Pessoas de todo o mundo se unem para comemorar a primeira véspera de Ano Novo virtual de Nova York

Para marcar esta ocasião histórica, os prefeitos dos EUA, juntamente com líderes do Canadá, Alemanha, Índia, Japão, México, África do Sul e Espanha, estão se unindo às festividades para ajudar Nova York a enviar mensagens de esperança e otimismo para 2021.

A prefeita de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, disse: "Obrigada à Jamestown e a todos os parceiros por organizarem um evento seguro para comemorar o Ano Novo. Embora o ano de 2020 tenha sido cheio de desafios, o fato de estarmos aqui para celebrar um ano novo é uma prova da resiliência das pessoas em todo o mundo."

O prefeito de Boston, Martin J. Walsh, disse: "2020 foi um ano desafiador, mas também nos mostrou como podemos ser fortes quando apoiamos uns aos outros. Em Boston, e em cidades em todo os Estados Unidos e em todo o mundo, encontramos maneiras criativas de manter as tradições vivas e nos mantermos conectados, com segurança. A primeira comemoração virtual de Ano Novo de Nova York é um ótimo exemplo disso, e estamos orgulhosos de fazer parte dela, já que esperamos melhores dias em 2021."

O prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, disse: "Este ano foi diferente de todos os outros - - sem precedentes, doloroso, cheio de perdas e angústia -- por isso, devemos nos despedir de 2020 de uma maneira única, divertida, segura e virtual. Embora não possamos nos reunir no Ano Novo como sempre fazemos, vamos todos olhar adiante para 2021 com esperança, vigilância, altruísmo, a promessa de uma vacina e um fim a esta crise -- e um retorno ao abraço de família e amigos."

A experiência do VNYE levará o visual, a sensação e as celebrações icônicas da Times Square para você. Crie um avatar personalizado para entrar e explorar o mundo virtual da Times Square em um ano em que as pessoas não podem estar lá pessoalmente. Para aqueles que quiserem dançar, adotar a natureza ou experimentar a gravidade zero, o VNYE terá três jogos divertidos nos quais os jogadores poderão colecionar pontos comemorativos de confete para equipar seus avatares. Os fãs de esportes poderão ir para o Ultimate Gamer Lounge para se conectar a conteúdos exclusivos. Os fãs de música poderão ver apresentações exclusivas dos músicos emergentes Alex Boyé, Armani White e Chloe Gilligan. A experiência apresenta uma exposição de arte multimídia de alta resolução. A coleção de 60 peças de mais de 45 artistas digitais e contemporâneos, incluindo Shyama Golden, Molly Soda, Jeanette Getrost e Ines Alpha, é centrada na definição de intenções para o próximo ano.

O presidente da Jamestown, Michael Phillips, disse: "Aqui em Nova York, a Times Square é o lugar onde as pessoas marcam os maiores momentos do mundo. É também o lugar onde mais de um milhão de pessoas se reúnem todos os anos para comemorar o Réveillon. Quando nós, a Times Square Alliance, e nossos parceiros na cidade e no Estado percebemos que não seria possível realizar a comemoração este ano, voltamos nossa atenção para a criação de uma nova plataforma que permitisse a todos, em todos os lugares, se unirem a nós virtualmente na Times Square."

A prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, disse: "2020 foi um ano difícil, devido à pandemia da COVID 19. Precisamos continuar fazendo esforços extraordinários para reduzir o número de pessoas infectadas pelo vírus. Para as equipes de profissionais da saúde, devemos nossa vida a vocês, e agradecemos em nome de todos os cidadãos. Devemos honrar os esforços deles sendo responsáveis. Juntos, vamos superar. Cada uma de nossas ações exerce um impacto na evolução da pandemia. Devemos assumir a responsabilidade por nossas ações. A coisa mais importante hoje é a nossa saúde, as nossas vidas."

O prefeito da Cidade de Fukuoka, Sōichirō Takashima, disse: "Todos estamos lutando contra a COVID-19, mas há mais uma luta contra a discriminação contra os cidadãos infectados. Nosso inimigo é o vírus, e não um ao outro. Não podemos deixar que ele nos divida."

Para informações adicionais, acesse VNYE.com.

