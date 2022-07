Pesquisadores da Mars Petcare desenvolvem nova avaliação de qualidade de vida para avaliar bem-estar dos cães

Estudo publicado na Scientific Reports analisa nova abordagem orientada por dados para medir e quantificar o bem-estar canino

LEICESTER, Inglaterra, 29 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Pesquisadores da Mars Petcare, incluindo o Waltham Petcare Science Institute e o Banfield Pet Hospital®, desenvolveram uma avaliação da qualidade de vida (QdV) que avalia a saúde e o bem-estar dos cães. A avaliação tem como base um questionário de 32 itens para donos de animais de estimação relatarem os comportamentos e a atividade de seus cachorros. Quando processados, os resultados da pesquisa oferecem uma visão multifacetada da saúde e do bem-estar caninos, envolvendo aspectos como níveis de energia, felicidade, mobilidade, sociabilidade e apetite. Um novo estudo publicado na Scientific Reports apoia a validade dessa avaliação da QdV na medição e quantificação da saúde e do bem-estar caninos.

"O bem-estar é um ponto central para os proprietários de cães e profissionais veterinários", disse Nefertiti Greene, presidente de ciência e diagnóstico da Mars Petcare. "Essa avaliação nos permitirá obter consistentemente dados de saúde e bem-estar caninos, que oferecem, de forma comprovada, informações cientificamente validadas sobre a saúde dos animais de estimação, promovendo, por fim, nosso propósito: UM MUNDO MELHOR PARA OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO."

No artigo, a validade da avaliação foi estudada por meio da comparação dos resultados da pesquisa feita com os proprietários com os registros médicos do Banfield dos cães estudados. Por exemplo, as pontuações de energia e mobilidade eram reduzidas em cães com osteoartrite; as pontuações dos aspectos de sociabilidade e felicidade eram reduzidas quanto mais avançada era a idade do cachorro e a presença de doenças crônicas; e as pontuações de apetite eram reduzidas em cães com doenças odontológicas crônicas. Os resultados do estudo também sugerem que essa avaliação pode identificar um mal-estar geral que, de outra forma, não seria detectado quando um cachorro está sofrendo de dor subjacente que pode não ser facilmente identificável.

"Do ponto de vista de um veterinário, a avaliação da QdV fornecerá informações valiosas sobre como o atendimento veterinário pode ajudar a melhorar os resultados dos animais de estimação", disse Jennifer Welser, médica veterinária, diplomada pela Faculdade Americana de Oftalmologistas Veterinários e diretora médica da Mars Veterinary Health. "Com base nesses dados, temos a possibilidade de entender quais tratamentos e intervenções têm um impacto positivo sobre a saúde e o bem-estar dos animais de estimação e melhorar a comunicação com os donos de animais de estimação sobre a saúde de seus pets."

Pendente de validação, essa avaliação da QdV pode ser utilizada como base para que as ferramentas digitais ajudem os donos de cães e as equipes veterinárias a monitorar melhor o bem-estar dos cachorros em todas as etapas da vida de um cão.

Para mais informações sobre a avaliação e o estudo, acesse https://www.nature.com/articles/s41598-022-16315-y.

Sobre a avaliação e estudo da QdV

O questionário de QdV quantifica a saúde e o bem-estar caninos em cinco aspectos diurnos e três aspectos de refeições. Os aspectos diurnos são classificados como vigoroso (nível de atividade do cão); móvel (capacidade mecanicista subjacente); relaxado (tranquilidade geral e falta de medo e preocupação); feliz (ausência de atitude triste e deprimida); e sociável (comportamento afetivo e amoroso com os donos e outros animais de estimação). Os aspectos de refeições são classificados como relaxado (comportamento calmo com relação à refeição, evidenciado pela ausência de estresse); interessado (interesse e entusiasmo pela refeição); e satisfeito (nível de saciedade do cão após a refeição).

O objetivo do estudo foi desenvolver uma avaliação abrangente da qualidade de vida canina que pudesse atender a uma ampla gama de aplicações e fosse favorável à coleta de dados em larga escala.

Dados de 2.813 cães foram utilizados para desenvolver a avaliação da QdV, o que a torna o maior estudo desse tipo até o momento e garante que a avaliação seja adequada para uso na população canina em geral.

Sobre a Mars Petcare

Na Mars Petcare, temos apenas um objetivo: A BETTER WORLD FOR PETS™ (um mundo melhor para os animais de estimação). Por meio de atendimento veterinário completo, nutrição, programas inovadores em diagnósticos, monitoramento da saúde por meio de dispositivos vestíveis, testes de DNA e bem-estar dos pets, ajudamos animais de estimação em mais de 130 países. Há décadas, apoiamos pesquisas sobre a ciência incrível da interação entre seres humanos e animais no Waltham Petcare Science Institute, onde cientistas fazem descobertas importantes para a promoção da saúde e do bem-estar dos animais de estimação. A Mars Petcare faz parte da Mars, Incorporated, uma empresa global familiar com foco em se tornar sustentável em uma geração. Siga-nos no Instagram e no LinkedIn.

Sobre o Waltham Petcare Science Institute

O Waltham é o centro de ciências da Mars Petcare. Nossas equipes de pesquisa trabalham em várias especialidades, como requisitos nutricionais para animais de estimação, microbioma de cães e gatos, biomarcadores de saúde e doenças e comportamento alimentar. Também apoiamos a pesquisa em parceria com organizações do mundo todo para entender como nosso relacionamento com os animais de estimação pode ajudá-los, assim como a seus donos, a viver uma vida saudável e feliz juntos. O conhecimento gerado na Waltham é vital para dar vida ao objetivo da Mars Petcare: A BETTER WORLD FOR PETS. Temos orgulho de compartilhar nossas principais descobertas com a comunidade científica, permitindo que os animais de estimação em todo o mundo se beneficiem de nosso trabalho. Desde nosso primeiro artigo científico há mais de 50 anos, compartilhamos nossa experiência em mais de 1.700 publicações, incluindo mais de 600 artigos de revistas científicas revisados por pares. Além disso, nossos pesquisadores colaboram com alguns dos cientistas veterinários e nutricionais mais renomados do mundo. Saiba mais em Waltham.com.

Sobre o Banfield Pet Hospital®

O Banfield Pet Hospital foi fundado em Portland, Oregon, em 1955 e hoje é pioneiro em tratamentos veterinários preventivos com mais de mil hospitais veterinários gerais em 42 estados, Washington D.C., Porto Rico e México. Mais de 3.600 veterinários do Banfield se empenham em oferecer atendimento veterinário de alta qualidade a mais de três milhões de animais de estimação anualmente. O Banfield coleta dados de cada uma dessas visitas e os insere no maior sistema eletrônico de registros de saúde veterinária dos EUA. Nosso objetivo é atender aos animais de estimação, às pessoas e à sociedade. Como parte da lista de práticas de saúde veterinária da Mars, o Banfield está comprometido com seu objetivo – A BETTER WORLD FOR PETS® – pois os animais de estimação tornam o mundo melhor para nós. Veículos da imprensa que queiram mais informações são convidados a ligar para a linha direta para a imprensa: (888) 355-0595.

Sobre a Mars Veterinary Health

A Mars Veterinary Health é uma divisão global dentro da Mars Petcare – formada por mais de 70 mil associados – dedicada a oferecer assistência médica de alta qualidade a animais de estimação, a fim de promover seu objetivo coletivo: A BETTER WORLD FOR PETS. A rede da Mars Veterinary Health opera mais de 2.500 clínicas veterinárias e laboratórios de diagnóstico em todo o mundo, colocando os animais de estimação, as pessoas e o planeta em primeiro lugar. A rede da Mars Veterinary Health conta com associados na AniCura, Antech, Asia Veterinary Diagnostics, Banfield, BluePearl, Linnaeus, Mount Pleasant, VCA, VES e VSH, que demonstram sua compaixão e experiência realizando mais de 25 milhões de visitas a animais de estimação a cada ano.

Saiba mais em marsveterinary.com. Veículos da imprensa que queiram mais informações são convidados a entrar em contato com [email protected].

