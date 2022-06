PHARMANUTRA : SIGNATURE DE L'ACCORD POUR L'ACQUISITION DE 100 % D'AKERN S.R.L

Le prix d'acquisition de la totalité des actions d'Akern s'élève à 12 millions d'euros, à l'exclusion d'une clause d'ajustement du prix pour les vendeurs d'un maximum de 3 millions d'euros lié à des objectifs d'EBITDA et de marge brute pour les années 2022, 2023 et 2024.

La clôture est soumise, entre autres, à l'autorisation « Golden Power » du gouvernement italien et sera réalisée en deux opérations distinctes : d'ici juillet 2022, il y aura l'achat des parts de Red Lions et Jacopo Talluri, représentant respectivement 72,96 % et 13,52 % du capital d'Akern ; d'ici décembre 2022, il y aura l'achat de la part de Liside, 13,52 % du capital d'Akern.

Andrea Lacorte, président de Pharmanutra S.p.A., a commenté :

« L'acquisition d'Akern représente un tournant pour les deux entreprises et une étape clé dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance de PharmaNutra. Akern est une société génératrice de trésorerie avec une activité en croissance qui permettra la réalisation d'importantes synergies stratégiques, à partir de 2023, avec une dynamisation et une diversification des activités. Pharmanutra renforcera fortement son savoir-faire en profitant de l'expérience de plus de 40 ans d'une société italienne leader dans l'analyse de bio-impédance, et soutiendra Akern dans la consolidation de sa présence sur les marchés italien et international à travers notre réseau de distributeurs.

Les synergies, a conclu M. Lacorte, visent à augmenter de façon exponentielle la compétitivité, avec d'énormes opportunités de croissance et de création de valeur pour les actionnaires. »

