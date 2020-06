PHBS liefert akademische Unterstützung für den Bericht zum „2019 China City Business Environment"

SHENZHEN, China, 24. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Am 18. Juni wurde bei einer Veranstaltung im feierlichen Rahmen in Peking der „2019 China City Business Environment Report" veröffentlicht, ein Bericht zum Geschäftsumfeld in chinesischen Städten im vergangenen Jahr. Der Schwerpunkt des vom Fernsehsender China Central Radio and Television CCTV) erstellten Berichts liegt auf Bewertungen des Geschäftsumfelds durch unabhängige Drittparteien. Zwei Mitglieder der Fakultät der Peking University HSBC Business School (PHBS) dienten in dem für den Bericht zuständigen Expertenausschuss: Hai Wen, der stellvertretende Vorsitzende des Hochschulrats der Universität Peking und Dekan der PHBS sowie Ren Ting, der stellvertretende Dekan der PHBS. Ren ist der Hauptautor des Berichts.