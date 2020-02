Petits gestes révélateurs de merveilleux sentiments : THOMAS SABO célèbre la Saint-Valentin avec une offre diversifiée d'idées cadeaux

Les nouveaux bijoux « Together » séduisent par leur design graphique et moderne. Les deux pièces circulaires indissociables qui ornent les colliers et bracelets en argent sterling ouvragés à la main symbolisent un lien d'attachement pour l'éternité, telle une exquise marque d'affection. Pour les fervents adeptes d'intemporels, le bon choix est le grand classique parmi les symboles d'amour, autrement dit, le cœur. À travers des pendentifs et bracelets fantaisistes, certains illuminés d'oxydes de zirconium, THOMAS SABO réinvente sans relâche ce motif emblématique qui permet de créer des compositions uniques et pleines de tendresse. L'ajout d'une belle déclaration d'amour très personnelle grâce à la gravure finira de faire pétiller les yeux de tous les amoureux. Messages, chiffres ou symboles, peu importe, chaque cadeau ainsi personnalisé sera une pièce unique chargée d'émotions.

Ces créations romantiques sont disponibles dans tous les points de vente THOMAS SABO, en ligne sur www.thomassabo.com ainsi qu'auprès des partenaires sélectionnés.

Des photos sont mises à disposition ici en téléchargement pour un usage rédactionnel : https://nextcloud.thomassabo.com/s/MAytTL8CKrttskL

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est une entreprise internationale leader sur le marché de la bijouterie qui propose ses créations variées par des stratégies multicanal de distribution sélective et haut de gamme. Au-delà du segment clé des bijoux en argent sterling 925 minutieusement travaillés à la main, THOMAS SABO conçoit et commercialise des montres (depuis 2009) et des lunettes de soleil (depuis 2019). Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'entreprise éponyme est présente dans le monde entier avec plus 3 100 points de vente, parmi lesquels environ 260 boutiques, ainsi que la boutique en ligne sur www.thomassabo.com. Forte de quelque 1 600 employés à l'échelle internationale, l'entreprise THOMAS SABO emploie plus de 500 collaborateurs à son siège social. Depuis septembre 2019, THOMAS SABO étend son champ d'action en Allemagne et en Autriche avec des événements exclusifs de shopping privé dans le contexte de la vente directe.

http://instagram.com/thomassabo

http://twitter.com/THOMASSABO

http://www.youtube.com/ThomasSaboOfficial

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1086756/THOMAS_SABO_Valentines_Day_2020.jpg

Press contact:

THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Felizia Kindermann

Head of International & Corporate PR

+49-(0)9123-9715-0

press@thomassabo.com

Related Links

https://www.thomassabo.com



SOURCE THOMAS SABO GmbH & Co.KG