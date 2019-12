Philipp Plein Parfums: Quand le roi du pre$ent fait une entrée remarquée dans le monde de la parfumerie

Il y a 20 ans, Philipp Plein commençait à se faire un nom en marge du monde de la mode. Aujourd'hui, c'est dans le monde de la parfumerie que le célèbre self-made man, aux nombreux succès, fait son entrée, avec des idées bien arrêtées sur les fragrances qu'il souhaite obtenir. Il était inscrit dans ses rêves que PHILIPP PLEIN infuserait un jour son luxe débridé et son style original dans le monde du parfum.

Pour PHILIPP PLEIN, marque 100 % indépendante et auto-financée, ces débuts en parfumerie marquent une étape décisive. Philipp Plein Parfums, nouvelle société basée à Genève, a été fondée afin de développer une entreprise de parfumerie différente et prospère pour la marque PHILIPP PLEIN. Dirigée par son Président Patrizio Stella, Philipp Plein Parfums appartient à Brands Beyond Beauty, une entreprise internationale axée sur le développement de marques innovantes, la distribution mondiale et la mise en place d'un marketing novateur dans le domaine de la cosmétique et de la parfumerie de luxe. Basée en Suisse, Brands Beyond Beauty repose sur une équipe de professionnels battants et avant-gardistes, dirigée par Patrizio Stella.

« Ce qui m'a tout de suite impressionné, dès ma première rencontre avec Philipp Plein, c'est sa détermination à toute épreuve, sa vision extrêmement précise et la manière incroyable qu'il a de simplifier les choses. Il connaît parfaitement les règles du jeu et en même temps, il sait les remettre en cause. Il a compris que le succès est fait de concepts simples mais originaux et c'est justement ainsi que PHILIPP PLEIN fera une entrée remarquée dans le monde de la parfumerie, au sommet duquel il restera très longtemps. »

Patrizio Stella, Président de Philipp Plein Parfums

Faisant fi des règles convenues, Philipp Plein a opté pour la tête de mort, symbole le plus iconique et le plus puissant de la marque, pour faire une entrée remarquée dans le monde de la parfumerie et inscrire cet événement inédit dans son histoire. La première fragrance jamais créée par Philipp Plein sera lancée en édition limitée et sera proposée en avant-première : THE $KULL en Art Edition du parfum. Une idée de parfum avant-gardiste qui capture l'éternité dans une bouteille.

L'énergie insatiable et l'optimisme à toute épreuve de Philipp Plein sont tels que sa marque éponyme nous donne envie de vivre le plus à fond possible et même au-delà, tel un appel puissant à poursuivre ce que la vie nous offre de plus extraordinaire.

« Mon premier parfum se devait d'être une tête de mort. Ce symbole iconique illumine l'image de marque de PHILIPP PLEIN, scintille sur mes vêtements et se détache clairement dans chacune des boutiques PHILIPP PLEIN. La tête de mort, la meilleure manière d'affirmer qu'il faut vivre sa vie le plus à fond possible, entre désormais en scène avec THE $KULL ou l'éternité mise en bouteille. Provocant, irrévérencieux, incarnation de l'anti-conformisme et de la libre-pensée, ce parfum est un objet d'art exclusif sur mesure, quintessence de ce qu'il y a de mieux dans l'univers des fragrances et du design. Il se conjugue en mode superlatif et sans modération. Il évoque la perfection jusque dans les moindres détails. »

Philipp Plein, fondateur & propriétaire de PHILIPP PLEIN

Ce flacon est un objet artistique sculptural et imposant, sans précédent dans le monde des fragrances. Une tête multi-facettes en 3D, sculptée telle un diamant noir et taillée dans un verre noir laqué. Un véritable chef d'œuvre, entièrement réalisé à la main.

Cette fragrance est née de la co-création inspirée par Philipp Plein lui-même et par le maître parfumeur de renommée internationale, Alberto Morillas. Une affirmation d'un luxe audacieux et actuel, une senteur à la signature unique et très reconnaissable. Conçue sur mesure par Alberto Morillas, elle entend capturer la personnalité, plus grande que nature, et l'énergie débridée de Philipp Plein.

« L'esprit vif et précurseur de Philipp m'a beaucoup impressionné. Tout de suite, il m'est apparu clairement que sa toute première fragrance se devait de capturer sa puissante énergie, son charisme et son extraordinaire créativité. Sa personnalité s'est révélée extrêmement inspirante pour moi. J'ai donc créé pour lui un super parfum, très riche et addictif, aux effluves de bois sombres, jouant avec les contrastes culminant dans une overdose d'ingrédients précieux, d'accords conçus sur mesure et de touches high-tech. Cela m'a poussé à créer pour lui un véritable tatouage olfactif, indélébile et sexy, à élaborer un habit olfactif PHILIPP PLEIN qui va au-delà du luxe. »

Alberto Morillas, Maître parfumeur

Présentée en parfum concentré de luxe, la senteur THE $KULL a été créée afin d'évoquer un tatouage luxueux et sexy, laissant une empreinte puissante et addictive sur la peau. À base d'épices, de notes de cuir et de bois et avec sa force animale, cette fragrance affiche un puissant sillage de poivre noir, de cardamome ainsi que de flamboyantes notes aquatiques, sublimées par la profondeur des bois sombres et du cuir, et personnalisées par les senteurs voluptueuses de la vanille Bourbon et les notes chaleureuses de l'ambre noire.

Proposé au prix de 350 euros, THE $KULL sera d'abord disponible dans quelques boutiques privilégiées PHILIPP PLEIN puis sera vendu en ligne en Europe et aux États-Unis, avec un lancement en décembre 2019. A partir de janvier 2020, il sera déployé mondialement, y compris dans les grands magasins les plus prestigieux.

Restez connecté car très prochainement, le grand lancement de la première fragrance pour hommes de Philipp Plein aura lieu. Annoncé fin janvier 2020, il fera une entrée remarquée en parfumerie haut de gamme et partira à la conquête du monde à partir de mars 2020.

THE $KULL a été lancé hier lors d'une soirée exclusive et d'un dîner en intimité au Townhouse de Philippe Plein à New York. Pour de plus amples informations ou des photos, veuillez contacter notre service de presse ci-dessous.

A propos de PHILIPP PLEIN

Designeur allemand, Philipp Plein a fondé sa propre marque de luxe éponyme dans la mode en 2008. Basée en Suisse, ses collections comprennent des vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants, qui se distinguent tous par un style libre de toute convention et anti-conformiste, allié à un parfait savoir-faire. La marque PHILIPP PLEIN est disponible dans de prestigieuses boutiques et des grands magasins de renom à travers la planète et compte plus de 250 magasins à enseigne unique dans le monde entier, dont les magasins phares de la marque à Milan, Paris, New York, Londres, Los Angeles, Hong Kong et Las Vegas.

