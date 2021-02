Peter Ankerstjerne est nommé Directeur de la stratégie de Planon

Élargissement du conseil d'administration de Planon pour soutenir les objectifs ambitieux de Planon visant à accélérer sa croissance future

NIJMEGEN, Pays-Bas, 2 février 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe Planon est fier d'annoncer que Peter Ankerstjerne a rejoint Planon en tant que Directeur de la Stratégie, élargissant ainsi l'expérience et le réseau de l'entreprise sur le marché global de la gestion de l'environnement de travail et du facility management. Peter sera en charge des directions Stratégie et Innovation Produits, Marketing Produit et Communication et contribuera au positionnement de Planon en tant que leader mondial des logiciels de gestion de l'immobilier et de facility management. Peter deviendra également membre du conseil d'administration de Planon.

La nomination de Peter Ankerstjerne est une nouvelle étape vers les objectifs ambitieux de Planon visant à accélérer sa croissance. Peter apporte avec lui une expérience impressionnante de la gestion de l'environnement de travail et du facility management. Il a occupé plusieurs postes de direction dans des entreprises de premier plan telles que ISS, WeWork et JLL. En outre, Peter fait partie du conseil d'administration de l'IFMA depuis 2016 et occupe actuellement le poste de président du conseil d'administration. Peter est titulaire d'un MBA et d'une licence en Marketing International de la Copenhagen Business School.

« Je suis très heureux que Peter ait choisi Planon comme prochaine étape de sa carrière et qu'il rejoigne l'équipe Planon en tant que Directeur de la Stratégie », a déclaré Pierre Guelen, PDG et fondateur du groupe Planon. La grande expérience de Peter dans notre domaine sera une contribution précieuse à l'évolution de Planon vers le leadership du marché mondial du smart building".

À propos de Planon

Leader mondial disposant de plus de 35 ans d'expérience, Planon édite des logiciels innovants qui aident les entreprises propriétaires et les occupants de biens immobiliers à optimiser la performance de leur environnement de travail en simplifiant les processus métier et en rationalisant les coûts.

Planon a de manière constante été désigné comme un leader mondial dans son domaine par plusieurs cabinets d'études indépendants et sociétés de conseils. Planon compte plus de 2 500 entreprises clientes dans le monde.

SOURCE Planon