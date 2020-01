PharmaCielo firma un acuerdo paneuropeo para la distribución de CBD aislado y aceite de CBD de amplio espectro

La empresa firma un acuerdo de tres años con CBD Export Global en función de rendimientos

El canal de distribución incluye toda la eurozona, además de Suiza y Liechtenstein

Los embarques inician en 2020 con mayores valores durante la vigencia del acuerdo

TORONTO y RIONEGRO, Colombia, 24 de enero de 2020 /CNW/ - PharmaCielo Ltd. ("PharmaCielo" o la "Compañía") (TSXV: PCLO,OTCQX: PCLOF), matriz canadiense del principal cultivador y productos de extractos del cannabis de grado medicinal de Colombia, PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., anunció la firma de un acuerdo de tres años de distribución paneuropea (el "Acuerdo"), según el cual el CBD aislado de alto grado y el aceite de CBD de amplio espectro de la Compañía se venderán a mayoristas y fabricantes de productos medicinales CPG a través CBD Export Global, propietario de laboratorios certificados GMP.

El Acuerdo con CBD Export Global, con sede en Quebec, Canadá, amplía la red de distribución de PharmaCielo en Europa con los primeros embarques hacia la UE a partir de 2020 y con mayores volúmenes durante la vigencia del Acuerdo en la medida en que se amplíen los mercados B2B. Hemos convenido un volumen objetivo mínimo de 2.000 kg en el primer año del Acuerdo de tres años en función de rendimientos, permitiendo así la confirmación de los permisos según la normativa de cada mercado y la expansión del mayor volumen de ventas en los años subsiguientes.

"El Acuerdo con CBD Export Global forma parte de la segunda fase de la estrategia de crecimiento de PharmaCielo, misma que complementa a la primera fase, dedicada a establecer una de las mayores operaciones de cultivo y extracción en Colombia, y a iniciar las ventas internacionales; ahora, en la segunda fase, el foco es ampliar la red de distribución al ritmo del aumento en los volúmenes de producción de manera diaria para llevar nuestros extractos de CBD medicinal de alta calidad a los mercados internacionales. En 2019 fuimos testigos del aumento constante de la demanda global de extractos medicinales de calidad. En 2020 estamos ampliando más nuestros canales de distribución y venta. La colaboración con CBD Export Global será crucial para la continuidad de nuestro crecimiento", dijo David Attard, director general de PharmaCielo.

El Acuerdo de distribución con CBD Export Global nace de la intención de continuar con la expansión del mercado más allá de lo alcanzado en 2019 con los exitosos embarques comerciales de CBD aislado de PharmaCielo a los Estados Unidos y Suiza.

"Como empresa también canadiense y dedicada al desarrollo de una industria mundial, estamos felices de forjar una relación con PharmaCielo al acceder a la industria internacional con lo mejor de la oferta de ambos productos y reconociendo su posición como la primera y única cadena de suministro de cannabis con certificación GAP de Colombia a Europa, capaz de satisfacer las necesidades de un mercado medicinal global cada vez más demandante", dijo Alex Grenier, director general de CBD Export Global.

CBD Export Global se concentra en establecer la pauta comercial en la extracción, el manejo, el procesamiento y el marketing de una amplia gama de productos derivados del cannabis a fabricantes secundarios de productos, incluida la industria del procesamiento (con fines médicos, cosméticos, de uso en animales y para el consumidor), importadores locales y entidades gubernamentales de compras. Gracias a su red estratégica de activos e infraestructura, incluido su laboratorio con certificación cGMP y sus sólidas relaciones en toda la cadena de suministro, CBD Export Global satisface las necesidades de los consumidores en todo el mundo.

La distribución en países europeos por parte de PharmaCielo en el marco del Acuerdo está sujeta a la aprobación de la TSX Venture Exchange.

Acerca de CBD Export Global

CBD Export Global es una empresa con sede en Quebec, Canadá que está marcando la pauta comercial en la extracción, el manejo, el procesamiento y el marketing de una amplia gama de productos derivados del cannabis, con un enfoque dedicado a la gestión de la cadena de suministro para el aprovisionamiento de marcas y fabricantes líderes. En su calidad de propietaria de C-Crest Laboratories, laboratorio certificado cGMP bajo licencia de Health Canada, ofrece servicios de pruebas certificadas a productores y procesadores de cannabis.

CBD Export Global obtiene una diversa gama de derivados legales y certificados del cannabis al comprar directamente de los productores y las cooperativas de cultivo donde la ley lo permite y a través de programas gubernamentales en todo el globo; al manejar y procesar el cannabis priorizando la sustentabilidad, la seguridad y la confiabilidad, y comercializando los derivados del cannabis a fabricantes secundarios de productos en todo el planeta, a importadores locales y entidades gubernamentales de compras.

Gracias a su red estratégica de activos e infraestructura, así como sólidas relaciones en toda la cadena de suministro, CBD Export Global satisface las necesidades de los consumidores en todo el mundo.

Acerca de PharmaCielo

PharmaCielo Ltd. (TSXV: PCLO,OTCQX: PCLOF) es una empresa internacional con sede en Canadá, que se enfoca en el procesamiento ético y sostenible de extractos de aceite de cannabis medicinal y productos relacionados totalmente naturales, y en su suministro a distribuidores en grandes canales. La filial principal (en propiedad total) de PharmaCielo es PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., con sede en su vivero y centro de propagación ubicado en Rionegro, Colombia.

Las juntas directivas y los equipos ejecutivos tanto de PharmaCielo como de PharmaCielo Colombia Holdings se conforman de un diverso grupo de talentosos ejecutivos de negocios internacionales y especialistas con variada experiencia en el sector. PharmaCielo reconoció la importancia de la ideal ubicación de Colombia en la construcción de un negocio sostenible en la industria del cannabis medicinal y la Compañía, junto con sus directores y ejecutivos, está llevando a cabo un plan de negocios orientado al suministro del mercado mundial.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en el presente boletín de prensa, como las relacionadas con las ventas comerciales anticipadas de CBD aislado en países de la UE en 2020, un aumento en los volúmenes de producto vendido en el marco del Acuerdo y la aprobación de la TSXV para la exportación de productos PharmaCielo a países de la Unión Europea en el marco del Acuerdo constituyen "información prospectiva" en el sentido del uso del término en las leyes de valores aplicables en Canadá. La información prospectiva se basa en planes, expectativas y estimaciones de la directiva de la Compañía a la fecha de su publicación, y está sujeta a determinados factores y supuestos, incluida la capacidad continuada de la Compañía de obtener todos los permisos normativos por parte del gobierno y la TSXV en cuanto a la comercialización y exportación de productos medicinales de CBD de PharmaCielo de Colombia a los países de la Unión Europea, que el mercado de CBD permita a PharmaCielo vender sus productos en el marco del Acuerdo u otros acuerdos comerciales a precios rentables, que la normativa de la Unión Europea relacionada con el CBD aislado no se modifique al punto de afectar el negocio de la Compañía, que la situación financiera y los planes de desarrollo de la Compañía no cambien como consecuencia de eventos imprevistos, y la capacidad de la directiva de llevar a cabo en plan de negocios general. La información prospectiva está sujeta a diversos riesgos e incertidumbres, y otros factores que podrían hacer que los planes, las estimaciones y los resultados efectivos varíen sustancialmente de los proyectados en dicha información prospectiva. Los factores que pueden hacer que la información prospectiva contenida en este boletín de prensa cambie o sea imprecisa, incluyen, entre otros, el riesgo de que cualquiera de los supuestos referidos demuestre no ser válido o confiable, que el régimen normativo sobre la importación de productos de cannabis a países de la Unión Europea sea distinta de un país a otro y evolucione constantemente y, en consecuencia, dependa de la incertidumbre, que el mercado de los productos de CBD en la Unión Europea sea volátil y capaz de disminuir la rentabilidad de los productos de la Compañía, el no obtener los permisos normativos necesarios o aplicables por parte del gobierno y la TSXV en cuanto a la exportación desde Colombia o la importación de los productos de la Compañía a la Unión Europea, que la Compañía pudiera no estar capacitada para exportar o distribuir sus productos a sus canales de venta debido a circunstancias económicas u operativas, riesgos asociados con las operaciones en Colombia, así como los demás riesgos e incertidumbres aplicables a las productoras de cannabis. La Compañía no asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones prospectivas más alá de lo que requiera la ley aplicable.

David Gordon, director corporativo, +1.416.864.6116, www.PharmaCielo.com/es; relaciones con medios: internacionales: Gal Wilder, Cohn & Wolfe, +1 647-259-3261, gal.wilder@cohnwolfe.ca; Colombia: María Paula Peña Fdz., SPR GROUP S.A., PBX: +57 1 2877234, mariapaula.pena@sprgroup.biz; atención a inversionistas: investors@pharmacielo.com

FUENTE PharmaCielo Ltd.

