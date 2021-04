Philip van der Wilt, ancien directeur de ServiceNow, rejoint Samsara pour diriger les opérations européennes

SAN FRANCISCO, 22 avril 2021 /PRNewswire/ -- Samsara, le pionnier du Cloud des opérations connectées, a annoncé aujourd'hui que la société a nommé Philip van der Wilt pour diriger ses opérations européennes basées à Londres. Il a rejoint Samsara après avoir travaillé chez ServiceNow, où il occupait récemment le poste de vice-président sénior et directeur général de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Avant ServiceNow, il était vice-président des ventes EMEA chez CommVault et a occupé de nombreux postes de vente chez EMC et dans des sociétés du même groupe.

« L'un des principaux objectifs de Samsara pour l'année est d'assurer une croissance exponentielle sur nos marchés internationaux », a déclaré Andy McCall, responsable des recettes chez Samsara. « Nous avons une base fantastique dans la région et une formidable opportunité de continuer à nous développer. L'expérience de Philip en matière de création et de développement d'entreprises sur plusieurs marchés et dans plusieurs catégories de produits sera très utile à notre équipe et à nos clients dans les années à venir. »

La nomination de M. van der Wilt intervient alors que Samsara connaît une croissance rapide dans la région. Au cours des trois dernières années, la société a étendu sa présence au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, et sert une large base de clients, dont Uniserve Group, Sovereign Speed et Stafex. Samsara emploie aujourd'hui une équipe croissante dans les domaines du produit, de l'ingénierie, des ventes, du marketing, de l'assistance et plus encore, au Royaume-Uni et dans l'UE, et recrute activement dans la région.

« Samsara est bien positionné pour une croissance massive dans la région », a déclaré M. van der Wilt. « En trois ans seulement, ils ont développé des produits de pointe, se sont étendus à trois marchés, se sont associés à des clients innovants et ont constitué une équipe solide qui comprend les subtilités de chaque région. Il n'y a pas de moment plus excitant pour l'entreprise que maintenant. Je suis impatient d'apporter à Samsara mon expérience dans le développement des activités de ServiceNow en Europe. »

La nomination de M. van der Wilt intervient alors que Samsara continue de se développer rapidement, dépassant récemment les 20 000 clients dans le monde et annonçant de nouvelles solutions de produits de visibilité des sites et de surveillance des équipements, afin d'offrir aux clients une visibilité opérationnelle complète des flottes commerciales, des équipements et des sites.

À propos de Samsara

Samsara est le pionnier du Cloud des opérations connectées, qui permet aux entreprises qui dépendent d'opérations physiques d'exploiter les données IoT (Internet des objets) pour développer des informations commerciales exploitables et améliorer leurs opérations. Samsara exerce en Amérique du Nord et en Europe et sert plus de 20 000 clients dans un large éventail de secteurs, notamment le transport, le commerce de gros et de détail, la construction, les services sur le terrain, la logistique, les services publics et l'énergie, le gouvernement, les soins de santé et l'éducation, la fabrication et l'agroalimentaire. Pour en savoir plus sur la mission de Samsara, qui consiste à accroître l'efficacité, la sécurité et la durabilité des opérations qui alimentent l'économie mondiale, consultez le site suivant www.samsara.com.

