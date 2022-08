PHANTASIA Consulting dévoile son concept radical pour un nouvel âge d'or de la Formule 1

La société de marketing automobile a décodé les facteurs à l'origine de l'âge d'or de la Formule 1 et élaboré de nouvelles réglementations, en se fondant sur ses conclusions, pour un nouvel âge d'or durable.

HAMBOURG, Allemagne, 16 août 2022 /PRNewswire/ -- Un concept radical pourrait bouleverser l'avenir de la Formule 1 au beau milieu des discussions en cours sur la réglementation de ce sport pour 2026. PHANTASIA Consulting a analysé les facteurs à l'origine des moments les plus excitants de la Formule 1 et décelé l'élément clé de l'âge d'or de ce sport automobile : la liberté technologique. Sur la base de leurs conclusions, les spécialistes du marketing ont développé une nouvelle approche pour la Formule 1.

Ce concept pour un nouvel âge d'or limite la quantité d'énergie disponible par voiture plutôt que la technologie. Cette énergie peut être utilisée comme e-carburant, hydrogène ou électricité. Des moteurs V8 rugissants, des groupes motopropulseurs hybrides très complexes et des voitures de course électriques à batterie pourraient s'aligner ensemble sur la grille de départ. La Formule 1 deviendrait à nouveau la référence en matière de performances pour l'avenir de la mobilité : quelle technologie est la plus rapide en utilisant la même quantité d'énergie ? Le contingent énergétique constitue également le paramètre de sécurité le plus important de ce concept. Si les voitures vont trop vite, il suffit de réduire l'énergie.

Le deuxième pilier de ce concept est l'absence de limites en aérodynamisme, ce qui permet des concepts aérodynamiques actifs mais permettra aussi le transfert de cette technologie à l'adaptation pour la route et la production en série.

Le concept en bref

Chaque voiture reçoit l'équivalent énergétique de 200 kg d'essence pour tout le week-end

Les groupes moteurs peuvent utiliser n'importe quel ratio d'essence, de diesel, d'électricité et d'hydrogène

L'aérodynamique n'est soumise à aucune restriction

Les dimensions de la voiture, les dimensions des pneus, les normes de sécurité et le poids minimum restent les mêmes qu'en 2022

Le plafond budgétaire de 135 millions de dollars par équipe par année, datant de 2023, reste identique

« La transition vers la mobilité durable est notre meilleure chance de lancer un nouvel âge d'or de la Formule 1. Le talent des meilleurs ingénieurs au monde et plusieurs centaines de millions de dollars ne devraient pas être gaspillés en défis artificiels. Quel espace de compétition pourrait mieux stimuler le développement de la mobilité électrique, des e-carburants et de l'hydrogène que le summum du sport automobile ? » a avancé Wolfgang Philipp, le PDG de PHANTASIA.

