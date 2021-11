Petal Search permet aux entreprises de prospérer

En collaborant avec Petal Search, les entreprises pourront tirer parti de l'écosystème et de l'ouverture technologique du moteur de recherche mobile pour réaliser leurs stratégies et objectifs commerciaux.

La trajectoire de croissance de Petal Search est impressionnante et ne montre aucun signe de ralentissement. En septembre de cette année, le moteur de recherche mobile a enregistré une augmentation de 32 millions d'utilisateurs actifs mensuels. En outre, Petal Search est l'un des principaux moteurs de recherche mobile dans la plupart des régions, et sa base d'utilisateurs considérable se traduit par une large audience pour chacun des partenaires de Petal Search.

Petal Search 2.0 propose une vaste gamme d'outils pour aider ses partenaires mondiaux à distribuer efficacement du contenu, notamment le Petal Merchant Center, le Petal Travel Center et Business Connect, qui fournissent des services sur mesure adaptés aux besoins et aux défis uniques de chaque entreprise. Petal Merchant Center fournit aux commerçants des outils pour répertorier leurs produits et assurer la promotion commerciale afin de gagner en visibilité, Petal Travel Center s'adresse au secteur du tourisme et de l'hôtellerie, et Business Connect aux détaillants en ligne et aux vendeurs d'entités.

Donner aux partenaires les moyens d'agir grâce à des capacités de nouvelle génération

Petal Search ouvre également sa suite d'outils aux entreprises et aux développeurs via le kit de recherche Search Kit, qui permet de fournir rapidement une expérience de recherche optimale aux partenaires dans les applications mobiles. Le kit de recherche est équipé de multiples fonctions intelligentes, telles que la recherche visuelle, la recherche vocale, la traduction OCR, la synthèse vocale, la recherche d'achats, la recherche d'hôtels et bien d'autres encore, qui offrent aux utilisateurs un accès aux connaissances académiques, aux liens entre entités et aux graphiques de connaissances.

Le kit est également livré avec toute une série de solutions telles que Autosuggest, News, Video, Web, Shopping, Hotel search et plus encore, permettant aux entreprises de toucher des publics pertinents en fonction de leurs besoins personnalisables.

Le kit de recherche, qui fait partie des 69 kits de HMS Core 6 avec plus de 21 738 distributions d'API, enrichit les applications grâce à ses capacités de recherche, aidant ainsi les entreprises et les développeurs à atteindre de nouveaux sommets.

Améliorez les performances de vente avec le Petal Merchant Center

Conçu pour soutenir l'innovation dans le domaine du commerce électronique, Petal Merchant Center est une plateforme unique de lancement et de gestion de produits en ligne qui permet aux détaillants de configurer la manière dont les produits de leurs sites web apparaîtront dans les résultats de Petal Search, offrant ainsi aux entreprises une plus grande autonomie pour coordonner les informations sur les produits afin de réaliser leur potentiel commercial et de débloquer les opportunités illimitées associées aux achats mobiles pour renforcer leurs performances de vente.

Pour ses partenaires du commerce électronique, Petal Search dispose d'un grand nombre de solutions commerciales, avec des fonctions telles que la recommandation intelligente sur site pour améliorer les recommandations de produits sur les sites marchands via le service de recommandation d'IA de Petal Search, et le Smart Assistant, un guide intelligent d'IA pour améliorer l'interaction avec les utilisateurs sur les sites de vente au détail.

Prenez de l'altitude avec Petal Travel Center

L'outil Petal Travel Center du moteur de recherche mobile, un portail dédié aux voyages, propose aux utilisateurs une assistance de bout en bout tout au long de leur voyage, de la planification de leurs vols au choix d'un hôtel.

Visant à apporter encore plus de fonctionnalités à ses partenaires commerciaux, Petal Travel Center a été spécialement formulé pour les agences de voyages en ligne (OTA) et les gestionnaires de canaux(CM). Le portail simplifié permet aux partenaires de gérer leurs plateformes de commerce de voyages, leurs produits et leurs statuts de produits. Pour les entreprises qui souhaitent examiner leur productivité au quotidien, un suivi supplémentaire des performances et des clics est également disponible sur l'outil Petal Travel Center.

Grâce à son optimisation des recherches, Petal Travel Center met à la portée des utilisateurs des informations sur les vols, les hôtels et les attractions touristiques d'une ville. Les hôtels, en particulier, peuvent gérer les informations, les listes, les prix et les pages de renvoi pour optimiser les points de contact et augmenter le trafic et l'engagement. La fonction de recherche d'hôtels recommande des marques d'hôtels aux utilisateurs et les dirige vers les sites officiels de ces marques, ce qui permet aux clients potentiels d'accéder facilement à ces marques. Les hôteliers peuvent s'appuyer sur le Petal Travel Center pour télécharger les données d'alimentation des hôtels et obtenir du trafic de recherche organique dans le vaste écosystème HMS. En outre, des rapports de performance supplémentaires sont disponibles pour améliorer la précision du suivi des résultats commerciaux.

Avec plus de 2 millions d'annonces d'hôtels actuellement hébergées dans le monde, l'outil Petal Travel Center connaît le succès auprès de ses partenaires.

Prenez une longueur d'avance avec Business Connect

Destiné aux entreprises locales, Business Connect permet aux propriétaires d'entreprises de créer ou de déclarer leur entreprise sur Petal Search, de vérifier leur entreprise par e-mail ou par téléphone afin de se prémunir contre toute modification non autorisée, de publier des informations promotionnelles attrayantes, notamment des photos et des vidéos, afin d'attirer une large clientèle, ainsi que d'ajouter des heures de travail, des informations de contact, des photos et des services disponibles au profit des clients. Actuellement, plus de 6 000 entreprises utilisent le portail pour atteindre des millions d'utilisateurs.

Avec de multiples options d'affichage pour diverses catégories d'entreprises locales, des restaurants aux attractions, et des emplacements premium pour les annonces locales, ainsi que des fonctions de gestion du contenu, de gestion des comptes et d'analyse des activités, l'outil Business Connect de Petal Search aide les entrepreneurs à se démarquer.

Petal Search offre des possibilités florissantes

La myriade de fonctionnalités intelligentes et polyvalentes de Petal Search offre des possibilités dynamiques aux entreprises qui cherchent à améliorer leur productivité, qu'il s'agisse d'entrepreneurs débutants ou de marques établies qui souhaitent se mondialiser. En proposant les dernières avancées technologiques, le moteur de recherche de Huawei travaille dur et intelligemment pour son public de 730 millions d'utilisateurs d'appareils dans plus de 170 pays, créant ainsi de la valeur pour les partenaires et les utilisateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1675247/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1675248/image2.jpg

SOURCE Huawei