Petal Maps donne vie à l'expérience de navigation avec le tout nouveau HUAWEI Mate Xs 2

Découvrez la navigation plus grande que nature de Petal Maps avec le plus grand écran du HUAWEI Mate Xs 2

Le grand écran permet aux utilisateurs de voir plus d'informations à la fois et permet une navigation au niveau de la voie et la présence de davantage d'indication à l'aide de flèches dans Petal Maps pour une navigation plus claire et immersive.

Tout en naviguant, Petal Maps permet aux utilisateurs de mieux voir les routes sur lesquelles ils se trouvent, avec des informations spécifiques aux voies et des flèches. Cela permet aux utilisateurs de prendre des décisions clés à l'avance, comme tourner, prendre une bretelle ou traverser l'intersection en toute sécurité.

De plus, pendant que vous conduisez, vous pouvez déplier l'écran et le placer sur la console centrale de votre véhicule. L'écran pliable du téléphone fonctionnera de la même façon que la console centrale de la voiture pour un affichage de navigation plus fluide et plus dynamique quand vous allez d'une rue à l'autre.

Grâce au HUAWEI Mate Xs 2, Petal Maps vous permet d'utiliser le taille d'écran qui vous convient le mieux. Vous pouvez le plier ou le déplier à votre guise pour obtenir un écran de navigation plus petit ou plus grand, que vous conduisiez ou marchiez.

Petal Maps offre des améliorations d'interface et d'expérience utilisateur avec le plus grand écran du HUAWEI Mate Xs 2

Petal Maps s'est toujours focalisée sur rendre les interactions des utilisateurs aussi amusantes et engageantes que possible, en appliquant une interface simplifiée, en produisant des couleurs plus lumineuses et plus authentiques, en renforçant les détails architecturaux et des rues, et en rendant l'éclairage réaliste au niveau 3D.

L'application intègre également des couches cartographiques, comme des cartes 3D, pour reproduire les nuances des conditions réelles à l'écran. L'affichage des cartes 3D produit un niveau de détail plus holistique. Avec des effets d'éclairage réalistes, les utilisateurs pourront voir les lampadaires et les lumières du bâtiment en mode sombre lorsqu'ils naviguent la nuit.

Le grand écran du téléphone sert à améliorer la richesse du détail de la couche 3D, avec des éléments comme la météo, l'heure de la journée et les effets d'éclairage visibles sur Petal Maps, apportant ainsi de nouvelles perspectives.

En outre, la couche 3D comprend désormais des monuments importants tels que la Tour Eiffel, le London Eye et la tour de Kuala Lumpur. Ils sont rendus en 3D afin que les utilisateurs puissent voyager dans le monde, sans même avoir à mettre les pied dehors.

L'expérience d'interaction de premier plan de l'interface utilisateur de l'application a été reconnue, car Petal Maps a remporté un prestigieux prix, le Red Dot Design Award . Doté d'un design d'expérience utilisateur et d'une reproduction des couleurs supérieurs, il offre des visuels minimalistes, des opérations simplifiées et un changement de page fluide, et ainsi un niveau d'immersion sans précédent lorsque l'on ouvre l'application.

En 2021, l'application a connu une croissance fulgurante, croissance qui continue aujourd'hui. Soucieux de poursuivre en ce sens, les créateurs de l'application ont appliqué la gestion professionnelle de la gamme de couleurs et la reproduction du HUAWEI Mate Xs 2 pour s'assurer que les cartes à l'écran capturent la beauté des paysages du monde réel, tout en restant claires et accessibles.

Petal Maps continue de créer une expérience utilisateur plus riche et plus réaliste

Depuis sa sortie en octobre 2020, Petal Maps s'est attachée à sa vision de créer « une nouvelle façon d'explorer le monde », en offrant des fonctionnalités de navigation révolutionnaires qui ont fait parler d'elles. Petal Maps est déjà sortie dans plus de 160 pays et régions à travers le monde, a attiré plus de 28 millions d'utilisateurs actifs mensuels et reçu les acclamations de tous.

Pour encore améliorer l'expérience utilisateur, Petal Maps a lancé de nombreuses fonctionnalités utiles. Grâce à des améliorations utiles comme Lane Guidance, qui aide les utilisateurs à identifier et à naviguer dans des scénarios routiers et de circulation complexes, et la fonction Offline Maps, qui permet d'utiliser l'application avec un accès Internet limité, Petal Maps vous permet de trouver votre chemin avec une grande aisance.

En outre, Petal Maps a récemment publié beaucoup de nouvelles fonctionnalités intéressantes, comme les changements d'apparence de l'interface en fonction des quatre saisons, et les couches relatives aux température et précipitations. Les utilisateurs peuvent changer l'apparence de l'interface utilisateur en fonction de leurs préférences personnelles et visualiser les changements de température et de précipitations à l'aide de l'effet de visualisation de la carte.

À l'avenir, Petal Maps a l'intention d'améliorer encore l'expérience de vie AI sans faille pour tous les scénarios grâce à de solides collaborations matérielles et logicielles comme celle-ci, offrant des expériences utilisateur plus riches et novatrices aux consommateurs du monde entier.

(Les fonctions disponibles pour HUAWEI Mate Xs 2 et Petal Maps peuvent varier selon les pays/régions ; les conditions réelles doivent prévaloir.)

