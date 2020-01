PharmaCielo recibe la aprobación del Contrato de suministro por parte de la Bolsa de Valores TSX Venture Exchange para exportar extracto de CBD que cumple con la Ley agrícola de 2018 a los Estados Unidos

TORONTO, Ontario, 17 de enero de 2020 /CNW/ - PharmaCielo Ltd. ("PharmaCielo" o la "Empresa") (TSXV: PCLO,OTCQX: PCLOF), la matriz canadiense del principal cultivador y productor de extractos de cannabis de calidad medicinal en Colombia, PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., anunció que, con referencia a su comunicado de prensa del 25 de septiembre de 2019 relacionado con un contrato de suministro (el "Contrato de suministro"), recibió la aprobación de la Bolsa de Valores TSX Venture Exchange ( "TSXV") para exportar desde Colombia extracto de CBD de calidad medicinal que cumple con la Ley agrícola de 2018 a un distribuidor en los Estados Unidos que realizó un pedido de hasta US$3 millones conforme al Contrato de suministro.

"Creemos que somos la primera empresa que cotiza en la TSXV en recibir la aprobación para exportar extracto de CBD desde Colombia al mercado estadounidense, y planeamos aprovechar la ventaja de ser la primera para seguir expandiendo nuestras relaciones en los EE. UU. con la introducción de productos adicionales permitidos por la Ley agrícola de 2018 y mejorando los resultados para los accionistas", señaló el director ejecutivo de PharmaCielo, David Attard. "Debido a los tiempos de aprobación, no pudimos cumplir con el cronograma de ingresos y entregas al mercado estadounidense que originalmente se anunció para 2019. Sin embargo, esperamos que las entregas comerciales en el mercado estadounidense se reflejen en este trimestre y buscamos expandirnos en ese mercado, lo que pondrá a la Empresa en una buena posición para 2020".

Agregó Attard: "Con la continua expansión del mercado estadounidense y los estados que participan en el sector medicinal, la estructura de costos de producción de PharmaCielo, líder en la industria, la calidad superior de nuestros extractos y la escala a nuestra disposición permiten que la Empresa aumente su participación en el mercado y mejore los resultados en 2020 y en los años que vendrán".

La TSXV aprobó la exportación de hasta $3.000.000 de extracto de CBD de calidad medicinal conforme al Contrato de suministro. La exportación adicional de productos de PharmaCielo a los Estados Unidos fuera del Contrato de suministro está sujeta a la aprobación de la TSXV.

En 2019, la Empresa completó una serie de envíos comerciales iniciales al distribuidor para verificar las rutas comerciales y los requisitos aduaneros y de comercio internacional. Durante el curso de esos envíos, los productos importados estuvieron sujetos a la revisión de los entes reguladores de los EE. UU., incluida la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EE. UU., que sometió una muestra del envío a las pruebas y validación apropiadas antes de su aprobación.

PharmaCielo Ltd. (TSXV: PCLO,OTCQX: PCLOF) es una empresa global con sede en Canadá, que se enfoca en el procesamiento ético y sostenible de extractos de aceite de cannabis medicinal y productos relacionados totalmente naturales, y en el suministro a distribuidores de grandes canales. La filial principal (y de propiedad total) de PharmaCielo es PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., con sede en su centro de genética y propagación ubicado en Rionegro, Colombia.

La junta directiva y los equipos ejecutivos de ambos PharmaCielo y PharmaCielo Colombia Holdings están conformados por un diverso grupo de talentosos ejecutivos de negocios internacionales y especialistas, que poseen una experiencia relevante y variada. PharmaCielo reconoció el importante rol que la ideal ubicación de Colombia jugará en la construcción de un negocio sostenible en la industria del cannabis medicinal y la Empresa, junto con sus directores y ejecutivos, está ejecutando un sólido plan de negocios enfocado hacia proveer el mercado internacional.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro pueden identificarse mediante el uso de palabras como "espera", "se espera", "pretende", "cree", o variaciones de dichas palabras y frases o porque expresan que ciertas acciones, eventos o resultados "podrían" o "van" a realizarse, ocurrir o lograrse. Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa, como aquellas relacionadas con alcanzar los objetivos de ingresos de hasta US$3 millones conforme al Contrato de suministro y expandir la entrega al mercado de productos de CBD en los EE. UU. y con otros socios y los beneficios percibidos del acuerdo comercial, son "declaraciones a futuro", tal como el término se usa en las leyes de títulos y valores canadienses aplicables. Las declaraciones a futuro se basan en planes, expectativas y estimados de la gerencia a la fecha en que se hicieron y están sujetas a ciertos factores y suposiciones, incluida la capacidad continua de obtener aprobación de todos los entes reguladores gubernamentales, y la aprobación de la Bolsa de Valores TSXV, relacionadas con la comercialización y exportación de productos de CBD de PharmaCielo desde Colombia a los EE. UU.; que el mercado para el extracto de CBD permita a PharmaCielo vender sus productos conforme al Contrato de suministro u otros acuerdos comerciales a precios rentables; que las regulaciones de los EE. UU. relacionadas con el extracto de CBD derivado de calidad medicinal no se modifiquen de modo perjudicial para las operaciones de la Empresa; que el estado financiero y los planes de desarrollo de la Empresa no cambien como resultado de eventos impredecibles; y la capacidad de la gerencia de ejecutar su plan comercial general. La información a futuro está sujeta a una variedad de riesgos e incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los planes, estimados y resultados reales varíen sustancialmente de aquellos proyectados en tal información a futuro. Los factores que podrían hacer que la información a futuro en este comunicado de prensa cambie o no sea precisa incluyen, entre otros, el riesgo de que cualquiera de las suposiciones mencionadas demuestre no ser válida o confiable; el régimen regulador relacionado con la importación de productos de cannabis a los Estados Unidos está en constante cambio y, por lo tanto, está sujeto a incertidumbre; el mercado de productos de CBD en los Estados Unidos es volátil y podría reducir la rentabilidad de los productos de la Empresa en esta jurisdicción; la incapacidad de obtener las aprobaciones necesarias de la TSXV o de reguladores gubernamentales aplicables relacionadas con la exportación desde Colombia o la importación de los productos de la Empresa a los Estados Unidos; la Empresa quizás no pueda exportar o distribuir productos comerciales a sus canales de venta debido a circunstancias económicas u operativas; riesgos asociados a operar en Colombia; además de otros riesgos e incertidumbres aplicables a las empresas productoras de cannabis. La Empresa no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones a futuro, salvo lo exigido por las leyes pertinentes.

