Phasor atinge marco comercial com contratos superiores a US$ 300 milhões

WASHINGTON, 23 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A Phasor, pioneira no desenvolvimento de sistemas de antenas dirigidas eletronicamente (ESAs) para banda larga, anunciou hoje que atingiu um importante marco ao celebrar contratos comerciais avaliados em mais de US$ 300 milhões. Esses contratos plurianuais de produtos estão vinculados à exclusividade com clientes importantes em mercados-alvo definidos.

"Esses contratos mostram a progressão da Phasor, que passou de uma empresa de desenvolvimento tecnológico para uma empresa de produtos com foco na entrega de ESAs de qualidade empresarial para os mercados de banda larga móvel comercial", disse David Helfgott, CEO da Phasor.

Nos próximos meses, a Phasor pretende anunciar contratos adicionais nos seus mercados-alvo de banda larga móvel comercial e comunicações governamentais em movimento (Communications-on-the-move – COTM).

As antenas da Pharson, de perfil muito baixo e dirigidas eletronicamente permitem um serviço de grande largura de banda de maneira mais confiável, robusta e tolerante a falhas. As antenas são de estado sólido, sem peças móveis, o que permite o rastreamento de sinais de satélite. A arquitetura modular da tecnologia da Phasor permite que as antenas sejam dimensionadas para praticamente qualquer exigência de utilização, fixa ou móvel. As antenas podem ser planas ou conformes, e ajustadas perfeitamente a aeronaves em movimento, navios ou veículos terrestres. A tecnologia da Phasor é muito adequada para suportar redes fixas de satélite, redes de satélites de alta taxa de transferência e redes de satélite não geosíncronas.

Sobre a Phasor

A Phasor é uma desenvolvedora líder de antenas dirigidas eletronicamente, de qualidade empresarial e alta taxa de transferência. A empresa tem sede em Washington, D.C., e uma subsidiária de desenvolvimento tecnológico em Londres. As antenas dirigidas eletronicamente (ESAs) da Phasor são baseadas em inovações patenteadas em tecnologias de formação de feixes dinâmicos e arquitetura de sistemas. A missão da Phasor é permitir comunicações de banda larga de alta velocidade durante voos, no mar ou em deslocamentos terrestres. Para obter mais informações, visite o site http://www.phasorsolutions.com

