Petal Search zdobywa nagrodę iF Award 2022, pokazując swoje zaangażowanie w tworzenie wyszukiwarki nowej generacji

Jako zwycięzca nagrody iF Design, Petal Search nieustannie dąży do poprawy wrażeń użytkownika poprzez podnoszenie jakości swoich usług, dając konsumentom możliwość doświadczenia wygody wyszukiwania dostosowanego do ich potrzeb.

Intuicyjne i wydajne wyszukiwanie

Przy ogromnej liczbie dostępnych obecnie aplikacji, korzystnie z kilku z nich jednocześnie w celu znalezienia konkretnych informacji może być kłopotliwe. Aby rozwiązać ten problem, Petal Search zaprojektowała kompleksowe doświadczenia płynące z wyszukiwania, w celu zbudowania lepszych połączeń pomiędzy użytkownikami a ogromną liczbą informacji dostępnych na ich urządzeniach.

Zamiast otwierać kilka odrębnych aplikacji, użytkownicy mogą po prostu wykonać wszystkie swoje zadania w jednej aplikacji dzięki Petal Search. Dzięki obsłudze ponad 20 wyszukiwarek wertykalnych, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do szerokiej gamy usług od wielu dostawców, aby znaleźć wszystko czego potrzebują.

Po ponownym otwarciu granic wiele osób myśli o podróżowaniu. Dzięki Petal Search mogą zaplanować każdy aspekt swojej podróży. Znajdź interesujące miejsca do odwiedzenia, zarezerwuj bilety lotnicze i noclegi w hotelu i sprawdź aktualne warunki pogodowe, wszystko w Petal Search.

Zrozumienie każdego użytkownika dzięki sztucznej inteligencji

Dzięki technologii sztucznej inteligencji Petal Search może lepiej zrozumieć intencje każdego użytkownika i zapewnić mu doskonałe wrażenia płynące z wyszukiwania. Oprócz zaoszczędzenia użytkownikom trudów manewrowania pomiędzy różnymi stronami, aby znaleźć to, czego szukają, Petal Search łączy dane lokalne i wyniki wyszukiwania online w celu optymalizacji każdego wyszukiwania.

W miarę korzystania z Petal Search, wyszukiwarka zaczyna rozpoznawać nawyki i zainteresowania użytkownika oraz kontekst jego codziennego życia. Petal Search następnie przewiduje, czego dana osoba będzie szukać i oferuje rekomendacje specjalnie dla tej osoby, od często użytkowanych aplikacji, stron internetowych, po nadchodzące zadania.

Dzięki wyświetleniu treści interaktywnych i wizualnych, Petal Search pozwala użytkownikom na natychmiastowe zlokalizowanie informacji, których poszukują, w ogromnej liczbie otrzymanych wyników.

Zachęcanie do eksploracji i odkrywania

Podczas gdy Petal Search nieustannie dąży do zrozumienia swoich użytkowników, wyszukiwarka zachęca ich do odkrywania wyników, które znajdują się poza ich początkowymi oczekiwaniami. Mogą one dostarczyć przydatnych sugestii, takich jak produkty powiązane z kupowanym przedmiotem lub interesujące treści związane z wcześniejszym wyszukiwaniem. Petal Search jest w stanie zrozumieć unikalny język każdego użytkownika i zaoferować wyniki od różnych dostawców usług.

Komentując wygraną, szef zespołu UX design w Petal Search powiedział: „Jesteśmy zaszczyceni otrzymaniem tej nagrody, będącej uznaniem dla innowacji, które wprowadziliśmy do Petal Search, podnosząc poziom kompleksowych wrażeń płynących z wyszukiwania dla konsumentów na całym świecie. Zespół Petal Search z zaangażowaniem wprowadza dalsze usprawnienia i aktualizacje do platformy w celu poprawy doświadczeń naszych użytkowników, w tym nowe funkcje, wzory i narzędzia bezpieczeństwa".

Przy pomocy strategii Huawei 1+8+N dla wszystkich sytuacji oraz technologii i sztucznej inteligencji, Petal Search tworzy otwartą i włączającą platformę z szeroką gamą treści i usług. Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, Petal Search nadal będzie robić więcej, niż jest to wymagane w celu zaoferowania użytkownikom najbardziej optymalnego i przyjemnego wyszukiwania.

Aby pobrać i wypróbować wyszukiwarkę Petal Search, wystarczy wejść na stronę: https://bit.ly/3rpGYGY.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1847220/Petal_Search_wins_iF_Award_2022.jpg

SOURCE Petal Search, Huawei