Pharmascience Inc. contribue au COLchicine Cardiovascular Outcome Trial (COLCOT) de l'Institut de Cardiologie de Montréal, une étude sans précédent pour aider les patients atteints de maladies cardiovasculaires et le système de santé

MONTRÉAL, le 16 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) a annoncé plus tôt aujourd'hui les résultats du COLchicine Cardiovascular Outcomes Trial (COLCOT, essai sur les résultats cardiovasculaires avec la prise de la colchicine). Lors de cette étude sans précédent, on a comparé les effets de la colchicine sur la prévention des événements cardiovasculaires ischémiques chez les patients atteints récemment d'un infarctus du myocarde (IM) qui reçoivent un traitement standard. Au cours de l'essai, les patients qui ont reçu de la colchicine à 0,5 mg tous les jours en plus du traitement standard ont eu moins d'événements cardiovasculaires ischémiques initiaux et récurrents que les patients qui recevaient uniquement le traitement standard. Ces données ont été publiées dans le New England Journal of Medicine (NEJM) au moment même de leur présentation aujourd'hui à la réunion scientifique de l'American Heart Association (AHA).

Pharmascience Inc. est fière d'avoir contribué à cet essai clinique innovant dont les résultats pourraient avoir des effets positifs majeurs sur les résultats cardiovasculaires des patients et sur la santé publique en général. On sait que l'inflammation joue un rôle majeur dans les maladies cardiovasculaires et les résultats de COLCOT constituent une avancée très importante pour associer la réduction de l'inflammation après un infarctus du myocarde à de meilleurs résultats cardiovasculaires.

Un aspect important de l'essai COLCOT est qu'il permet de recycler la colchicine. Ce médicament est utilisé depuis des décennies pour traiter la goutte et la fièvre méditerranéenne familiale. Le recyclage de vieux médicaments bien établis implique de trouver de nouvelles utilisations pour les médicaments déjà approuvés.

« Pharmascience a pris la décision de favoriser les innovations du domaine des soins de santé comme COLCOT ici, au Canada. Notre objectif est de favoriser l'innovation thérapeutique et d'améliorer les résultats pour les patients grâce à une nouvelle indication pour un médicament de longue date qui a fait ses preuves et qui peut être offert à un prix abordable. » annonce David Goodman, Ph.D. et chef de la direction de Pharmascience. « Nous croyons que ces projets conviennent parfaitement à notre ambition de contribuer aux progrès thérapeutiques grâce à un entrepreneuriat responsable. »

L'utilisation clinique de la colchicine est fondée sur un profil d'innocuité bien connu. Ce médicament est disponible pour un coût très faible par rapport à des médicaments plus récents qui sont utilisés pour des indications semblables pour des maladies cardiovasculaires. Les médicaments génériques recyclés constituent des options intéressantes et à faible prix pour les programmes de remboursement des médicaments publics et privés dans leur lutte constante avec les problèmes d'abordabilité des nouveaux médicaments.

« Malheureusement, peu de fabricants de médicaments prennent ce risque à cause de barrières commerciales inhérentes », ajoute le Dr Goodman. « Aucune garantie n'est faite que les investissements supplémentaires en R et D nécessaires au recyclage des médicaments seront recouvrés à cause du manque de protection en matière de propriété intellectuelle qu'on retrouve souvent avec les médicaments génériques. Pharmascience est prête à prendre ce risque pour le bien commun. Cependant, nous aurons besoin de l'aide des régulateurs et des responsables des programmes concernant les médicaments pour mettre en œuvre des structures d'approbation et de remboursement qui favorisent l'innovation plutôt que de décourager le recyclage des médicaments. »

