной в Гонконге, и учредит научно-исследовательский центр лекарственных растений с целью переработки, регистрации и разработки китайских медицинских препаратов на базе высококачественного сырья, производимого в Узбекистане и в материковой части КНР, а также для проведения прикладных клинических исследований в соответствии со стандартами специального административного района. Новое дочернее предприятие будет отвечать за импорт и экспорт первоклассных препаратов китайской медицины и фармацевтического сырья, расширение финансовых сервисов в данной отрасли, а также за превращение предприятия в важное связующее звено между материковым Китаем, Узбекистаном и другими странами "Пояса и пути" и важную платформу для глобализации традиционной китайской медицины.

По словам главы реализуемого компанией Yilin Bagu Международного проекта инноваций китайской медицины в регионе "Пояс и путь" г-жи Ху Сюцзюань (Hu Xiujuan), группа ориентируется на создание в Узбекистане передовой операционной платформы с полноценным охватом всей отраслевой цепочки и всесторонним техническим сотрудничеством с авторитетными исследовательскими, образовательными и медицинскими учреждения Китая - такими как Университет традиционной китайской медицины пров. Цзянси и его аффилированный госпиталь. Реализация проекта "Стратегия пяти шагов" в сочетании с диагностическим, исследовательским, образовательным, производственным и торговым потенциалом китайской медицинской отрасли позволят углубить обмен и сотрудничество в сегменте традиционной китайской медицины между Китаем, Узбекистаном и другими странами "Пояса и пути", а также внесет заметный вклад в обеспечение здоровья и благосостояния народов, проживающих вдоль великого Шелкового пути. 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/902804/The_Belt_and_Road.jpg

SOURCE Yulin Bagu Group JV LLC

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Первая узбекистанская компания в Гонконге будет продвигать китайскую медицину в странах инициативы "Пояс и путь"

News provided by

Yulin Bagu Group JV LLC

Jun 17, 2019, 21:16 ET