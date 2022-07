Petal Search comemora um crescimento incrível em seu segundo aniversário

Nos últimos dois anos, o mecanismo de pesquisa melhorou imensamente em todos os aspectos. Além disso, o Petal Search da Huawei continua a firmar inúmeras parcerias, com mais de três mil parceiros até o momento, trabalhando lado a lado para enriquecer seu vasto ecossistema.

2020: desenvolvendo recursos básicos de pesquisa para usuários globais

Com a importância vital dos mecanismos de pesquisa on-line em nossa vida cotidiana e a simplicidade da barra de pesquisa, os usuários estão conectados de forma contínua ao conteúdo da Internet. Basta digitar palavras-chave, e os usuários conseguem ter acesso a todos os conteúdos relevantes e disponíveis on-line.

Considerando isso, a Huawei se propôs a criar seu próprio serviço móvel e mecanismo de pesquisa. Após um período de testes exaustivos, a Huawei lança o Petal Search, que vem pré-instalado em todos os smartphones da Huawei. E servidores de pesquisa como o mecanismo de pesquisa nativo Huawei Mobile Services (HMS).

Com base na estratégia de vida ininterrupta com IA 1+8+N da Huawei, o Petal Search desenvolveu seus próprios recursos de pesquisa no mercado global para oferecer aos usuários recursos de pesquisa e consulta com base em funções técnicas específicas e recursos para todos os cenários. Em novembro, o Petal Search mais uma vez trouxe diversos novos recursos para seus usuários. Apresentando três novos segmentos verticais de pesquisa, como Nas Proximidades, Compras e Viagens, o Petal Search oferece um serviço de busca de circuito fechado a seus usuários, direcionando-os diretamente aos resultados sem que eles precisem sair da página. Outras ferramentas exclusivas, como previsão do tempo atualizada, calculadora e taxas de câmbio em tempo real, também são fornecidas para permitir que o usuário acesse rapidamente esses serviços necessários.

As tendências do usuário são um ponto crucial no desenvolvimento do Petal Search. Com o uso crescente de outros métodos de pesquisa em mecanismos de pesquisa, o Petal Search oferece aos usuários recursos de pesquisa multimodais, permitindo que os usuários tenham mais maneiras de buscar conteúdo.

Mesmo com um cenário de mecanismos de pesquisa extremamente saturado, os serviços diferenciados do Petal Search e a experiência de pesquisa de alto nível oferecida fazem com que mais usuários o escolham como o mecanismo de pesquisa de sua preferência.

2021: rápido desenvolvimento, oferecendo aos usuários uma plataforma de pesquisa completa

Juntamente com mais de três mil parceiros, o Petal Search oferece aos usuários diversos serviços em uma única plataforma, trabalhando ainda mais para alcançar seu objetivo de ser um mecanismo de pesquisa completo.

Além disso, o Petal Search aprimorou sua interface do usuário oferecendo uma interação mais contínua e apresentou o Petal GO, que permite que os usuários assinem diversos Cards que vão desde notícias diárias, entretenimento e muito mais.

Para criar uma experiência personalizada, o Petal Search oferece serviços Box localizados com base nos diferentes requisitos de serviço dos países e regiões. Por exemplo, os usuários que estiverem em Singapura podem acessar a Box "Compartilhamento de Guarda-chuva" digitando essas palavras-chave na barra de pesquisa. Os usuários obterão resultados de locais com serviços de compartilhamento de guarda-chuva. Com mais de 300 Boxes localizadas, como "Locação de Imóveis" em Madri e "Emprego" no Reino Unido, os usuários recebem informações diferenciadas com base no local em que estão.

Com a apresentação de seus recursos e experiências diferenciados, o Petal Search se destacou entre os outros mecanismos de pesquisa do mercado.

A Huawei reconhece as preocupações dos usuários quanto à privacidade e segurança. Com todas essas informações pessoais, o Petal Search une as tecnologias de segurança e proteção baseadas em hardware para garantir os padrões de privacidade e segurança de dados para os usuários da Huawei, com proteção de dados certificada pelo ePrivacyseal e conformidade com a GDPR. Utilizando o Centro de Privacidade, os usuários podem escolher entre os modos de pesquisa padrão ou inteligente, para refinar seu processo de busca.

Com um grande crescimento em seu primeiro ano, o Petal Search continua em sua jornada para melhorar a experiência de pesquisa de seus usuários.

2022: desenvolvendo o mecanismo de pesquisa de última geração

Este ano, o Petal Search continua comprometido em se tornar o mecanismo de pesquisa preferido de usuários do mundo todo. De acordo com as métricas do Statcounter, o Petal Search está classificado entre os três principais mecanismos de pesquisa móveis em mais de 18 países.

O Petal Search continua a ampliar seus serviços atuais, oferecendo mais de 500 novos serviços Box localizados e mais de 20 categorias verticais de pesquisa. O Petal Search também continua a se aperfeiçoar, de acordo com seus usuários, com melhorias em seus recursos de pesquisa multimodais.

Conforme aprimora seus recursos e funções, o Petal Search se mantém firme em seu compromisso de ajudar usuários do mundo todo a encontrar o que procuram e a selecionar conteúdos de alta qualidade; tudo isso, mantendo os dados dos usuários seguros, confidenciais e protegidos. Além das certificações de segurança, o Petal Search oferece uma função de Pesquisa Segura, para permitir que os usuários exibam os resultados da pesquisa de forma segura, e notifica os usuários sobre a origem das informações para garantir que sejam exibidos resultados autênticos.

Como os mecanismos de pesquisa atuais fazem a correspondência dos usuários com os resultados que eles estão procurando, o Petal Search pretende oferecer ainda mais aos usuários, conectando as pessoas aos serviços que necessitam.

A equipe por trás do Petal Search atualiza a ferramenta de pesquisa continuamente e oferece aos usuários uma experiência de busca aprimorada. Com aspectos importantes como colaboração em todos os cenários, ecossistema de serviços, cenários de usuários, conexões humanas e recursos de interação por conversa, o Petal Search continua a crescer e evoluir para melhor atender aos usuários com a próxima geração de recursos de mecanismos de pesquisa.

FONTE Petal Search, Huawei

