Petal Search дает компаниям возможность процветать

Благодаря сотрудничеству с Petal Search компании смогут использовать экосистему и технологическую открытость мобильной поисковой системы для достижения желаемых бизнес-стратегий и целей.

Траектория роста Petal Search впечатляет и не демонстрирует признаков замедления. По состоянию на сентябрь текущего года число ежемесячных активных пользователей мобильной поисковой системы увеличилось на 32 миллиона человек. Кроме того, Petal Search является одной из крупнейших мобильных поисковых систем в большинстве регионов, а ее обширная пользовательская база позволяет сформировать широкую аудиторию для каждого из партнеров Petal Search.

Petal Search 2.0 предоставляет широкий спектр инструментов, помогающих ее партнерам по всему миру эффективно распространять контент, включая Petal Merchant Center, Petal Travel Center и Business Connect, которые предоставляют индивидуальные услуги, адаптированные к уникальным потребностям и задачам каждого предприятия. Petal Merchant Center предоставляет продавцам инструменты для составления списка своей продукции и проведения коммерческой рекламной кампании с целью повышения узнаваемости, Petal Travel Center обслуживает туристический и гостиничный сектор, а также поддерживает деловые связи с ритейлерами и продавцами в сфере электронной коммерции.

Возможности нового поколения для партнеров

Petal Search также открывает свой набор инструментов для компаний и разработчиков через поисковый комплект, что позволяет партнерам быстро осуществлять оптимальный поиск по мобильным приложениям. Этот поисковый комплект оснащается многочисленными интеллектуальными функциями, такими как визуальный поиск, голосовой поиск, перевод OCR, перевод текста в речь, поиск покупок, поиск отелей и пр., что обеспечивает пользователям доступ к академическим знаниям, связке структур и графикам знаний.

Этот комплект также включает в себя целый ряд решений, таких как «Автозаполнение», «Новости», «Видео», «Веб», «Покупки», «Поиск отелей» и др., что обеспечивает компаниям гибкость в плане охвата соответствующей аудитории с учетом их индивидуальных потребностей.

Этот поисковый комплект, являющийся одним из комплектов 69 класса HMS Core 6 с более чем 21 738 API-дистрибуциями, обогащает приложения своими возможностями поиска, позволяя компаниям и разработчикам подниматься на новый уровень.

Повышение эффективности продаж с помощью Petal Merchant Center

Petal Merchant Center, созданный с целью поддержки инноваций в сфере электронной коммерции, представляет собой универсальную онлайн-платформу для запуска и управления продукцией, с помощью которой ритейлеры смогут настроить отображение продукции на их сайтах в результатах Petal Search, предоставляя компаниям большую автономию в плане координации информации о продукции для реализации своего потенциала и реализации безграничных возможностей, связанных с мобильным шопингом, для повышения эффективности продаж.

Своим партнерам по электронной коммерции компания Petal Search предлагает множество коммерческих решений, включая интеллектуальные рекомендации на местах по улучшению рекомендаций по продукции на сайтах продавцов через сервис рекомендаций по искусственному интеллекту Petal Search, а также интеллектуальное руководство по искусственному интеллекту Smart Assistant, направленное на повышение эффективности взаимодействия пользователей с веб-сайтами розничной торговли.

Летайте высоко с Petal Travel Center

Туристический центр Petal Travel Center мобильной поисковой системы, являющийся специализированным порталом для путешествий, предоставляет пользователям сквозную поддержку на протяжении всего их путешествия, от планирования рейсов до выбора отеля.

Petal Travel Center, стремящийся предоставить своим коммерческим партнерам еще больше возможностей, был специально разработан для онлайн-турагентов (OTA) и администраторов каналов (CM). Портал с упрощенными решениями позволяет партнерам управлять своими торговыми платформами, продуктами и статусами продуктов. Кроме того, компании, стремящиеся отслеживать свою производительность в ходе повседневной работы, могут получить дополнительные ресурсы и возможность сквозного отслеживания с помощью Petal Travel Center.

Благодаря оптимизации процесса поиска Petal Travel Center предоставляет информацию о полетах, отелях и туристических достопримечательностях в городе, которая всегда находится в распоряжении пользователей. Отели, в частности, могут управлять информацией, списками, ценами и целевыми страницами для оптимизации точек взаимодействия, повышения трафика и уровня вовлеченности. Функция поиска отелей рекомендует бренды отелей пользователям и выводит их на официальные сайты брендов, обеспечивая потенциальным покупателям легкий доступ к этим брендам. Отельеры могут использовать PTC для загрузки исходных данных отелей и получения органического поискового трафика в рамках обширной экосистемы HMS. Кроме того, для повышения точности отслеживания результатов деятельности доступны дополнительные отчеты о результатах.

Компания Petal Travel Center, в настоящее время имеющая более 2 миллионов гостиничных листингов по всему миру, добилась успеха среди своих партнеров.

Продвигайтесь вперед с помощью Business Connect

Компания Business Connect, ориентированная на местные предприятия, позволяет владельцам предприятий создавать или подавать заявки на свои предприятия в Petal Search, проверять свою деятельность по электронной почте или телефону для защиты от несанкционированных изменений, публиковать интересную рекламную информацию, включая фотографии и видео, для привлечения широкой клиентской базы, а также добавлять часы работы, контактную информацию, фотографии и доступные услуги в интересах клиентов. В настоящее время более 6000 компаний используют этот портал для охвата миллионов пользователей.

Благодаря многочисленным возможностям отображения для различных категорий местных компаний, от ресторанов до достопримечательностей, а также премиум-слотам для местной рекламы, и благодаря функциям управления контентом, учетными записями и функции анализа бизнеса Petal Search и Business Connect помогают предпринимателям выделяться из общей массы.

Petal Search предлагает возможности для процветания

Petal Search открывает множество универсальных интеллектуальных функций для компаний, стремящихся повысить свою производительность, от начинающих до авторитетных брендов, стремящихся выйти на международный уровень. Поисковая система Huawei, выводящая в свет новейшие технические достижения, четко и умело работает для своей аудитории, насчитывающей 730 миллионов пользователей устройств по всему миру более чем в 170 странах, создавая ценность как для партнеров, так и для пользователей.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1675247/image1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1675248/image2.jpg

SOURCE Huawei