Pesquisa revela: amantes são presenteados(as) com escapada de fim de semana ou algo sexy, enquanto parceiros(as) ganham itens de tecnologia

Segundo levantamento da plataforma Gleeden realizado com 7.800 brasileiros, itens relacionados ao sexo não são opção de presente para o parceiro

SÃO PAULO, 23 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com a proximidade do Natal, o Gleeden – site número 1 do mundo em encontros extraconjugais – acaba de divulgar uma pesquisa sobre o comportamento dos brasileiros em relação aos presentes que pretendem entregar aos(as) parceiros(as) e os(as) amantes. O levantamento ouviu 7.800 usuários e usuárias da plataforma no país, entre os dias 5 e 12 de dezembro, e concluiu que há uma grande diferença entre os itens escolhidos para cada pessoa com quem se relacionam.

Quando perguntados sobre o que pretendiam dar de presente ao(à) amante, 31% responderam "uma escapada de fim de semana"; 23%, "algo sexy, como uma lingerie"; 23%, "algo tecnológico"; e os outros 23%, "flores/chocolates". Já, quando a pergunta foi sobre os presentes para o(a) seu(sua) par, os objetivos dos mesmos entrevistados se provaram bastante diferentes: 54% disseram "algo tecnológico"; 15%, "uma escapada de fim de semana"; outros 15%, "joias"; 8%, "um joguinho de sexo"; outros 8%, "flores ou chocolates"; ninguém, porém, respondeu que daria "algo sexy, como uma lingerie".

Outros tópicos que chamam a atenção estão relacionados ao preço dos presentes, à desculpa usada para esconder o presente do(a) parceiro(a) e à vontade de passar algum tempo no período das festas com o(a) amante.

Confira todas as respostas dadas pelos usuários do Gleeden:

1 - Para o Natal, você pensa em comprar um presente para seu/sua amante?

Com certeza: 30%

Mulheres: 0%

Homens: 100%





Mulheres: 0% Homens: 100% Não, basta termos uma noite de paixão: 25%

Mulheres: 20 %

Homens: 80 %





Mulheres: 20 % Homens: 80 % Ainda não pensei sobre isso: 45%

Mulheres: 33 %

Homens: 67 %

2 - Se for comprar um presente para seu/sua amante neste Natal, será:

O mesmo que compraria para meu esposo/minha esposa: 8%

Mulheres: 0%

Homens: 100%





Mulheres: 0% Homens: 100% Um presente para meu esposo/minha esposa e outro para meu/minha amante: 77%

Mulheres: 20%

Homens: 80%





Mulheres: 20% Homens: 80% Algo realmente super especial para meu/minha amante: 0%

Mulheres: 0 %

Homens: 0 %





Mulheres: 0 % Homens: 0 % Não gosto de comprar presentes: 15%

Mulheres: 50%

Homens: 50%

3 - Que tipo de presente escolheria para seu/sua amante?

Algo sexy como uma lingerie: 23%

Mulheres: 33%

Homens: 67%





Mulheres: 33% Homens: 67% Algo tecnológico: 23%

Mulheres: 33%

Homens: 67%





Mulheres: 33% Homens: 67% Flores/Chocolates: 23%

Mulheres: 0%

Homens: 100%





Mulheres: 0% Homens: 100% Uma escapada de fim de semana: 31%

Mulheres: 25%

Homens: 75%

4 - E que tipo de presente escolheria para seu/sua esposa?

Algo sexy como uma lingerie: 0%

Mulheres: 0%

Homens: 0%





Mulheres: 0% Homens: 0% Um joguinho de sexo: 8%

Mulheres: 0%

Homens: 100%





Mulheres: 0% Homens: 100% Algo tecnológico: 54%

Mulheres: 43 %

Homens: 57 %





Mulheres: 43 % Homens: 57 % Flores/Chocolates: 8%

Mulheres: 0%

Homens: 100%





Mulheres: 0% Homens: 100% Jóias: 15%

Mulheres: 0%

Homens: 100%





Mulheres: 0% Homens: 100% Uma escapada de fim de semana: 15%

Mulheres: 0%

Homens: 100%

5 - Quanto está disposto(a) a investir no presente?

De R$ 50 a R$ 100 : 15%

Mulheres: 0%

Homens: 100%





a : 15% Mulheres: 0% Homens: 100% De R$ 101 a R$ 150 : 23%

Mulheres: 0%

Homens: 100%





a : 23% Mulheres: 0% Homens: 100% De R$ 151 a R$ 300 : 23%

Mulheres: 33%

Homens: 67%





a : 23% Mulheres: 33% Homens: 67% De R$ 301 a R$ 500 : 31%

Mulheres: 50%

Homens: 50%





a : 31% Mulheres: 50% Homens: 50% De R$ 501 a R$ 1.000 : 8%

Mulheres: 0%

Homens: 100%





a : 8% Mulheres: 0% Homens: 100% Mais de R$ 1.000 : 0%

Mulheres: 0%

Homens: 0%

6 - Qual é a desculpa perfeita que usa com seu/sua esposo(a) quando chega com o presente de seu/sua amante em casa?

Comprei para mim para me mimar: 18 %

Mulheres: 100%

Homens: 0%





Mulheres: 100% Homens: 0% Ganhei de presente de amigo secreto no trabalho: 18%

Mulheres: 0%

Homens: 100%





Mulheres: 0% Homens: 100% Meu/minha melhor amigo (a) que me deu: 9%

Mulheres: 100%

Homens: 0 %





Mulheres: 100% Homens: 0 % Escondo e entrego depois de várias semanas para que ela não perceba: 55%

Mulheres: 0%

Homens: 100%

7 - Você terá um encontro com seu/sua amante no período de festas natalinas/festas de fim de ano?

Sim, com certeza: 36%

Mulheres: 0%

Homens: 100%





Mulheres: 0% Homens: 100% Está complicado coordenar uma data sem que fique evidente para o meu par, mas ainda assim eu vou tentar: 28%

Mulheres: 33%

Homens: 67%





Mulheres: 33% Homens: 67% Não, as festas de fim de ano/natalinas se passam com a família: 36%

Mulheres: 50%

Homens: 50%

8 - Você deixaria de passar o Natal com sua família para passar com seu/sua amante?

Sim, com certeza: 9%

Mulheres: 0%

Homens: 100%





Mulheres: 0% Homens: 100% Não, o Natal é para passar em família: 91 %

Mulheres: 30%

Homens: 70%

Vamos lá, Gleeden é o site, e também aplicativo, número 1 de encontro extraconjugais e relações não monogâmicas do mundo, pensado dia a dia por uma equipe 100% feminina, com o objetivo de empoderá-la a ser fiel aos seus sentimentos e desejos. Com quase 10 milhões de usuários ativos (homens e mulheres) ao redor do mundo, é ideal para quem busca uma aventura próximo de casa ou a milhares de quilômetros em uma viagem com toda a segurança, privacidade e discrição e, acima de tudo, liberdade.

