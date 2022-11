Pervistop®, le complément alimentaire quotidien spécialement conçu pour gérer le VPH persistant, est désormais disponible pour une distribution exclusive dans le monde entier

Lo.Li. Pharma International dévoilera un nouveau produit novateur au CPHI à Francfort, qui a déjà fait l'objet d'un intérêt de la part de nombreux partenaires de distribution. Pervistop® promet d'être un outil extrêmement efficace dans la prise en charge d'une maladie extrêmement imprévisible.

FRANCFORT, Allemagne, 1er novembre 2022 /PRNewswire/ -- Lo.Li. Pharma International annonce le pré-lancement d'un nouveau produit très attendu au CPHI 2022, qui répond à un besoin clinique latent non satisfait pour les patients atteints du virus du papillome humain (VPH). En tant que plus grand événement pharmaceutique au monde, le CPHI de Francfort permettra à des milliers de participants d'avoir un premier aperçu sur ce produit novateur, dont la formule exclusive aide à contrer les signes, les symptômes et la persistance du VPH.

Pervistop® is an oral, EGCG-based supplement specifically designed to manage persistent HPV, which is being pre-launched by Lo.Li. Pharma International at CPHI 2022 in Frankfurt. It is available for exclusive distribution rights worldwide.

Selon la National Foundation for Infectious Diseases, environ 80 % des femmes et des hommes sexuellement actifs sont infectés par le VPH à un moment donné de leur vie. Le VPH est l'infection sexuellement transmissible la plus courante dans le monde, et il est connu comme cause de certains cancers et verrues génitales.

« Nous savons que 95 % du cancer du col de l'utérus est dû au virus du papillome humain, et le cancer du col de l'utérus est tout à fait évitable », a déclaré Samanta De Filippi, Directrice générale de Lo.Li. Pharma International. « Pervistop® constitue une véritable alternative à l'éradication du problème fondamental de la persistance du VPH, qui peut évoluer de façon imprévisible en cancer. »

Pendant cette phase de pré-lancement, Lo.Li. Pharma International se concentrera sur le développement de partenariats stratégiques avec des entreprises qui s'engagent à fournir des solutions innovantes au niveau de leur marché local, et qui sont déjà bien familiarisés avec le domaine thérapeutique gynécologique.

De Filippi a déclaré : « Ayant déjà lancé Pervistop® sur le marché italien, nous connaissons les difficultés auxquelles font face les patients atteints de VPH et le désespoir que ressentent les femmes qui ont un diagnostic de VPH persistant. Lo.Li. Pharma Group a été le premier à proposer un supplément à base d'EGCG aux patients atteints de VPH en Italie, et nos partenaires peuvent aussi avoir l'exclusivité sur leurs marchés. »

Pour en savoir plus sur Pervistop® et les occasions de partenariat mondial, contactez Raffaele Secchi, responsable du projet :

Raffaele Secchi

Responsable du développement commercial Australie / Nouvelle-Zélande

[email protected]

À propos de Lo.Li. Pharma International

Il n'est pas facile de rester concurrentiel dans des marchés saturés et, innover par le développement de produits internes peut être à la fois coûteux et risqué. De plus, de nombreuses entreprises de développement des dispositifs nutraceutiques et médicaux n'investissent pas dans des recherches cliniques solides, ce qui pourrait entraîner des répercussions négatives sur le marché des produits sous licence. Lo.Li. Pharma International est une filiale de Lo.Li. Pharma Srl, une société de pharmaceutique en pleine croissance basée à Rome, dédiée à la recherche, au développement et à la distribution des dispositifs médicaux innovants, et des suppléments alimentaires fonctionnels cliniquement testés et prouvés. En tant qu'experts de renommée mondiale en inositol et en sciences et recherches fondamentales nutraceutiques, Lo.Li. Pharma International s'engage à soutenir ses partenaires par une distribution équitable et exclusive, tout en partageant le savoir-faire scientifique et les stratégies de marketing nécessaires pour réussir. Pour en savoir plus, consultez le site : www.lolipharmainternational.com

Contact pour les médias : Micaela Sadowski

Lo.Li. Pharma International

[email protected]

Tél. : +39 06,88379670 730 769

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1934073/Pervistop.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1934074/LoLi_Pharma_Logo.jpg

SOURCE Lo.Li. Pharma International