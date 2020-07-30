Первоклассные сети обеспечивают операторам уникальные конкурентные преимущества

Стремительная цифровизация отрасли ИКТ в сочетании с масштабным внедрением технологий 5G и ростом популярности онлайн-обучения, а также общедоступных облачных сервисов на фоне текущей пандемии создают дополнительную нагрузку на сетевую инфраструктуру. Президент подразделения маркетинга и продаж сетевых решений Huawei Гэри Лу (Gary Lu) прокомментировал: "В ближайшие пять лет темпы промышленной дигитализации будут лишь ускоряться, а частные и коммерческие пользователи повысят требования к получаемым сервисам. На наш взгляд, операторам стоит заменить услуги категории Best Effort дифференцированными сервисами с гарантированными SLA. Такой подход позволит им монетизировать функциональные возможности своих сетей и выделиться среди конкурентов".

Старший вице-президент IDC Мэтт Иствуд (Matt Eastwood) выступил на семинаре с программным докладом по теме "Цифровая трансформация и эффект ее масштаба". Он отметил, что операторам следует планировать и создавать перспективные сети на базе модели KAI (ключевого архитектурного индекса) в процессе подготовки к полному переходу на цифровые технологии.

Концепция F5G: волокно - залог блестящего будущего

Президент линейки продуктов для передачи данных и сетевого доступа Huawei Ричард Цзинь (Richard Jin) подчеркнул: "За волокном будущее. Сегодня оптоволоконные сети можно встретить везде. Оптическая связь обеспечивает оптимальное качество сервиса. Решение AirPON от Huawei помогает мобильным операторам эффективно создавать сети FTTH в целях обеспечения повсеместного оптоволоконного доступа к сетям. Терминалы ONT и OLT eAI с распределенной логикой управления приносят операторам дополнительную прибыль и снижают коэффициент оттока абонентов, гарантируя оптимальное качество сквозных соединений для бытовых потребителей. Решение для создания премиальных частных линий OTN повышает качество связи для предприятий за счет первоклассных сетевых и облачных сервисов, помогая операторам лучше удовлетворять потребности корпоративного рынка".

Президент аньхойского филиала China Telecom Лю Пинь (Лю Пин) поделился несколькими бизнес-кейсами создания премиальных сетей Wi-Fi и сервисов безопасности E-Guarding для систем "умного дома". Глава правления и вице-президент гуандунского филиала China Mobile Цай Вэйвэнь (Cai Weiwen), в свою очередь, рассказал об оптических инновациях и практических сценариях коммерческого применения технологий Cloud VR, оптического ТВ (OTV), частных сетей OTN и сервисов 5G на борту высокоскоростных поездов. Вместе эти технологии формируют оптимальную коммуникационную платформу в регионе Большого залива Гуандуна, Гонконга и Макао.

Универсальная интеллектуальная IP-сеть с гарантированными SLA

Поскольку IP-сети лежат в основе 5G и облачных технологий, они должны обеспечивать высококачественную универсальную передачу данных. Президент линейки продуктов для передачи данных Huawei Кевин Ху (Kevin Hu) отметил: "В эпоху 5G и облачных систем IP-сети должны характеризоваться высокой пропускной способностью и доступностью, выходя за пределы потребительской транспортной сети типа Best Effort и приобретая статус производственно-транспортных сетей с гарантированными SLA. В этой связи компания Huawei представляет маршрутизаторы NetEngine 8000, разработанные для IP-сетей со сверхширокой полосой пропускания, интеллектуальными сервисами связи и оптимальными параметрами эксплуатационно-технического обслуживания. Такое оборудование будет удовлетворять потребностям сервисов 5G в ходе клаудификации корпоративных информационных процессов, способствуя коммерческому росту операторов".

Вице-президент филиала China Telecom в Нинся-Хуэйськом АР Ло Жуй (Luo Rui) обсудил с участниками семинара вопросы использования интеллектуального решения Huawei в частных IP-сетях правительственных, медицинских и образовательных учреждениях, обеспечивающих беспроблемное сетевое соединение между физической сетью и облаком. Руководитель отдела планирования транспортных сетей оператора Turkcell Фарук Экичи (Faruk Ekici) описал процесс создания конвергированной и программируемой транспортной IP-сети с поддержкой 5G, проанализировав будущие перспективы технологий IP-связи следующего поколения.

iMaster NCE ускоряет процесс обеспечения автономии сетей FBB для гибкого бизнес-окружения

Мы неуклонно движемся в направлении взаимосвязанного мира интеллектуальных технологий. Автоматизация и интеллектуализация сетей - обязательное условие для обеспечения первоклассного сервиса. Президент департамента общего развития Huawei Дэвид Лу (David Lu) подчеркнул: "Автономные сети пользуются обширным признанием у стандартизационных агентств и являются основной целью процесса цифровой трансформации операторов. Интеллектуальная система управления и контроля FBB Huawei iMaster NCE ориентирована на различные сценарии 5G и F5G. Система предполагает постепенное внедрение автоматических, самодиагностируемых и самооптимизируемых автономных сетей. iMaster NCE гарантирует наличие оптимальных SLA до, в течение и после продажи оборудования. Кроме того, для обеспечения проактивных процессов эксплуатационно-технического обслуживания в данном решении используются технологии ИИ и больших данных, что приводит к повышению эффективности ЭТО и функциональных характеристик сети".

Сети первоклассного качества создают новые возможности для операторов. Давайте вместе использовать эти возможности, создавая перспективное цифровое будущее на благо всего человечества.

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