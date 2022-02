Petal Search - jeszcze więcej funkcji i atrakcyjnych promocji na MWC 2022

Dostępne są bardzo atrakcyjne rabaty

Czy zamierzają państwo wkrótce wybrać się na konferencję? Jeszcze nigdy podróż nie była tak łatwa, ponieważ wyszukiwarka oferuje użytkownikom szeroką gamę możliwości. Za pomocą Petal Search można zarezerwować pobyt, wakacje, hotele i loty, a także porównać ceny na różnych platformach. Petal Search obejmuje ponad 20 branż i jest dostępna w ponad 170 krajach i regionach, dzięki czemu wyszukiwarka umożliwia użytkownikom na całym świecie jeszcze większy komfort wyszukiwania.

Jeszcze przed rozpoczęciem imprezy uczestnicy mogą skorzystać z wyjątkowych zniżek przygotowanych przez Huawei's Petal Search we współpracy z licznymi partnerami. Tego absolutnie nie można przegapić.

Wspólnie z Groupon i Tiqets Petal Search udostępnia atrakcyjne kupony dla podróżnych, aby mogli oni korzystać z wyjątkowych zniżek podczas pobytu w Barcelonie. Użytkownicy mają możliwość skorzystania z 20% zniżki na Groupon (używając kodu PETALMWC2022) i 8% zniżki na Tiqets (używając kodu PETAL8OFF).

Wszystkie te kupony można wykorzystać na odpowiednich stronach internetowych podczas zakupów internetowych od 25 lutego do 6 marca (wyłącznie w Barcelonie), uzyskując realne oszczędności i korzyści z udziału w MWC 2022.

Wspierane przez Petal Search okulary AR Glasses debiutują na MWC 2022

Stoisko Petal Search na MWC 2022 będzie znajdować się w Fira Gran Via, hala 1. Uczestnicy MWC mają możliwość skorzystania z interaktywnych doświadczeń ze okularami AR Glasses na stoisku obsługiwanym z użyciem Petal Search.

Okulary AR Glasses, wprowadzone do sprzedaży we współpracy z Huawei 2012 Poisson Labs, umożliwiają rozpoznawanie w czasie rzeczywistym atrakcji, zwierząt, roślin i towarów oraz wyświetlają treści encyklopedyczne dla każdego zidentyfikowanego wyniku.

Ponadto rozpoznawanie tekstu i możliwości tłumaczenia Petal Search wspierają również tłumaczenie tekstu z obrazów w czasie rzeczywistym, co turyści uznają za szczególnie przydatne w pokonywaniu barier językowych.

Przykładowo, odwiedzający Barcelonę chcieliby zwiedzić i dowiedzieć się więcej o historycznym punkcie orientacyjnym Sagrada Familia. Za pomocą okularów AR Glasses multimodalne możliwości wyszukiwania byłyby w stanie zidentyfikować punkt orientacyjny i zaprezentować encyklopedyczne informacje w wybranym przez użytkownika języku.

Na stoisku Petal Search na MWC użytkownicy będą mieli okazję osobiście przekonać się o potężnych możliwościach narzędzia do wyszukiwania AR Search i realizować ekscytujące działania z użyciem okularów z funkcją AR poprzez komendy wizualne i głosowe, doświadczając niesamowitych efektów takich jak rozpoznawanie, wyszukiwanie treści i tłumaczenie w czasie rzeczywistym.

Poznawanie miasta i odkrywanie nowych zabytków z Petal Search

Uczestnicy konferencji, którzy przylatują do Barcelony, zdecydowanie powinni skorzystać z okazji, aby zwiedzić to piękne miasto. Czy jest na to lepszy sposób niż z Petal Search?

Dostępna na dolnym pasku aplikacji Petal Search zakładka Nearby, pozwala użytkownikom znaleźć interesujące miejsca w ich okolicy, w tym pobliskie hotele, restauracje i ciekawe obiekty. Dzięki tej wygodnej funkcji goście przybywający na imprezę będą doskonale przygotowani do spędzenia czasu na miejscu, albowiem rezerwacja hotelu lub znalezienie restauracji to tylko jedno kliknięcie.

Petal Search z pewnością przyda się również podróżnym, którzy chcieliby zrobić zakupy w internecie, aby umilić sobie czas. Wyszukiwarka pozwala w dowolnym miejscu i czasie znaleźć produkty, ustalić, gdzie można je kupić i ile kosztują. Petal Search, dzięki listom produktów z różnych stron internetowych, pomoże użytkownikom w znalezieniu najkorzystniejszych cenowo ofert, od niezbędnych rzeczy, które będą potrzebne podczas pobytu w Barcelonie, po nowy produkt, na który zwrócili uwagę.

Aby skorzystać ze zniżek i cieszyć się wyszukiwaniem, które oferuje wszystko, co niezbędne, Petal Search jest dostępna do pobrania w AppGallery, App Store, jak również w sieci pod adresem https://petalsearch.com/.

Mamy nadzieję, że są Państwo gotowi na MWC 2022 – my z pewnością tak. Petal Search zdecydowanie urozmaici Państwa wrażenia z MWC. Do zobaczenia w Barcelonie.

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1752324/Petal_Search_brings_exclusive_coupons_MWC_2022.jpg

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1752325/AR_glasses_identification_experiences.jpg

