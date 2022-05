Petal Maps dá vida à experiência de navegação com o novo HUAWEI Mate Xs 2

Vivencie uma navegação ampliada no Petal Maps com a tela maior do HUAWEI Mate Xs 2

A tela maior permite que os usuários vejam mais informações de uma vez e proporciona navegação adicional no nível da pista e orientação por setas no Petal Maps, proporcionando uma navegação mais clara e mais imersiva.

Ao navegar, o Petal Maps permite que os usuários tenham uma melhor visão das vias que estão percorrendo, com informações específicas da pista e orientação por setas. Isso oferece aos usuários a possibilidade de tomar decisões importantes com antecedência, como virar, entrar em uma alça ou atravessar um cruzamento com segurança.

Além disso, enquanto estiver dirigindo, você pode facilmente desdobrar a tela e posicioná-la no painel central de seu veículo. A tela dobrável do celular funcionará como o painel central do carro, oferecendo uma tela de navegação mais harmoniosa e vibrante à medida que se percorrem as ruas.

O Petal Maps com o HUAWEI Mate Xs 2 permite que você utilize o tamanho de tela que melhor se adapte a você, uma vez que você pode dobrá-lo e desdobrá-lo, de acordo com sua preferência, para visualizar uma tela de navegação menor ou maior, seja dirigindo ou caminhando.

O Petal Maps oferece melhorias na interface e experiência do usuário com a tela maior do HUAWEI Mate Xs 2

A prioridade do Petal Maps sempre foi tornar as interações dos usuários o mais divertidas e envolventes possível, aplicando uma interface simplificada, produzindo cores mais vivas e autênticas, fortalecendo os detalhes do nível da rua e da arquitetura e proporcionando iluminação realista em nível 3D.

O aplicativo também incorpora camadas de mapas, como mapas 3D, para reproduzir nuances das condições do mundo real na tela. A exibição dos mapas 3D oferece um nível de detalhes mais holístico. Com efeitos realistas de iluminação, os usuários poderão ver a iluminação pública e luzes dos edifícios no modo escuro quando estiverem navegando à noite.

A tela maior do celular serve para realçar os ricos detalhes da camada 3D, com elementos como clima, horário e efeitos de iluminação visíveis no Petal Maps, oferecendo novos dados para visualização.

Além disso, a camada 3D agora inclui monumentos de destaque como a Torre Eiffel, a London Eye e a torre Kuala Lumpur, todos exibidos em 3D para que os usuários possam viajar pelo mundo com os olhos da mente, sem sequer precisar sair do carro.

A experiência líder de interação da interface do usuário do aplicativo foi reconhecida com a concessão do prestigioso prêmio Red Dot Design Award ao Petal Maps. Com projeto superior de experiência do usuário e reprodução de cores, ele oferece visuais minimalistas, operações simplificadas e mudança suave entre páginas, com um nível sem precedentes de imersão quando se abre o aplicativo.

Em 2021, o aplicativo cresceu exponencialmente e só continua a crescer. Com o objetivo de continuar a ter sucesso, os criadores do aplicativo utilizaram gestão e reprodução profissionais de cores no HUAWEI Mate Xs 2 para garantir que os mapas na tela captassem a beleza das paisagens do mundo real e, ao mesmo tempo, se mantivessem claros e acessíveis.

Petal Maps continua a desenvolver uma experiência de usuário mais rica e realista

Desde seu lançamento em outubro de 2020, o Petal Maps adotou a visão de criar "uma nova forma de explorar o mundo", oferecendo recursos de navegação inovadores que chamaram a atenção. O Petal Maps já foi lançado em mais de 160 países e regiões do mundo e conquistou mais de 28 milhões de usuários ativos mensais, além de elogios generalizados.

Para elevar ainda mais a experiência do usuário, o Petal Maps lançou muitos recursos úteis. Com melhorias úteis, como orientação de pista, que ajuda os usuários a identificar e navegar em situações de estradas e trânsito complexos, e a função mapas off-line, que permite o uso do Petal Maps com acesso limitado à internet, permitindo que você se localize sem problemas.

Além disso, o Petal Maps lançou recentemente vários novos recursos interessantes, como skins personalizadas para as quatro estações e camadas de temperatura e precipitação. Os usuários podem trocar as skins temáticas de acordo com suas preferências pessoais e visualizar futuras alterações de temperatura e precipitação usando o efeito de visualização do mapa.

No futuro, o Petal Maps continuará a elevar a experiência de vida ininterrupta com IA para todos os cenários por meio de fortes colaborações de hardware e software como essa, proporcionando experiências de usuário mais ricas e inovadoras a consumidores do mundo todo.

(A disponibilidade dos recursos do HUAWEI Mate Xs 2 e do Petal Maps pode variar de acordo com o país ou região; as condições atuais devem prevalecer.)

Se quiser mais informações sobre o Petal Maps, aqui está o link direto para download do Petal Maps: https://petalmaps.dre.agconnect.link/pvB6pK

