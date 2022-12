Pesquisa do banco BV aponta que 88% das pessoas acreditam no esporte como ferramenta de transformação social

Futebol ainda é a paixão nacional e o skate se destaca na preferência do público. Estudo foi realizado em parceria com o Instituto MindMiners

SÃO PAULO, 6 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O esporte é um agente de transformação social. Essa foi a opinião de 88% das 1.100 pessoas, de todas as classes sociais e regiões do país, que participaram de uma pesquisa realizada pelo banco BV em parceria com o Instituto MindMiners. De acordo com o levantamento, o futebol segue liderando a preferência da torcida, mas outros esportes estão cada vez mais presentes na memória das pessoas, como o skate, estreante nos últimos Jogos Olímpicos. A margem de erro da pesquisa é de 3% para mais ou para menos.

Paixão nacional, o futebol foi o esporte mais lembrado, em 50% das respostas. Se a modalidade já foi praticamente uma unanimidade em décadas passadas, hoje ela divide a atenção do público. O skate é um esporte que caiu nas graças da torcida brasileira nos últimos tempos, principalmente pelos resultados de atletas do país. Citada por 13% das pessoas, a modalidade também teve alguns de seus valores ressaltados: a superação de desafios (42%), coragem (37%) e ousadia (36%). Energia (26%), autoconfiança (20%) e liberdade (19%) também foram citados.

"Para o BV, apoiar o esporte está alinhado aos nossos princípios, já que acreditamos que as modalidades esportivas atuam como ferramenta de transformação social. Dos entrevistados, 45% consideram que marcas que apoiam o esporte colaboram para que a sociedade busque nas modalidades esportivas atributos como saúde, criatividade e superação", disse Tiago Soares, gerente executivo de Sustentabilidade e Brand Experience do banco BV.

Outros 35% dos respondentes consideram que o esporte valoriza aspectos como socialização, respeito, cooperação e inserção na sociedade. A pesquisa mostrou também que o esporte gera oportunidades de educação, sendo fundamental para o desenvolvimento de crianças e adolescentes que, em alguns casos, se tornam atletas profissionais. Além disso, 11% dos que responderam à pesquisa acreditam que o esporte amplia a representatividade social e diminui preconceitos raciais e de gênero.

O banco do skate brasileiro:

Nos últimos quatro anos, o banco BV tem apoiado o skate no País. Além de dar suporte a atletas, como a campeã mundial Pamela Rosa e Kelvin Hoefler (medalha de prata em Tóquio), o banco patrocina importantes competições profissionais e amadoras no Brasil.

