PharmaCielo Felicita su CEO Anthony Wile por Recibir la Ciudadanía Colombiana Mediante un Decreto del Presidente Santos

El Sr. Wile, un exitoso emprendedor y autor sobre economía y mercados financieros, en los últimos quince años ha participado activamente en una serie de iniciativas comerciales en Colombia, entre las cuales están la industria minera, el sector inmobiliario y el sector agrícola en general. Recientemente, sus esfuerzos se han centrado en el desarrollo de la nueva industria del cannabis medicinal a través de su liderazgo en PharmaCielo, la primera empresa cultivadora y procesadora de extractos de aceite medicinal de cannabis con licencia y con operaciones en Colombia.

"Me gustaría agradecer al presidente Santos y su administración por otorgarme este gran honor", dijo el Sr. Wile. "Cuando llegué a Colombia hace más de 15 años no tenía idea que el país me influiría tan profundamente y de tantas maneras. Entre más conozca la cultura de este gran país, más me enamoro de él. Me enorgullece convertirme en ciudadano colombiano y quiero agradecer nuevamente al presidente Santos y a la Ministra Holguín por este gran privilegio".

Versado tanto en español como en inglés, el Sr. Wile se convierte en ciudadano colombiano y retiene su ciudadanía canadiense. Nació en Nueva Escocia, Canadá, y tuvo una educación canadiense tradicional, estudió negocios en la universidad antes de participar en múltiples iniciativas comerciales en el mercado financiero y buscar oportunidades adicionales en todo el mundo, eventualmente centrando su atención en Colombia y su gente desde hace unos quince años.

"Anthony siempre ha demostrado un sincero compromiso con la gente de Colombia, y cuando trabajamos juntos para fundar PharmaCielo, una de sus primeras iniciativas fue establecer la Fundación PharmaCielo, la cual busca extender los futuros beneficios de nuestra nueva empresa comercial a los campesinos e indígenas de Colombia por igual", señaló Federico Cock-Correa, presidente y director de PharmaCielo Colombia Holdings Ltd. "Sé que continuará contribuyendo en los próximos años".

Acerca de PharmaCielo:

PharmaCielo Ltd.es una compañía global de propiedad privada con sede en Canadá, que se enfoca en el procesamiento de extractos estandarizados de aceite de cannabis medicinal y productos relacionados totalmente naturales, y en su suministro a distribuidores de grandes canales a nivel internacional. La subsidiaria principal de PharmaCielo (totalmente de su propiedad) es PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., y tiene su sede en su Centro de Genética y Propagación en Rionegro, Colombia.

La junta directiva y los equipos ejecutivos de PharmaCielo Ltd. y PharmaCielo Colombia están conformados por un diverso grupo de talentosos ejecutivos de negocios internacionales y especialistas, que poseen una variada y relevante experiencia. Pharmacielo reconoció el importante rol que juega la ideal ubicación de Colombia para la creación de un negocio sostenible en la industria del cannabis medicinal, y la compañía, junto con sus directores y ejecutivos ha construido un sólido plan de negocios enfocado en proveer el mercado internacional.

Para más información:



www.PharmaCielo.com

Medios:



David Gordon, Tel: +1 647 259 3258, David.Gordon@CohnWolfe.ca



(Colombia) Juan Manuel Cuellar, Tel: +57 310 3298776, Juan.M.Cuellar@Sprgroup.biz

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/726862/Wile_Holguin.jpg

FUENTE PharmaCielo

Related Links

http://www.PharmaCielo.com