Pesquisa da CGTN: 78,34% das pessoas acreditam que a China revitalizou a economia mundial

BEIJING, 15 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Mais de 78% das pessoas do mundo acreditam que a economia chinesa injetou vitalidade na economia global na última década e se tornou o motor da economia mundial, de acordo com uma pesquisa conjunta realizada pela CGTN Think Tank e pelo Instituto Chinês de Opinião Pública da Universidade Renmin da China.

A pesquisa entrevistou pessoas com média de idade de 38,64 anos de países desenvolvidos, como EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul e Singapura, bem como de países em desenvolvimento como Brasil, Argentina, México, Tailândia, Índia, Paquistão, Emirados Árabes Unidos, Egito, Nigéria, Quênia e África do Sul. Mais da metade dos entrevistados concluiu o ensino superior: 54,71% têm diploma de bacharel ou superior, e destes, 15,22% são mestres e doutores.

A pesquisa mostrou que 91,46% dos entrevistados da África falaram muito bem das conquistas econômicas da China. A Europa veio logo em seguida, com uma parcela de 81,6%, enquanto a América do Norte ficou na terceira posição, com 78,09%.

As pessoas de países da Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) elogiaram as conquistas econômicas da China. Além disso, 84,02% dos entrevistados de países em desenvolvimento são confiantes com relação à economia chinesa, mais do que aqueles de países desenvolvidos.

Trabalho árduo compensa

A enorme maioria dos entrevistados tem uma impressão positiva do povo chinês, e 84,42% dos entrevistados africanos e 71,18% dos entrevistados europeus acreditam que o povo chinês é trabalhador e tem automotivação.

O produto interno bruto per capita da China aumentou de USD 6.100 para mais de USD 12 mil nos últimos dez anos, o que 76,65% dos entrevistados acha notável. Na pesquisa, mais de 70% dos entrevistados de cinco continentes acreditam que a China está ficando mais rica.

A China conseguiu tirar da pobreza quase 100 milhões de pessoas de áreas rurais na última década, e a maioria dos entrevistados globais acredita que as duas principais razões para a conquista histórica são que a economia da China mantém um rápido crescimento e que os líderes chineses são determinados e marcham firmemente para atingir seus objetivos.

Em termos do rápido desenvolvimento tecnológico, o que mais impressiona os entrevistados são o desenvolvimento do 5G, da inteligência artificial e dos trens de alta velocidade da China. Na África, 73,87% dos entrevistados estavam muito impressionados com o 5G da China, e 55,28% dos entrevistados elogiaram a ferrovia de alta velocidade do país. Na Europa, 52,77% dos entrevistados estavam impressionados com o progresso do país na inteligência artificial.

Um mundo multipolar

A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre suas opiniões sobre a futura ordem mundial. Cerca de seis por cento das pessoas em todo o mundo acreditam que o mundo será unipolar no futuro, dominado pelos EUA ou pela China, enquanto 34%, o maior grupo, acham que um mundo multipolar é a perspectiva mais provável, de acordo com a pesquisa.

O conceito chinês de "uma comunidade com um futuro compartilhado", que enfatiza a humanidade como um todo e busca um novo caminho para evitar o confronto, foi apoiado por 61% dos entrevistados.

As pessoas de países que participam da BRI concordaram mais com a visão de mundo da China.

Entre as influências que a BRI trouxe para suas nações, "compartilhar os frutos do desenvolvimento" (53%), "expandir o mercado internacional" (51%), "fortalecer a infraestrutura básica" (44%) e "promover intercâmbios culturais" (43%) foram as mais escolhidas na pesquisa.

Apenas oito por cento disseram que acreditavam que seus países estavam sujeitos a "armadilhas de dívida" estabelecidas pela China.

De acordo com a pesquisa, a maioria aprovava a abordagem da China em relação aos direitos humanos.

Cerca de 57% das pessoas entrevistadas concordaram com a declaração: "A China sempre trata os direitos humanos de forma realista e prática. Os direitos humanos não devem ser separados das realidades e estágios de desenvolvimento de qualquer país. Os direitos de subsistência e desenvolvimento são os mais básicos", e 26% concordaram plenamente.

