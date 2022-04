- Pharming anuncia datos positivos del ensayo de fase II/III de leniolisib presentado en la reunión anual de la Clinical Immunology Society 2022

LEIDEN, Países Bajos, 1 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Pharming Group N.V. ("Pharming" o "la compañía") (EURONEXT Amsterdam: PHARM/Nasdaq: PHAR) anuncia nuevos datos del ensayo fundamental de fase II/III de leniolisib para el tratamiento del síndrome de fosfoinositida 3-quinasa delta activada (PI3Kδ) (APDS), una inmunodeficiencia primaria. La investigadora principal V. Koneti Rao, M.D., médica de planta en la Clínica de Inmunodeficiencia Primaria de los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, Maryland, compartió los hallazgos en una presentación en la Reunión Anual de 2022 de la Sociedad de Inmunología Clínica (CIS).

Tal como se anunció el 2 de febrero de 2022, la fase III multinacional, triple ciego, aleatorizada y controlada con placebo del ensayo clínico, realizada por Novartis, cumplió sus criterios de valoración coprimarios, que evaluaron la reducción del tamaño de los ganglios linfáticos y la corrección de inmunodeficiencia. La reducción de las lesiones de linfadenopatía y el aumento de la proporción de células B vírgenes son importantes en esta población, ya que indican una reducción de los marcadores de enfermedad de APDS. Presentados por primera vez en el CIS, los criterios de valoración coprimarios en el día 85 después del inicio demostraron:

· En las lesiones índice de linfadenopatía, un cambio medio ajustado estadísticamente significativo en la suma transformada log10 del producto de los diámetros (SPD) de -0,30 entre los pacientes que recibieron leniolisib en comparación con -0,06 entre los pacientes que recibieron placebo (IC del 95%: -0,37, -0,11; p=0,0012).

· Desde un nivel inicial de ˂48%, un aumento del 34,76 % en la proporción de células B vírgenes en pacientes que recibieron leniolisib frente a una disminución de -5,37% en pacientes que recibieron placebo (IC del 95%: 28,51, 51,75; p˂0,0001).

El fármaco del estudio fue bien tolerado. No hubo efectos secundarios que condujeran a la interrupción del tratamiento del estudio, no hubo muertes y la incidencia de eventos adversos graves (AAG) fue menor en el grupo de leniolisib que en el grupo de placebo. No se sospechó que ninguno de los EAG estuviera relacionado con el tratamiento del estudio.

Charlotte Cunningham-Rundles, M.D., Ph.D., profesora de Inmunología David S. Gottesman en la Escuela de Medicina Mount Sinai en Nueva York, indicó:

"Es una gran noticia que leniolisib haya logrado resultados tan positivos en este estudio de fase III en APDS. Es muy alentador ver que este medicamento es capaz de atacar la causa de esta difícil enfermedad, mejorando la atención y reduciendo los síntomas de los pacientes. El progreso hacia un tratamiento hecho a medida para nuestros pacientes con APDS es un hito que hemos esperado durante mucho tiempo".

Pharming planea comenzar a presentar registros regulatorios globales para leniolisib en el segundo trimestre de 2022 y, sujeto a aprobación, lanzar el tratamiento en Estados Unidos en el primer trimestre de 2023 y comenzar una serie de lanzamientos europeos en la segunda mitad de 2023.

Anurag Relan, director médico de Pharming, comentó:

"Pharming está encantado de que leniolisib haya alcanzado importancia en ambos criterios de valoración coprimarios y haya sido bien tolerado en estos pacientes con APDS, ya que la aprobación del producto abordaría una necesidad insatisfecha para las personas con esta rara enfermedad, que actualmente dependen de terapias de apoyo como antibióticos e inmunoglobulina terapia de reemplazo Además de trabajar en estrecha colaboración con las autoridades reguladoras de todo el mundo para que leniolisib esté disponible para inmunólogos, hematólogos y sus pacientes, continuaremos desarrollando este tratamiento a través de nuestro estudio de extensión abierto y dos estudios adicionales que inscribirán a niños menores de la edad de 12 años, además de ampliar potencialmente el alcance geográfico del producto".

Acerca del síndrome de fosfoinositida 3-quinasa δ activada (APDS)

APDS es una inmunodeficiencia primaria rara que afecta aproximadamente a una o dos personas por millón. También conocido como PASLI, es causado por variantes en cualquiera de los dos genes, PIK3CD o PIK3R1, que regulan la maduración de los glóbulos blancos. Las variantes de estos genes conducen a la hiperactividad de la vía PI3Kδ (fosfoinositido 3-quinasa delta).1,2 La señalización equilibrada en la vía PI3Kδ es esencial para la función inmunitaria fisiológica. Cuando esta vía es hiperactiva, las células inmunitarias no maduran ni funcionan correctamente, lo que lleva a inmunodeficiencia y desregulación.1,3 El APDS se caracteriza por infecciones sinopulmonares graves y recurrentes, linfoproliferación, autoinmunidad y enteropatía.4,5 Debido a que estos síntomas pueden estar asociados con una variedad de condiciones, incluidas otras inmunodeficiencias primarias, las personas con APDS con frecuencia reciben un diagnóstico erróneo y sufren una mediana de retraso diagnóstico de 7 años.6 Dado que el APDS es una enfermedad progresiva, este retraso puede conducir a una acumulación de daño con el tiempo, incluyendo daño pulmonar permanente y linfoma.4-7 La única forma de diagnosticar definitivamente esta afección es a través de pruebas genéticas.

Acerca de leniolisib

Leniolisib es un inhibidor de molécula pequeña de la isoforma delta de la subunidad catalítica de 110 kDa de clase IA PI3K con actividades inmunomoduladoras y potencialmente antineoplásicas. Leniolisib inhibe la producción de fosfatidilinositol-3-4-5-trifosfato (PIP3). PIP3 sirve como un mensajero celular importante que activa específicamente AKT (a través de PDK1) y regula una multitud de funciones celulares como la proliferación, diferenciación, producción de citoquinas, supervivencia celular, angiogénesis y metabolismo. A diferencia de PI3Kα y PI3Kβ, que se expresan de manera ubicua, PI3Kẟ y PI3Kγ se expresan principalmente en células de origen hematopoyético. El papel central de PI3Kẟ en la regulación de numerosas funciones celulares del sistema inmunitario adaptativo (células B y, en menor medida, células T), así como del sistema inmunitario innato (neutrófilos, mastocitos y macrófagos), indica claramente que PI3Kẟ es una diana terapéutica válida y potencialmente eficaz para varias enfermedades inmunitarias.

Hasta la fecha, leniolisib ha sido bien tolerado durante el primer ensayo en humanos de Fase 1 en sujetos sanos y el estudio de habilitación de registro de Fase II/III.

Acerca de Pharming Group N.V.

Pharming Group N.V. es una compañía biofarmacéutica global en etapa comercial que desarrolla terapias innovadoras de reemplazo de proteínas y medicamentos de precisión para el tratamiento de enfermedades raras y necesidades médicas no cubiertas.

El buque insignia de nuestra cartera es nuestra franquicia de inhibidores de la esterasa C1 humana recombinante (rhC1INH). C1INH es una proteína natural que regula a la baja las cascadas del complemento y del contacto para controlar la inflamación en los tejidos afectados.

Nuestro principal producto, RUCONEST®, es la primera y única terapia de reemplazo de proteína rhC1INH libre de plasma. Está aprobado para el tratamiento de los ataques de angioedema hereditario agudo (AEH). Estamos comercializando RUCONEST® en Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido a través de nuestra propia organización de ventas y marketing, y en el resto del mundo a través de nuestra red de distribución.

Además, estamos investigando la eficacia clínica de rhC1INH en el tratamiento de otras indicaciones, como la preeclampsia, la lesión renal aguda y la neumonía grave como resultado de infecciones por la COVID-19.

También estamos estudiando nuestro medicamento oral de precisión, leniolisib (un inhibidor de la fosfoinositida 3-quinasa delta, o PI3K delta), para el tratamiento del síndrome delta PI3K activado, o APDS. Los derechos mundiales de leniolisib fueron autorizados por Novartis AG en 2019. Leniolisib cumplió con sus dos criterios de valoración principales en un estudio de fase 2/3 que permitió el registro en Estados Unidos y Europa. Nuestro objetivo son las presentaciones regulatorias globales para leniolisib a partir del segundo trimestre de 2022 en adelante.

Además, iniciamos una colaboración estratégica con Orchard Therapeutics para investigar, desarrollar, fabricar y comercializar OTL-105, una terapia génica de células madre hematopoyéticas (HSC) autólogas ex vivo recientemente revelada para el tratamiento del AEH.

Además, estamos aprovechando nuestra tecnología de fabricación transgénica para desarrollar terapias de reemplazo de proteínas de próxima generación, especialmente para la enfermedad de Pompe, que actualmente se encuentra en desarrollo preclínico.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro, incluso con respecto al calendario y el progreso de los estudios preclínicos y ensayos clínicos de Pharming de sus productos candidatos, las perspectivas clínicas y comerciales de Pharming, la capacidad de Pharming para superar los desafíos planteados por la pandemia de la COVID-19 a la conducta de su negocio, y las expectativas de Pharming con respecto a sus requerimientos de capital de trabajo y recursos de efectivo proyectados.Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones, que incluyen, entre otros: el alcance, el progreso y la expansión de los ensayos clínicos de Pharming y sus ramificaciones por el coste de los mismos; y desarrollos clínicos, científicos, reglamentarios y técnicos. A la luz de estos riesgos e incertidumbres, y otros riesgos e incertidumbres que se describen en el Informe Anual 2020 de Pharming y el Informe Anual en el Formulario 20-F para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020 presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, los eventos y las circunstancias discutidas en dichas declaraciones prospectivas pueden no ocurrir, y los resultados reales de Pharming podrían diferir material y adversamente de los anticipados o implícitos en ellos. Todas las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y se basan en la información disponible para Pharming a la fecha de este comunicado.

