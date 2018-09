Peter Sun d'Inspur assiste au Forum d'été 2018 de Davos

TIANJIN, Chine, 20 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Du 18 au 20 septembre, le Forum d'été 2018 de Davos a été superbement tenu à Tianjin. Faisant partie des leaders du secteur de l'informatique en Chine, Peter Sun, PDG d'Inspur Group, a assisté au Forum d'été 2018 de Davos. Lors du forum, Peter Sun a fait part de ses idées sur un certain nombre de dossiers d'actualité, tels que l'élaboration de sociétés innovantes dans le cadre de la quatrième révolution industrielle et la construction des villes de demain en Chine, avec plus de 2 000 dirigeants et représentants de haut rang venus de plus de 100 pays et régions.

Tandis que les technologies intelligentes sont en train de se développer, la ville intelligente est devenue une tendance irrésistible et, pendant ce processus, la sécurité de l'information et la protection de la vie privée sont des questions primordiales qui doivent être résolues de toute urgence. Dans l'intervalle, il croit que seules les personnes qui gèrent la ville intelligente pourront garantir un développement inclusif et durable de la ville alors que les administrateurs de la ville changent tout le temps. Il pense également qu'un développement constant et durable est nécessaire au développement de la ville intelligente.

M. Sun a également partagé avec tous les participants son scénario visionnaire de la ville future où le gouvernement peut gouverner et agir d'une manière plus précise et efficace grâce à la prise de décisions scientifique, et où les organisations et les individus peuvent profiter de divers services publics en un clic par le biais de leurs appareils intelligents. En outre, la nature en évolution constante des technologies intelligentes fait que tout le monde devient un élément essentiel des villes intelligentes, a déclaré Peter Sun. Dans le cadre d'un tel développement urbain, tout le monde produit des données et en profite également. Tout comme les gouvernements, les citoyens peuvent aussi prendre part à la construction et la gouvernance urbaines, en agissant comme les « neurones » de leurs villes.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.inspur.com/.

Related Links

http://www.inspur.com