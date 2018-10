PGNiG et Venture Global LNG annoncent des accords de vente et d'achat de deux millions de tonnes par an de GNL

VARSOVIE, Pologne, 17 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Pendant une durée de 20 ans, Polish Oil and Gas Company (PGNiG) recevra du gaz naturel liquéfié des États-Unis pour ses clients nationaux ou pour la revente. Aux termes de ces accords, PGNiG achètera le gaz naturel liquéfié (GNL) sur une base franco à bord (FOB), à partir de la date d'exploitation commerciale des installations d'exportation de Venture Global Calcasieu Pass LNG, actuellement prévue pour 2022, et de la date d'exploitation commerciale des installations d'exportation de Venture Global Plaquemines LNG, actuellement prévue pour 2023.

Les contrats exécutoires ont été signés entre Polish Oil and Gas Company (PGNiG) et deux filiales de Venture Global LNG, Venture Global Calcasieu Pass, LLC et Venture Global Plaquemines LNG, LLC. Ils sont tous deux le résultat d'un accord conclu en juin 2018 avec Venture Global LNG.

« Les contrats qui ont été récemment signés constituent une étape importante vers le renforcement de la position de PGNiG sur le marché mondial du gaz naturel liquéfié. » , a déclaré Piotr Woźniak, président du conseil d'administration de PGNiG. « Grâce à la formule de base franco à bord, nous serons en mesure de décider en toute indépendance, et en fonction de nos besoins à un moment donné, si le chargement de GNL acheté doit être envoyé en Pologne ou utilisé pour d'autres échanges, par l'intermédiaire de notre bureau à Londres », a ajouté le président Woźniak.

« Les conditions contractuelles américaines sont très attrayantes. Le prix du GNL est basé sur l'indice Henry Hub américain ainsi que sur les coûts de liquéfaction » , a déclaré Maciej Woźniak, vice-président du conseil d'administration pour le commerce de PGNiG ; puis il a souligné : « Ce sont les premiers contrats à long terme annoncés en Europe centrale pour l'achat de GNL en provenance des États-Unis ».

Mike Sabel et Bob Pender, co-PDG de Venture Global LNG, ont annoncé, ensemble : « Nous sommes honorés de ce partenariat à la fois avec la Pologne et avec PGNiG, une des sociétés pétrolières et gazières internationales les plus importantes en Europe. Nous nous réjouissons à l'idée de développer une relation d'approvisionnement à long terme avec PGNiG, qui rejoindra nos partenaires actuels, de grande qualité : Shell, Edison SpA, Galp, BP et Repsol. »

Les nouveaux contrats fourniront au total 2 MTPA de GNL, ce qui correspond à environ 2,7 milliards de m3 de gaz naturel après regazéification et représente, en fonction de la capacité des navires, plus de 25 cargos par an. Pendant une période de 20 ans, PGNiG achètera à chacune des sociétés 1 MTPA de GNL chaque année, sur une base franco à bord (FOB), où le vendeur livrera du GNL à un navire-citerne au port de chargement et l'acheteur disposera librement du chargement, en particulier en choisissant la destination du chargement.

À propos de PGNiG

Polish Oil and Gas Company (ou PGNiG, Compagnie pétrolière et gazière polonaise) est le leader du marché polonais du gaz naturel. Cotée à la Bourse de Varsovie, son cœur de métier comprend l'exploration et la production de gaz naturel et de pétrole brut. Ses principales filiales importent, stockent, vendent et distribuent des combustibles gazeux et liquides. Elles produisent également de la chaleur et de l'électricité. PGNiG est partie prenante dans environ 30 sociétés, dont des entités prestataires de services professionnels de géophysique, de forage et de maintenance. PGNiG détient des licences d'exploration et de production sur le plateau continental norvégien et au Pakistan. L'activité d'exploration et de production en Norvège est exercée par PGNiG Upstream Norway. PGNiG Supply & Trading, établie à Munich, est spécialisée dans le négoce de gaz en Europe occidentale et exploite un bureau de commerce de GNL à Londres. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.pgnig.pl .

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur de GNL à long terme et à faible coût dont l'approvisionnement se fera à partir des ressources des bassins gaziers nord-américains. Le système de liquéfaction de Venture Global LNG exploitera une gamme de produits très efficaces et très fiables fournis par GE Oil & Gas, LLC, qui fait partie de Baker Hughes, une société GE (BHGE). Venture Global LNG développe à la fois les installations de Venture Global Calcasieu Pass, prévues pour accueillir 10 MTPA, sur un site d'environ 405 hectares situé à l'intersection du chenal maritime de Calcasieu et du golfe du Mexique, et l'installation de 20 MTPA de Venture Global Plaquemines LNG, située dans la Paroisse de Plaquemines, en Louisiane, sur un site d'environ 255 hectares au bord du fleuve Mississippi, à 48 km au sud de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane également. Jusqu'à présent, Venture Global a réuni 630 millions de dollars de capitaux pour soutenir l'évolution de ses projets. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.venturegloballng.com .

