Pesquisa mais recente da EDM Council analisa novos desafios e orientações de dados ASG para proprietários de ativos

NOVA YORK, 7 de junho de 2022 /PRNewswire/ --A EDM Council, uma associação comercial de vários setores para gerenciamento e análise de dados, divulgou seu relatório Asset Owners (proprietários de ativos), que é a terceira parte de sua série de pesquisa de gerenciamento de dados ambientais, sociais e de governança (ASG). A pesquisa foi conduzida pelo grupo de trabalho de dados ASG da EDM Council, e explora os desafios que os proprietários de ativos enfrentam em sua função como alocadores de capital no cenário de dados ASG em constante evolução, ao mesmo tempo em que oferecem orientação sobre como as instituições podem enfrentar esses obstáculos.

À medida que as expectativas sociais mudam e os requisitos de divulgação de dados ASG vão amadurecendo, as responsabilidades estão se tornando cada vez mais complexas para os proprietários de ativos, como os planos de pensão do setor corporativo e público, os fundos soberanos, as seguradoras, os escritórios familiares e as doações universitárias. Para que a equipe profissional de investimento dessas instituições tome decisões sólidas, é preciso ter acesso a dados confiáveis e oportunos e ter conhecimento suficiente dos desafios que caracterizam o cenário atual de dados ASG para poder pesar vários fatores de forma adequada.

Com a contribuição colaborativa de profissionais de dados, profissionais de ASG e líderes de negócios, este relatório tem como objetivo explicar os insights que resultam do enfrentamento dos desafios de dados ASG e para delinear as melhores práticas de gestão de dados ASG para os proprietários de ativos. O relatório compreende três seções que abrangem 15 questões de ASG pertinentes, descreve o estado alvo de cada questão e oferece recomendações especificamente personalizadas para os proprietários de ativos.

"A ASG, como oportunidade estratégica para os proprietários de ativos e suas partes interessadas, ainda está bem em estágio inicial. Como resultado, muitas perguntas ainda permanecem em relação ao papel dos dados e da análise e quais partes são responsáveis por diferentes esforços de gestão de dados ASG", disse John Bottega, presidente da EDM Council. "Graças aos esforços diligentes de nosso crescente grupo de trabalho ASG, nosso mais recente relatório ASG oferece clareza e orientação sobre como os proprietários de ativos devem enfrentar esses desafios."

O relatório de pesquisa ASG da EDM Council para proprietários de ativos segue os dois primeiros relatórios divulgados na série de pesquisa de gestão de dados ASG da EDM Council. Esses relatórios anteriores se concentraram em entidades de relatórios corporativos e provedores de classificações e agregadores de dados, respectivamente. Um artigo posterior examinará os principais problemas que afetam todo o ecossistema de dados ASG.

Para obter mais informações e fazer o download do relatório completo de proprietários de ativos da EDM Council, acesse:https://app.smartsheet.com/b/form/71f490fed8924ec7be96b3cd39972004

FONTE EDM Council

