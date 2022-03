Petal Search wzbogaca Kongres MWC 2022 nowymi rozwiązaniami adresowanymi do deweloperów i klientów

Na stanowisku wystawienniczym Petal Search przywita was wciągające doświadczenie korzystania z okularów rozszerzonej rzeczywistości

Prezentowane na Kongresie MWC okulary rozszerzonej rzeczywistości to przykład doskonałego połączenia zdolności Petal Search i przełomowej technologii SI uwzględniającej szereg scenariuszy, pozwalającej użytkownikom na szybkie zidentyfikowanie przedstawionych in obiektów (na przykład osławionej Sagrada Familia w Barcelonie), a także wyszukanie wielu innych zapytań dzięki poleceniom głosowym, a zatem uzyskanie dostępu do wiedzy rodem z encyklopedii zaraz po założeniu okularów.

Petal Search zaprezentowało wyszukiwarkę w wersji Petal Vision AR umożliwiającą wyszukiwanie multimodalne. Ta wersja umożliwia identyfikację atrakcji turystycznych, gatunków zwierząt i roślin, a także towarów w czasie rzeczywistym, wyświetlając jako wynik wyszukiwania wiedzę zaczerpniętą z encyklopedii i źródeł o podobnym charakterze. Przekładanie obrazu na język w czasie rzeczywistym jest możliwe dzięki wprowadzonej do wyszukiwarki Petal Search funkcji rozpoznawania tekstu i tłumaczenia, która pozwala na rozwiązywanie problemów językowych i jest szczególnie przydatna dla podróżników.

Osoby, które odwiedziły stanowisko wystawiennicze Petal Search, miały okazję osobiście sprawdzić funkcje oferowane przez wyszukiwarkę rzeczywistości rozszerzonej i wykonać kilka wyszukiwań z użyciem okularów rzeczywistości rozszerzonej, i tym samym przekonać się, jak działa funkcja rozpoznawania, wyszukiwania treści i tłumaczenia w czasie rzeczywistym.

Środowisko Petal Search nadal się rozwija

Rozwijające się środowisko Petal Search, wsparte gwałtownym rozwojem i współpracą z poszczególnymi partnerami, jest przykładem na skok technologiczny pozwalający użytkownikom na doświadczenie „jedno wyszukiwanie do wszystkiego". Najnowsze uaktualnienia mają się przyczynić do stworzenia środowiska obejmującego wszystkie możliwe kategorie, dzięki któremu użytkownicy mogą wyszukać wszystko, czego im potrzeba w jednym zapytaniu. Obecnie Petal Search obejmuje ponad 20 domen wertykalnych, w tym aplikacje, serwisy informacyjne, zakupowe, turystyczne, usługi lokalne, ogólnoświatowe serwisy rozrywkowe i wiele innych.

Tempo rozwoju wyszukiwarki jest imponujące i nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia. Petal Search udało się również osiągnąć imponujące 5. miejsce wśród najlepszych mobilnych wyszukiwarek internetowych spośród wszystkich dostępnych w 25 państwach.

Trzy specjalistyczne platformy środowiska wyszukiwarki, Centrum Zakupów Petal, Centrum Podróży Petal i Biznes oferują usługi, dzięki którym przedsiębiorcy mogą przedstawić klientom swoje oferty dotyczące adresu i godzin otwarcia restauracji, produktów oferowanych w sprzedaży online czy najnowszych ofert hoteli i połączeń lotniczych, a jednocześnie lepiej pozycjonować się w wynikach wyszukiwania i zapewnić klientom łatwiejszy dostęp do ofert.

Niedawno Omio, najlepsza na świecie multimodalna platforma przewozowa, nawiązała współpracę strategiczną z Huawei, której celem jest zintegrowanie aplikacji Omio Search API z wyszukiwarką Petal Search i Petal Mapy, dzięki czemu użytkownicy Huawei uzyskają dostęp do portfela ponad 1000 dostawców usług oferowanych przez Omio. Korzystając z wyszukiwarki Petal Search i Petal Mapy, będą mogli z łatwością zapoznać się z różnymi opcje przewozu - kolejowego, autobusowego, samolotowego i promowego oraz je porównać.

Petal Search nawiązuje znaczące partnerstwo służące opracowaniu dalszych innowacj

Wyszukiwarka Petal Search zbiera informacje z 20 platform wertykalnych i współpracuje z ponad 3000 partnerów biznesowych z różnych branż, aby stworzyć wyszukiwarkę zawierającą wysokiej jakości treści i usługi oferowane przez czołowych dostawców, między innymi AliExpress, trivago czy Omio.

Wdrożony przez Petal Search biznesowy model korporacyjny powstał z myślą o zaoferowaniu partnerom wartości dodanej. Procedury współpracy Huawei to dla partnerów wyjątkowo skuteczny sposób na rozszerzenie ekspozycji produktu i zwiększenie zysków. Przyjęta strategia WSZYSTKO W JEDNYM opiera się na pełnym portfelu zasobów marketingowych Huawei, które zapewniają partnerom rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Na przykład dzięki dogłębnemu zrozumieniu rynków lokalnych zespół Petal Search prowadzi z partnerami wspólną kompleksową działalność ukierunkowaną na wydarzenia odbywające się w dowolnym miejscu świata, co pomaga partnerom w podejmowaniu różnorodnych celowych inicjatyw marketingowych prowadzących do maksymalizowania wysokiej jakości ruchu w sieci i rozwinięcia działalności.

W ramach Procedur współpracy Petal Search oferuje kompleksowe zasoby reklamowe, operacyjne i rozwojowe, a także elastyczne modele biznesowe i formy sprzedaży pogrupowane według państw i kategorii.

Setki partnerów miały już okazję przekonać się o korzyściach wynikających ze współpracy z Petal Search i doświadczyć zwiększenia poziomu sprzedaży w wyniku organizowanych przez Petal Search ekskluzywnych kampanii sezonowych silnie wspieranych przez lokalne zespoły Huawei.

Zorganizowana przez Petal Search unijna kampania „Czarny piątek" objęła 10 państw, a udział w niej wzięło ponad 50 partnerów, którzy odnotowali 500-procentowy wzrost zysku ze sprzedaży towarów brutto (w przeliczeniu na średnią z 7 dni), co jest o wiele wyższym wynikiem niż wynik osiągnięty podczas poprzedniej kampanii (źródło danych - Petal Search).

Ponadto po powrocie branży turystycznej do normalności Petal Search podejmuje również działania na rzecz promowania partnerów z tej branży, organizując w tym celu kampanie ukierunkowane na branżę turystyczną, ale nie tylko. Kampania turystyczna uruchomiona we współpracy z najlepszymi partnerami z branży - w tym trivago - polegała na przekierowaniu ruchu w sieci na strony internetowe z ofertami uczestniczących marek światowych, partnerów Petal Search, które odnotowały oszałamiający wzrost zysków, co tylko potwierdza, jak bardzo Petal Search wspomaga swoich partnerów w rozwoju.

Biorąc pod uwagę szeroką gamę nowości dostępnych w sklepie i zaprezentowanych na Kongresie MWC 2022, przygotujcie się na pełny rozkwit możliwości Petal Search, który ma nastąpić już w tym roku!

Bezpośrednie łącze do pobrania wyszukiwarki:

https://search-app-dra.dbankcdn.com/app/PetalSearch/PetalSearch-MWC.apk

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1759489/End_to_End_Business_Corporation_Model_Petal_Search.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1759490/Petal_Search_Mobile_Version.jpg

SOURCE Petal Search, Huawei