Petal Search wzmacnia pozycję firm, aby mogły się rozwijać

Petal Search nawiązuje strategiczne relacje partnerskie, by pobudzić firmy do działania

Współpracując z Petal Search, przedsiębiorstwa będą mogły wykorzystać ekosystem i otwartość technologiczną mobilnej wyszukiwarki do realizacji swoich celów i strategii biznesowych.

Trajektoria wzrostu Petal Search jest imponująca i nie wykazuje oznak spowolnienia. Od września bieżącego roku mobilna wyszukiwarka zanotowała wzrost o 32 miliony miesięcznych aktywnych użytkowników. Dodatkowo Petal Search jest jedną z głównych wyszukiwarek mobilnych w większości regionów - co przekłada się na ogromną bazę użytkowników i szerokie grono odbiorców dla każdego z partnerów platformy.

Petal Search 2.0 oferuje szeroki wachlarz narzędzi wspomagających międzynarodowych partnerów w efektywnej dystrybucji treści, w tym Petal Merchant Center, Petal Travel Center i Business Connect, które zapewniają usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb i wyzwań każdej firmy. Petal Merchant Center zapewnia sprzedawcom narzędzia do wystawiania swoich produktów i organizowania promocji handlowych w celu uzyskania widoczności, Petal Travel Center obsługuje sektor turystyczny i hotelarski, zaś Business Connect detalistów handlu elektronicznego i sprzedawców podmiotowych.

Umożliwienie partnerom wykorzystywania możliwości nowej generacji

Petal Search udostępnia również swój pakiet narzędzi dla firm i deweloperów za pośrednictwem Search Kit, umożliwiając kontrahentom optymalizację procesu wyszukiwania w aplikacjach mobilnych. System Search Kit jest wyposażony w szereg inteligentnych funkcji, takich jak wyszukiwanie wizualne, wyszukiwanie głosowe, tłumaczenie OCR, zamiana tekstu na mowę, wyszukiwanie zakupów, hoteli i wiele innych, dając użytkownikom dostęp do wiedzy akademickiej, łączenia podmiotów i grafów wiedzy.

Dodatkowo zestaw ten zawiera cały pakiet rozwiązań, takich jak autosugestia, wiadomości, wideo, sieć, zakupy, wyszukiwanie hoteli i szereg innych, pozwalających przedsiębiorstwom na elastyczne dotarcie do odpowiednich odbiorców, w oparciu o ich indywidualne potrzeby.

Jako jeden z 69 zestawów klasy HMS Core 6 z ponad 21 738 dystrybucjami API, Search Kit wzbogaca aplikacje o możliwości wyszukiwania, dzięki czemu oferty firm i deweloperów wznoszą się na zupełnie nowe wyżyny.

Zwiększenie wydajności sprzedaży z Petal Merchant Center

Petal Merchant Center, zaprojektowane z myślą o wspieraniu innowacji w handlu elektronicznym, to kompleksowa platforma do wprowadzania produktów online i zarządzania nimi, która umożliwia sprzedawcom detalicznym konfigurowanie sposobu, w jaki produkty na ich stronach internetowych będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania, zapewniając użytkownikom większą autonomię w zakresie koordynowania informacji o produktach w celu wykorzystania potencjału biznesowego i odblokowania nieograniczonych możliwości związanych z zakupami mobilnymi w celu poprawy wyników sprzedaży.

Dla swoich partnerów z branży e-commerce Petal Search ma do dyspozycji ogromną ilość rozwiązań komercyjnych, z takimi funkcjami jak inteligentna rekomendacja na miejscu, aby poprawić podpowiedzi dotyczące produktów na stronach sprzedawców za pomocą usługi rekomendacji AI Petal Search, oraz Smart Assistant, inteligentnego przewodnika wykorzystującego sztuczną inteligencję, aby poprawić interakcję użytkownika na stronach detalicznych.

Wzbić się wysoko z Petal Travel Center

Mobilna wyszukiwarka Petal Travel Center, portal poświęcony podróżom, zapewnia klientom kompleksowe wsparcie podczas całej podróży, od planowania lotów po wybór hotelu.

Platforma Petal Travel Center została opracowana specjalnie dla biur podróży online (OTA) i kierowników kanałów (CM), aby zapewnić swoim partnerom handlowym jeszcze więcej funkcji. Uproszczony mechanizm portalu umożliwia partnerom zarządzanie platformami handlowymi, produktami i statusami produktów. Firmy, które zamierzają sprawdzić swoją produktywność w codziennej działalności, mogą skorzystać z dodatkowej funkcji śledzenia wyników i kliknięć w Petal Travel Center.

Dzięki optymalizacji wyszukiwania, Petal Travel Center sprawia, że informacje o lotach, hotelach i atrakcjach turystycznych w danym mieście są wyjątkowo łatwo dostępne. W szczególności hotele mogą zarządzać informacjami, listami, cenami i stronami docelowymi, aby zoptymalizować punkty kontaktowe oraz zwiększyć ruch i wykorzystanie. Funkcja wyszukiwania hoteli rekomenduje użytkownikom marki hotelowe i przenosi ich na oficjalne strony tych marek, zapewniając potencjalnym klientom łatwy dostęp do nich. Hotelarze mają możliwość korzystania z PTC w celu przesyłania danych o hotelach i pozyskiwania organicznego ruchu w wyszukiwarkach w ramach rozległego ekosystemu HMS. Co więcej, istnieje możliwość dodatkowego raportowania wydajności, co zwiększa dokładność śledzenia wyników biznesowych.

Oferując ponad 2 miliony ofert hoteli na całym świecie, Petal Travel Center odniosło spektakularny sukces wśród swoich partnerów.

Przewaga nad konkurencją dzięki Business Connect

Portal Business Connect, skierowany do lokalnych przedsiębiorstw, umożliwia właścicielom firm tworzenie lub zgłaszanie swoich firm na portalu Petal Search, weryfikację firm za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu w celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanymi zmianami, zamieszczanie atrakcyjnych informacji promocyjnych, w tym zdjęć i filmów w celu przyciągnięcia szerokiej bazy klientów, a także dodawanie godzin pracy, informacji kontaktowych, zdjęć i dostępnych usług. Obecnie ponad 6000 przedsiębiorstw korzysta z portalu, docierając do milionów użytkowników.

Dzięki licznym opcjom wyświetlania dla różnych kategorii lokalnych firm, od restauracji po atrakcje, oraz slotom premium na ogłoszenia lokalne, a także funkcjom zarządzania treścią, zarządzania kontem i analizy biznesowej, Petal Search's Business Connect wspiera przedsiębiorców chcących wyróżnić się z tłumu.

Petal Search - szereg wspaniałych możliwości

Niezliczona ilość wszechstronnych, inteligentnych funkcji Petal Search oferuje szerokie możliwości dla firm, które chcą zwiększyć swoją produktywność, od aspirujących samozwańczych przedsiębiorców po uznane marki, które pragną wejść na rynek międzynarodowy. Wykorzystując najnowsze osiągnięcia technologiczne, wyszukiwarka Huawei pracuje wydajnie i inteligentnie, obsługując 730 milionów urządzeń użytkowników z ponad 170 krajów, tworząc wartość dodaną zarówno dla partnerów, jak i samych konsumentów.

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1675247/image1.jpg

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1675248/image2.jpg

SOURCE Huawei