Petal Maps estreia no MWC 2022, apresentando um ecossistema de cenário completo com serviços de mapeamento como foco central

Tecnologias inovadoras e colaboração multiterminal oferecem funcionalidades de navegação imbatíveis

O recurso de orientação de pista do Petal Maps auxilia os motoristas a julgar com precisão as mudanças de rota quando confrontados com cenários complexos de estradas, com lembretes oportunos sobre quando mudar de faixa para evitar perder uma saída ou parar. O Petal Maps também oferece uma função de mapa off-line que permite aos motoristas pesquisar e navegar sem uma conexão com a internet, garantindo a navegação sem preocupação em todos os momentos por meio de dados de mapa pré-baixados.

Além disso, o recurso de colaboração multiterminal e de múltiplas telas, como a navegação de coordenação de relógios, permite a orientação da rota simplesmente levantando o pulso; o smartphone P50 Pocket - a tela principal exibe a navegação enquanto a tela de cobertura oferece acesso rápido às notificações. Esta característica verdadeiramente inovadora tem sido um ponto focal do MWC 2022.

Cor natural e arquitetura 3D mostram ambientes do mundo real

Os excelentes efeitos da apresentação visual da Petal Maps são alcançados por meio da adoção do conceito de anel de cor original do Sistema Prático de Coordenadas de cores (PCCS), que permite uma recriação verdadeiramente realista e vívida do mundo natural, ao mesmo tempo em que aguça e aumenta os detalhes das ruas e edifícios para oferecer uma experiência de usuário mais imersiva. O Petal Maps destaca o contraste de cores entre diferentes regiões e rotas, distingue as cidades dos subúrbios, enquanto mostra visualmente a diferenciação em altitude entre as estradas adjacentes. Com sua experiência interativa líder em design de interface do usuário, o Petal Maps ganhou o prêmio Alemão de Design Red Dot de 2021.

O Petal Maps aplicou seu processamento de recursos 3D aos oito principais pontos de referência de Barcelona, incluindo a Fira de Barcelona Gran Via, a Basílica da Sagrada Família, a Casa Milà, o estádio Camp Nou e a Plaça de Catalunya, para oferecer um nível surpreendente de detalhes ao visualizar esses locais famosos.

Só para citar um exemplo, os detalhes da Fira de Barcelona Gran Via que podem ser vistos na representação 3D do Petal Maps. Além disso, rodovias e pistas rápidas nos principais países suportam o mostrador de estrada 3D.

A Petal Maps fez parceria com muitos provedores de serviços de vida para oferecer acesso a vários serviços nas proximidades, incluindo chamadas de táxi, reservas de hotéis e pedidos de alimentos, bem como informações sobre locais de entretenimento e locais de interesse, atendendo às necessidades dos usuários e também oferecendo aos parceiros novas fontes de tráfego juntamente com possibilidades de desenvolvimento. Com esse comunicado, a Petal Maps lança guias de viagem que incluem informações abrangentes e detalhadas sobre hotéis, restaurantes, museus e outros pontos de interesse em Barcelona.

Capacidade de abertura e cooperação de parceiros constroem um ecossistema de mapeamento

O Petal Maps também integrou seus próprios recursos de mapeamento e posicionamento, oferecendo soluções ricas de serviços de mapeamento único para capacitar os desenvolvedores e parceiros. Atualmente, a plataforma Petal Maps vem carregada com 22 recursos de serviço, incluindo posicionamento interno, altitude e edição de mapas para desenvolvedores e operadoras no táxi, compras de alimentos, logística, comércio eletrônico, hotéis, restaurantes e setores de redes sociais, ajudando os parceiros a reduzir significativamente os custos de desenvolvimento e alcançar com eficiência a transformação digital.

Desde o seu lançamento em 2020, o APP Petal Maps tem testemunhado um rápido crescimento, com uma presença substancial em mais de 160 países e regiões com cerca de 20 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo. A Petal Maps planeja continuar enriquecendo os recursos da plataforma, identificar e integrar novas tecnologias de ponta, bem como colaborar com líderes em tecnologia de navegação para aperfeiçoar ainda mais o ecossistema de mapeamento e melhorar a experiência do usuário.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1759796/Petal_Maps_Lane_Guidance.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1759797/Petal_Maps_watch_coordination_navigation.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1759798/Peta_Maps_3D_landmark.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1759799/Peta_Maps_3D_landmark.jpg



FONTE HUAWEI

