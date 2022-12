Pharming anuncia publicação de dados do estudo de Fase 3 do leniolisibe em pacientes com APDS na revista Blood da ASH

O leniolisibe foi bem tolerado e a melhora significativa em relação ao placebo foi notável nos desfechos coprimários, refletindo um impacto favorável na desregulação e deficiência imunológica dos pacientes

A publicação científica aumenta a compreensão internacional da APDS, uma imunodeficiência rara e recentemente caracterizada

LEIDEN, Países Baixos, 7 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Pharming Group N.V. ("Pharming" ou "a Empresa") (EURONEXT Amsterdam: PHARM) (Nasdaq: PHAR) anuncia hoje que os resultados positivos de um estudo clínico de Fase 3 do medicamento experimental leniolisibe, um inibidor oral e seletivo de fosfoinositide 3-quinase delta (PI3Kδ), em pacientes adultos e adolescentes com síndrome ativada de fosfoinositide 3-quinase delta (APDS), uma imunodeficiência primária rara, foram publicados na Blood,1 a revista médica internacional científica da Sociedade Americana de Hematologia (em inglês: American Society of Hematology, ASH). Os dados deste estudo foram anunciados anteriormente em 2 de fevereiro de 2022.

O artigo, intitulado "Estudo randomizado, controlado por placebo, de fase 3 do inibidor de PI3Kδ Leniolisibe para a síndrome de PI3Kδ ativada", delineou os resultados do ensaio clínico randomizado multinacional, triplo-cego, controlado por placebo, que inscreveu 31 pacientes com APDS de 12 anos ou mais. Os pacientes foram distribuídos aleatoriamente em uma proporção de 2:1 para receber 70 mg de leniolisibe ou placebo duas vezes ao dia por 12 semanas. A melhora em relação ao placebo foi significativa nos endpoints coprimários que avaliaram a redução no tamanho dos linfonodos e o aumento nas células B virgens, refletindo o impacto na desregulação imune e correção da imunodeficiência nesses pacientes, respectivamente. A variação média ajustada (95% CI) entre leniolisibe e placebo para o tamanho do linfonodo foi de -0,25 (-0,38, -0,12; P=0,0006; N=26) e para a porcentagem de células B virgens foi de 37,30 (24,06, 50,54; P =0,0002; N=13). O leniolisibe foi bem tolerado e menos pacientes recebendo leniolisibe relataram eventos adversos relacionados ao tratamento do estudo (principalmente graus 1-2) em comparação com aqueles que receberam placebo (23,8% vs 30,0%).

Vicki Modell, co-fundadora da Jeffrey Modell Foundation, uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a ajudar indivíduos e familiares afetados por distúrbios primários de imunodeficiência, comentou:

"A Pharming continua a fornecer apoio significativo para a comunidade de imunodeficiência. A Jeffrey Modell Foundation dedica-se ao diagnóstico precoce e à descoberta de tratamentos significativos para a imunodeficiência primária, e estamos perfeitamente cientes dos desafios enfrentados pelas pessoas com APDS. A publicação dos resultados do estudo nesta população de pacientes em uma revista tão distinta e amplamente lida avança esses objetivos."

Anurag Relan, MD, MPH, diretor médico da Pharming, comentou:

"À medida que continuamos a buscar uma melhor compreensão da APDS como uma doença rara caracterizada recentemente, continuamos comprometidos em compartilhar nossas descobertas com pesquisadores e médicos de todo o mundo. Com esse compromisso em mente, estamos satisfeitos com a publicação dos resultados deste ensaio clínico de Fase III com leniolisibe na principal revista da Sociedade Americana de Hematologia.

A população de pacientes com APDS e suas famílias vivem com necessidades não atendidas e sem terapias direcionadas, e a publicação deste estudo é um passo integral para melhorar a jornada dos pacientes para esta comunidade. Temos orgulho de compartilhar esses resultados, o que demonstrou que o leniolisibe é uma terapia bem tolerada e direcionada para a APDS. Agradecemos a todos os participantes e investigadores do nosso estudo por seus esforços e pelo papel essencial que desempenharam no desenvolvimento do leniolisibe ".

Sobre a Síndrome de Fosfoinositídeo 3-quinase δ Ativada (APDS)

A APDS é uma imunodeficiência primária rara que afeta aproximadamente 1 a 2 pessoas por milhão. A APDS é causada por variantes de um dos dois genes, PIK3CD ou PIK3R1, que regulam a maturação dos glóbulos brancos do sangue. As variantes desses genes levam à hiperatividade da via PI3Kδ (fosfoinositídeo 3-quinase delta).2,3 A sinalização balanceada na via PI3Kδ é essencial para a função imunológica fisiológica. Quando essa via é hiperativa, as células imunológicas não amadurecem e funcionam corretamente, levando a imunodeficiência e desregulação.2,4 A APDS é caracterizada por infecções sino pulmonares graves e recorrentes, linfo proliferação, autoimunidade e enteropatia.5,6 Como esses sintomas podem estar associados a uma variedade de condições, incluindo outras imunodeficiências primárias, as pessoas com APDS são frequentemente diagnosticadas erroneamente e sofrem um atraso médio de diagnóstico de 7 anos.7 Como a APDS é uma doença progressiva, esse atraso pode levar ao acúmulo de danos ao longo do tempo, incluindo dano pulmonar permanente e linfoma.5-8 A única forma de diagnosticar definitivamente esta condição é através de testes genéticos.

Sobre o Leniolisibe

O Leniolisibe é um inibidor de pequenas moléculas da isoforma delta da subunidade catalítica 110 kDa da classe IA PI3K. O PI3Kδ é expresso predominantemente em células hematopoiéticas e é essencial para a função normal do sistema imunológico através da conversão de fosfatidilinositol-4-5-trifosfato (PIP2) em fosfatidilinositol-3-4-5-trifosfato (PIP3). O Leniolisibe inibe a produção de PIP3, e PIP3 serve como um importante mensageiro celular ativando a AKT (via PDK1) e regula uma infinidade de funções celulares como proliferação, diferenciação, produção de citocinas, sobrevivência celular, angiogênese e metabolismo. Ao contrário do PI3Kα e PI3Kβ, que são expressos de forma ubíqua, o PI3Kẟ e o PI3Kγ são expressos principalmente em células de origem hematopoiética. O papel central do PI3Kẟ na regulação de inúmeras funções celulares do sistema imunológico adaptativo (células B e, em menor extensão, células T), bem como do sistema imunológico inato (neutrófilos, células mastro e macrófagos), indica fortemente que o PI3Kẟ é um alvo terapêutico válido e potencialmente eficaz para doenças imunológicas, como a APDS. Até o momento, o leniolisibe foi bem tolerado durante o primeiro estudo de Fase 1 em indivíduos saudáveis e o estudo que permite o registro de Fase II/III em pacientes com APDS.

Sobre a Pharming Group N.V.

A Pharming Group N.V. (EURONEXT Amsterdam: PHARM) (Nasdaq: PHAR) é uma empresa biofarmacêutica global dedicada a transformar a vida de pacientes com doenças raras, debilitantes e comprometedoras. A Pharming comercializa e desenvolve um portfólio inovador de terapias de reposição de proteínas e medicamentos de precisão, incluindo pequenas moléculas, produtos biológicos e terapias genéticas que estão nos estágios inicial e final de desenvolvimento. A Pharming está sediada em Leiden, Países Baixos, e tem funcionários em todo o mundo que atendem pacientes em mais de 30 mercados na América do Norte, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico.

Para mais informações, acesse www.pharming.com e conecte-se conosco noLinkedIn.

Declarações prospectivas

Esse comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. Declarações prospectivas são declarações de expectativas futuras baseadas nas expectativas e suposições atuais da administração e envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que resultados, desempenho ou eventos reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Essas declarações prospectivas são identificadas por seu uso de termos e expressões como "objetivo", "ambição", "prever", "acreditar", "poderia", "estimar", "esperar", "metas", "pretender", "pode", "marcos", "objetivos", "perspectiva", "plano", "provavelmente", "projeto", "riscos", "cronograma", "buscar", "deveria", "alvo", "irá" e termos e expressões semelhantes. Exemplos de declarações prospectivas podem incluir declarações com relação ao cronograma e progresso dos estudos pré-clínicos e ensaios clínicos da Pharming de seus candidatos a produtos, perspectivas clínicas e comerciais da Pharming e expectativas da Pharming em relação aos requisitos de capital de giro e recursos de caixa projetados, cujas declarações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições, incluindo, mas não se limitando ao escopo, progresso e expansão dos ensaios clínicos da Pharming e ramificações pelo custo dos mesmos; e desenvolvimentos clínicos, científicos, regulamentares e técnicos. À luz desses riscos e incertezas e outros riscos e incertezas descritos no Relatório Anual de 2021 da Pharming e no Relatório Anual no Formulário 20-F para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, os eventos e as circunstâncias discutidas em tais declarações prospectivas podem não ocorrer, e os resultados reais da Pharming podem diferir material e adversamente daqueles antecipados ou implícitos. Todas as declarações prospectivas contidas nesse comunicado de imprensa são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações de advertência contidas ou mencionadas nessa seção. Os leitores ficam advertidos a não confiar excessivamente em nenhuma de nossas declarações prospectivas. Todas as declarações prospectivas são válidas apenas na data desse comunicado de imprensa e são baseadas em informações disponíveis para a Pharming na data desse comunicado. A Pharming não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente nada.

Referências

Rao VK, et al. Blood. 2022. https://doi.org/10.1182/blood.2022018546. Lucas CL, et al. Nat Immunol. 2014;15:88-97. Elkaim E, et al. J Allergy Clin Immunol. 2016;138(1):210-218. Nunes-Santos C, Uzel G, Rosenzweig SD. J Allergy Clin Immunol. 2019;143(5):1676-1687. Coulter TI, et al. J Allergy Clin Immunol. 2017;139(2):597-606. Maccari ME, et al. Front Immunol. 2018;9:543. Jamee M, et al. Clin Rev Allergy Immunol. 2019;21 de maio. Condliffe AM, Chandra A. Front Immunol. 2018;9:338.

