Petal Maps macht die Navigation zu einem immersiven und realistischen Erlebnis

SHENZHEN, China, 4. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Seit der Gründung im Jahr 2020 ist Petal Maps enorm gewachsen und bietet inzwischen mehr als 28 Millionen Nutzern in über 160 Ländern innovative Reise- und Navigationserfahrungen. Karten sollten die reale Welt so gut wie möglich abbilden. Das ist der Leitsatz von Petal Maps, an dem wir ständig arbeiten.