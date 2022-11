Pervistop®, suplemento desenvolvido especificamente para controlar o HPV persistente, e administrado uma vez ao dia, agora disponível com direitos de distribuição exclusivos em todo o mundo

A Lo.Li. Pharma International apresentará um novo produto inovador na CPHI Frankfurt, que já obteve o interesse de vários parceiros de distribuição. O Pervistop® promete ser uma ferramenta extremamente eficaz na gestão de uma doença extremamente imprevisível.

FRANKFURT, Alemanha, 1 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Lo.Li. Pharma International anuncia o pré-lançamento de um novo produto muito esperado na CPHI 2022, que satisfaz uma necessidade clínica latente não atendida de pacientes com o vírus do papiloma humano (HPV). Como o maior evento do setor farmacêutico a nível mundial, a CPHI Frankfurt permitirá que milhares de participantes conheçam pela primeira vez este produto inovador, cuja fórmula exclusiva ajuda a neutralizar os sinais, sintomas e persistência do HPV.

Segundo a Fundação Nacional de Doenças Infecciosas, cerca de 80% das mulheres e homens sexualmente ativos são infectados com o HPV em algum momento de suas vidas. O HPV é a infecção de transmissão sexual mais comum em todo o mundo, conhecido por causar certos tipos de cânceres e verrugas genitais.

"Sabemos que 95% do câncer de colo uterino se deve ao vírus do papiloma humano e que o câncer de colo uterino pode ser evitado em quase a sua totalidade", disse Samanta De Filippi, gerente geral da Lo.Li. Pharma International. "O Pervistop® oferece uma verdadeira alternativa para erradicar o problema raiz da persistência do HPV, que pode evoluir de maneira imprevisível para o câncer."

Durante esta fase de pré-lançamento, a Lo.Li. Pharma International se concentrará em criar parcerias estratégicas com empresas que estejam comprometidas em oferecer opções inovadoras em seu mercado local e que já estejam bem versadas na área terapêutica ginecológica.

Segundo explicou De Filippi: "Após o lançamento do Pervistop® no mercado italiano, conhecemos as dificuldades que os pacientes com HPV enfrentam e a desesperança que as mulheres sentem quando recebem um diagnóstico de HPV persistente. A Lo.Li. Pharma Group foi a primeira a oferecer um suplemento baseado em EGCG para pacientes com HPV na Itália, e nossos parceiros também podem ser os primeiros e únicos em seus mercados."

Sobre a Lo.Li. Pharma International

Não é fácil se manter competitivo em mercados abarrotados e inovar por meio do desenvolvimento interno de produtos pode ser caro e arriscado. Além disso, muitas empresas de desenvolvimento de dispositivos médicos e nutracêuticos não investem em pesquisas clínicas robustas, o que poderia afetar negativamente o sucesso do mercado de produtos licenciados. A Lo.Li. Pharma International é uma filial da Lo.Li. Pharma Srl, uma empresa de atendimento médico em crescimento com sede em Roma, dedicada à pesquisa, desenvolvimento e distribuição de dispositivos médicos e suplementos dietéticos funcionais inovadores, clinicamente testados e comprovados. Como especialistas de renome internacional em inositol e ciência e investigação básica nutracêutica, a Lo.Li. Pharma International está empenhada em apoiar nossos parceiros por meio de acordos de distribuição equitativos e exclusivos, ao mesmo tempo em que compartilha os conhecimentos científicos e as estratégias de marketing necessários para a obtenção de êxito. Para saber mais, acesse: www.lolipharmainternational.com

