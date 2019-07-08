Первый смартфон 5G, ZTE Axon 10 Pro 5G, продан в Скандинавии

ХЕЛЬСИНКИ (HELSINKI), 8 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, посредством своей партнерской фирмы-новатора в телекоммуникационных и цифровых сервисах Elisa, официально продала первый смартфон 5G ZTE Axon 10 Pro 5G в Финляндии. Устройство было передано покупателю генеральным директором Elisa Corporation Вели-Матти Маттила (Veli-Matti Mattila) 3 июля 2019 года в флагманском магазине Elisa Kulma в Хельсинки. Это событие ознаменовало официальное наступление в Финляндии эры 5G, а ZTE Axon 10 Pro 5G стал первым коммерческим 5G-cмарфтоном в странах Северной Европы, открывающим потребителям доступ к сверхскоростным сервисам нового поколения.

Старший вице-президент ZTE Corporation и президент подразделения мобильных устройств Сюй Фэн (Xu Feng) отметил: "ZTE тесно сотрудничает с такими ведущими операторами, как Elisa, в вопросах ускоренного коммерческого внедрения устройств 5G. После презентации новинки в Европе, на Ближнем Востоке и в Китае ZTE Axon 10 Pro 5G стал первым коммерческим смартфоном 5G в Скандинавии и на Ближнем Востоке. Благодаря своим сверхсовременным технологиям, ZTE Axon 10 Pro 5G способен удовлетворить ожидания потребителей в вопросах сверхскоростного сетевого соединения, а также их разнообразные потребности, возникающие в повседневной жизни и работе, ZTE стремится изучать и удовлетворять постоянно изменяющиеся потребности операторов и потребителей в новую эпоху 5G с помощью собственных универсальных решений. Мы рассчитываем, что наш флагманский смартфон обеспечит еще большему количеству потребителей возможность испытать весь комфорт сервисов 5G".

5G обеспечит повышенную емкость и скорость пропускания данных, а также уменьшенное время задержки, что заметно расширяет сценарии прикладного применения для потребителей и, в свою очередь, обеспечивает повышенную эффективность рабочих и бытовых процессов, включая AR, VR, облачные игры, 4K видео, потоковые прямые трансляции в качестве 5G+8K, будущие системы автономного вождения и многое другое. В дополнение к первоклассному смартфону 5G, ZTE также предоставляет ряд разнообразных терминальных устройств нового поколения, включая роутеры 5G для использования в помещения и на открытом воздухе, мобильный Wi-Fi-роутер 5G, 5G Ethernet-коммутатор и 5G-модуль, а также модули 5G, адаптированные под промышленные сценарии применения, стимулирующие процесс цифрового преобразования разнообразных отраслей.

О компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.com.cn .

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Email: ma.gaili@zte.com.cn

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